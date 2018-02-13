Брызгалова: мы с Крушельницким муж и жена и это нам помогло

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова рассказала, что выиграть бронзовую медаль Олимпиады помогло то, что она со своим партнером по команде Александром Крушельницким муж и жена. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена — вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от норвежцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым.

Мы знали, что можем выиграть медали, пусть это бронза, но для нас она очень важна», — отметила олимпийская призерка.

Ранее сообщалось, что Брызгалова и Крушельницкий стали бронзовыми призерами Олимпиады.

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