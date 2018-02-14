Знарок: расслабились после счета 2:0 в нашу пользу

Тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных в матче с командой Словакии на Олимпийских играх.

«Сами отдали игру. Здесь и так все ясно. Какую ошибку хотелось бы исправить? Все, что совершили, я беру на себя. Никого персонально наказывать не будем. Это моя команда. Мы решили, что игра после 0:2 сделана. Решили, что все хорошо. Может, чуть подрасслабились. Лично я и представить не мог такое развитие событий. Думал, сейчас забьем еще, и все будет нормально. И первый, и второй пропущенные голы явились следствием ошибок», — цитирует Знарка специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла в первом матче на Олимпиаде-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».