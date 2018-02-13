Сборная России поднялась на шестое место по числу медалей на Олимпиаде

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Сборная России поднялась на шестое место по числу медалей на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В четвертый день Игр россияне завоевали три бронзовые медали — одну в керлинге и две в лыжных гонках. Теперь в активе сборной страны пять наград — одно серебро и четыре бронзы.

Больше всего медалей завоевали спортсмены из Норвегии — 11, второе и третье место делят команды Нидерландов и Канады — по 10. Россия идет шестой.

Кроме того, российские спортсмены лидируют по числу выигранных на Олимпиаде бронзовых наград.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции четвертого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».