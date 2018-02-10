Канадец поделился мнением об участии России в Играх под нейтральным флагом

Нападающий клуба КХЛ «Сочи» и сборной Канады по хоккею Эрик О'Делл рассказал о том, как относится к участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

«Я знаю, что для россиян это непростое испытание, но надо продолжать идти вперед», — цитирует О'Делла газета «Известия».

5 декабря 2017 года МОК отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью отказала в апелляции россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.