Американский сноубордист Уайт стал трехкратным чемпионом ОИ в хафпайпе

Американский сноубордист Шон Уайт выиграл золото Олимпиады-2018 в дисциплине хафпайп, сообщает ТАСС.

Результат американца — 97,75 балла. Вторым стал японец Аюму Хирано (95,25), бронзу завоевал представитель Австралии Скотти Джеймс (92).

Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в дисциплине хафпайп.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

1. Шон Уайт (США) — 97,75

2. Аюми Хирано (Япония) — 95,25

3. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,00