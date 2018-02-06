Оправданные российские саночники подадут иск в CAS на недопуск к Играм

Российская саночница Татьяна Иванова и тренер сборной по санному спорту Альберт Демченко подадут иски в вынесенную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на недопуск к Играм 2018 года в Пхенчхане.

«Мы подадим иск в вынесенную панель CAS. Скорее всего, сделаем это сегодня», — цитирует президента Федерации санного спорта России Наталию Гарт ТАСС.

5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.

Ранее сообщалось, что шестеро российских атлетов могут подать апелляции в CAS на неприглашение на Игры-2018.