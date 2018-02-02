Вице-президент WADA: этой антидопинговой системе нельзя доверять

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд раскритиковала нынешнюю систему борьбы с допингом после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, которые ранее были дисквалифицированы по обвинению в нарушении антидопниговых правил, сообщает RT.

«Считаю, что на кону стоит многое. В последнее время проверке подверглась вся антидопинговая система, и такой исход дела показывает, что проверка была провалена. И для атлетов, и для всего спортивного мира эта ситуация представляется полным хаосом, причем прямо перед Олимпиадой. Нам нужна независимая проверка системы, осуществленная экспертной группой, которая установит, достаточно ли хороша эта система, чтобы работать как следует», — цитирует Хеллеланд Nettavisen.

По ее мнению, решение CAS говорит о том, что наказание могли понести невиновные спортсмены, в то время, как употребляющие допинг атлеты продолжают участвовать в соревнованиях.

«Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придётся бороться за победу с допингистами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация. Карты должны быть раскрыты, процедура взятия допинг-проб и их доставки в лаборатории должна быть прозрачной. Этим должны заниматься эксперты. Я выступлю с инициативой по поводу того, чтобы сделать это, потому что в последнее время было допущено много неправильных вещей», — сказала она.

Хеллеланд отметила, что обратилась к руководству WADA с требованием начать проверку антидопинговой системы.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.