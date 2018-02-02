МПК откроет дела в отношении некоторых российских паралимпийцев

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что в отношении некоторых российских паралимпийцев будут открыты дисциплинарные дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил. При этом он отметил, что, вероятно, разбирательства начнутся после Паралимпиады-2018, сообщает RT.

«В настоящее время мы пытаемся собрать информацию и ожидаем изучения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Маловероятно, что дисциплинарные процедуры начнутся до Паралимпиады»,— цитирует Спенса Inside The Games.

29 января МПК принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.