Капитан сборной Словении поделился ожиданиями от матча с Россией

Капитан сборной Словении по хоккею Ян Муршак считает, что его ждет тяжелый матч с российской командой во втором туре группового этапа Олимпийских игр 2018 года.

«Все знаем, какая хорошая команда Россия. Во-первых, у России четыре хороших звена, во-вторых — очень быстрая команда. С ними будет очень тяжелый матч. И я хочу, чтобы наша команда выложилась в нем на сто процентов, а результат увидим на табло», — цитирует Муршака «Р-Спорт».

Матч Россия — Словения 16 февраля в 10:40 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Словении обыграла команду США со счетом 3:2, Муршак оформил дубль.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».