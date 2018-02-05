В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать оправданных россиян на ОИ

Новости Календарь Об Олимпиаде Хоккей
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
–:–
online
03:05
Канада Норвегия
–:–
online
03:05
Южная Корея Финляндия
–:–
online
03:05
Китай Швейцария
–:–
online
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:04
Финляндия Швейцария
–:–
online
14:04
Южная Корея Китай
–:–
online
14:04
Россия Норвегия
–:–
online
14:04
США Канада
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
online
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
–:–
online
02:35
США Швейцария
–:–
online
02:35
Китай Канада
–:–
online
02:35
Россия Финляндия
–:–
online
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
–:–
online
07:35
Китай Россия
–:–
online
07:35
США Южная Корея
–:–
online
07:35
Швейцария Норвегия
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
online
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
online
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
–:–
online
03:05
Норвегия Финляндия
–:–
online
03:05
Канада Швейцария
–:–
online
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:04
Россия Канада
–:–
online
14:04
Швейцария Южная Корея
–:–
online
14:04
Норвегия США
–:–
online
14:04
Финляндия Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
online
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
online
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
online
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
–:–
online
03:05
Финляндия США
–:–
online
03:05
Швейцария Россия
–:–
online
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:10
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
online
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
online
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
online
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
online
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
online
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
online
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
online
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
online
15:10
США Словения
–:–
online
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
online
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
online
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
online
03:05
Канада Италия
–:–
online
03:05
Южная Корея США
–:–
online
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
online
08:05
Россия Великобритания
–:–
online
08:05
Дания Швеция
–:–
online
08:05
Швейцария Китай
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
online
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
online
14:05
Швейцария Италия
–:–
online
14:05
Норвегия Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
online
10:40
Норвегия Швеция
–:–
online
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
online
15:10
Швейцария Канада
–:–
online
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
online
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
online
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
online
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
03:05
Дания Япония
–:–
online
03:05
Китай Россия
–:–
online
03:05
Великобритания США
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
online
08:05
Норвегия Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
08:05
Дания Швейцария
–:–
online
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
online
14:05
Канада Швеция
–:–
online
14:05
США Швейцария
–:–
online
14:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
online
10:40
Россия Словения
–:–
online
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
online
15:10
Швеция Германия
–:–
online
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
online
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
online
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
online
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
online
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
online
03:05
Швеция США
–:–
online
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
08:05
Швеция Россия
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
online
14:05
Швеция Великобритания
–:–
online
14:05
Дания США
–:–
online
14:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
online
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
online
15:10
Россия США
–:–
online
15:10
Словения Словакия
–:–
online
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
online
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
online
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
online
03:05
Россия США
–:–
online
03:05
Япония Китай
–:–
online
03:05
Дания Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
online
08:05
Канада Швеция
–:–
online
08:05
Япония Италия
–:–
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
online
14:05
Китай Дания
–:–
online
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
14:05
США Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
online
10:40
Чехия Швейцария
–:–
online
15:10
Канада Южная Корея
–:–
online
15:10
Швеция Финляндия
–:–
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
online
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
online
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
online
03:05
США Япония
–:–
online
03:05
Швейцария Канада
–:–
online
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
online
08:05
Канада Швейцария
–:–
online
08:05
Китай Южная Корея
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
online
14:05
Дания Южная Корея
–:–
online
14:05
Италия Великобритания
–:–
online
14:05
США Норвегия
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
online
03:05
Россия Швейцария
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
online
08:05
Швеция Швейцария
–:–
online
08:05
США Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Дания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
online
14:05
Дания Россия
–:–
online
14:05
Китай США
–:–
online
14:05
Япония Швеция
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
12:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
online
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
online
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
online
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
online
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
online
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
online
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
03:05
Италия Швеция
–:–
online
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
online
08:05
США Южная Корея
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
online
14:05
Норвегия Италия
–:–
online
14:05
Япония Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
online
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
online
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
03:05
Швеция Китай
–:–
online
03:05
Швейцария Дания
–:–
online
03:05
Канада Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Великобритания США
–:–
online
08:05
Швеция Норвегия
–:–
online
08:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
online
14:05
Швейцария Япония
–:–
online
14:05
Россия Канада
–:–
online
14:05
Южная Корея Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
online
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. Финал
–:–
online
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
online
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
online
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
online
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Команды не определены
–:–
online
Полное расписание
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В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать оправданных россиян на ОИ

Олимпийский и российский флаги на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда должно снять все вопросы о чистоте российских олимпийцев.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения на счет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что Россия продолжает вести диалог с МОК по защите интересов российских спортсменов и восстановлению справедливости, а также в плане обеспечения участия атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать 15 россиян на Игры 2018 года в Пхенчхане.
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