Елистратов поделился эмоциями после завоевания медали Олимпиады

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Российский шорт-трекист Семен Елистратов поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх, отметив, что это медаль как платиновая. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: «Семен, какая тебе Олимпиада?» А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая!» — отметил Елистратов

Ранее сообщалось, Елистратов принес России первую медаль Игр.

Подробнее за развитием событий первого медального дня Олимпиады можно следить в трансляции «Газеты.Ru».