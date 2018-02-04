МОК попросил голкипера Южной Кореи по хоккею заменить изображение на шлеме

Международный олимпийский комитет (МОК) попросил голкипера сборной Южной Кореи по хоккею Мэтта Далтона заменить изображение на его шлеме перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, сообщает Inside the games.

На шлеме голкипера изображен адмирал Ли Сун Син, внесший вклад в победу войне против Японии в 1598 году.

МОК считает, что хоккеист нарушает правила организации, которые запрещают демонстрации политической пропаганды на Олимпиаде.

Далтон не согласен с таким решением и отметил, что постарается изменить мнение организации.

Ранее глава МОК Томас Бах оценил готовность Пхенчхана к проведению Олимпиады.