Форвард сборной России Ковальчук: Словакия объективно была лучше нас

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал поражение от команды Словакии в первом матче на Олимпийских играх 2018 года. Он выразил мнение, что россияне не расслаблялись после того, как забросили в ворота словаков две шайбы в начале игры.

«Конечно, нет, мы не расслабились. У нас была куча моментов, но у них вратарь здорово сыграл, а они сделали всего четыре броска за период. Никто не расслаблялся, просто они сегодня объективно были лучше. Решающую роль сыграло то, что словаки забили в большинстве, а мы нет. Нужно лучше разыгрывать и забивать», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Он отметил, что после поражения от команды Словакии ничего страшного не произошло.

Ранее главный тренер российской сборной Олег Знарок выразил мнение, что его подопечные расслабились после счета 2:0 в свою пользу.

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