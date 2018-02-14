Американский сноубордист Уайт стал трехкратным чемпионом ОИ в хафпайпе

Американский сноубордист Шон Уайт выиграл золото Олимпиады-2018 в дисциплине хафпайп, сообщает ТАСС.
Результат американца — 97,75 балла. Вторым стал японец Аюму Хирано (95,25), бронзу завоевал представитель Австралии Скотти Джеймс (92).
Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в дисциплине хафпайп.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Олимпийские игры — 2018. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
1. Шон Уайт (США) — 97,75
2. Аюми Хирано (Япония) — 95,25
3. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,00