Свищёв рассказал, как проходит расследование дела Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев высказал свое мнение по поводу рекордного содержания мельдония в пробах дисквалифицированного керлингиста Александра Крушельницкого.

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«Производитель мельдония сообщил, что такое резкое падение концентрации вещества (с 8069 нг/мл в первых анализах до 5721 нг/мл на следующий день. — «Газета.Ru») за сутки свидетельствует о разовом применении.

Если бы употребление было не разовым, то концентрация падала бы совершенно в иной пропорции. Это подброс.

Достаточно даже кристалликом препарата поводить по стакану, из которого будет пить атлет, — вот так просто убрать представителя серьезной страны из соревнований», — приводит слова Свищева «СЭ».

Расследование инцидента продолжается. Международный олимпийский комитет (МОК) уже передал ФКР запрашиваемые видеозаписи, с помощью которых удастся выяснить, входил ли кто-либо посторонний в комнату спортсмена.

Пока неутешительные новости продолжают поступать, «Газета.Ru» пытается немного поднять настроение и вспоминает курьезы Олимпиады-2018.

Как на соревнования пробилась любительница

Американская любительница лыж Элизабет Суэйни была настолько предана этому виду спорта, что решила во что бы то ни стало попасть на Олимпийские игры, но не настолько, чтобы начать для этого серьезно готовиться.

Вместо этого американка разработала хитроумную схему: вспомнив о своих венгерских корнях, она договорилась о том, что будет выступать за эту страну, — благо, конкурентов на внутренней арене, в отличие от США, там не было вообще. В Венгрии лыжный хафпайп, который избрала Суэйни для реализации своих амбиций, начал развиваться лишь в 2014 году, поэтому местные спортивные функционеры с радостью приняли в свои ряды загадочную американку.

Когда Суэйни сообщила, что полностью финансирует свою подготовку и поездку, вопросов к ней вообще не осталось — венгры даже ни разу не удосужились проверить, как же она выступает.

Для попадания на Олимпиаду от Венгрии, согласно критериям местного спорта, девушке было необходимо несколько раз оказаться в тридцатке лучших на этапах Кубка мира. Суэйни посещала соревнования избирательно — только те, на которых было не больше 30 участниц.

Получив таким образом лицензию для участия в Играх, девушка на вполне законных основаниях прилетела в Пхенчхан и спокойно прокатилась на глазах у всего мира по специальной постройке вогнутого типа (хафпайпе), на которой нужно было исполнять трюки.

На любительницу тут же обрушилась волна критики, однако девушка невозмутимо парировала.

«Я старалась сделать как можно больше, так что тут нет никакого хитрого умысла. Я пыталась показать свой максимум. К тому же я выполнила три трюка во время второй попытки — два прыжка на левой и правой стороне с поворотом на 360 градусов в конце. Так что немного странно слышать, что я выполнила один трюк или ноль», — цитирует Суэйни Esquire.

К слову, на Олимпиаде присутствовали и другие спортсмены со схожими взглядами — например, лыжник из королевства Тонга Пита Тауфатофуа и из Мексики Херман Мадрасо, которые оба с трудом доходили до финиша.

Суэйни даже сделала со своими единомышленниками фото на память.

Расстегивающиеся платья фигуристок

Беда с нарядами поставила в неловкое положение сразу двух фигуристок из танцев на льду. Во время командного турнира неудача настигла южнокорейскую спортсменку Мин Ю Ра, которая выступала в паре с Александром Гамелином.

Прямо по ходу короткой программы у девушки порвался топ, чуть не обнажив ее грудь на глазах у всей ледовой арены.

Элемент одежды каким-то чудом продержался на своем месте до конца выступления, и фигуристке удалось завершить программу, однако неожиданные переживания явно не добавили спортсменке техничности.

Схожая ситуация произошла и с француженкой Габриэлой Пападакис, которая в паре с Гийомом Сизероном впоследствии стала серебряным призером Игр в личном турнире.

Только в этом случае самое страшное все же произошло: платье расстегнулось, и зрителям стала видна грудь спортсменки.

Габриэла быстро исправила ситуацию, но не сразу пришла в себя и допустила несколько ошибок в программе.

Тем не менее уровень пары был настолько высок, что это не помешало им занять второе место в коротком выступлении, а затем — и по итогам всего личного турнира.

Форма американских конькобежцев

Многие зрители оценили необычный дизайн облегающих костюмов конькобежцев из сборной США — на месте паха у мужчин и у женщин почему-то размещалось светло-серое пятно с черным пространством по центру.

Над костюмом иронизировали не только иностранцы, но и американские болельщики.

Uniform designer 1: Our new uniforms need to reflect the elegant and strong aesthetic of speed skating.



Uniform designer 2: And highlight the crotch.



Uniform designer 1: duh of course. Gotta pull the eye right there! pic.twitter.com/BEpWBB2xLN — sarah_haskins (@sarah_haskins) 8 февраля 2018 г.

«Дизайнер номер один: «Наша новая форма должна отражать элегантность и строгую эстетичность конькобежного спорта».

Дизайнер номер два: «И подчеркивать пах».

Дизайнер номер три: «Ну конечно! Давайте привлечем внимание именно туда!» — такой твит разместила в своем профиле девушка по имени Сара Хаскинс.

Северокорейский шорт-трекист

Шорт-трекист из КНДР Йонг Кван-бом провалился на дистанции 500 м, дважды упав в начале дистанции. В первый раз старт решили повторить, но во второй спортсмену уже не предоставили такого шанса.

Самое любопытное в этой ситуации то, что, падая, Кван-бом еще ухитрялся протягивать руку к японскому спортсмену Риосуке Саказуме, словно пытался завалить его на лед, — причем в обоих случаях.

North Korean speed skater falls, tries to TRIP Japanese opponent!? Isn't that a quick way to lose a finger or three? pic.twitter.com/Y4e3raqIn4 — Michael King (@mhking) 21 февраля 2018 г.

После повторного падения северокорейца наказали дисквалификацией за нарушение на японце. Судя по всему, этот атлет даже во время Игр не забывал о политических трениях двух государств.

Украинец упал с саней

Украинский энтузиаст Андрей Мандзий самостоятельно сконструировал одноместные сани, на которых выступал в Пхенчхане. Национальная федерация оказала ему лишь финансовую поддержку, выделив средства на полозья, кронштейны и две пары резинок — все это обошлось примерно в €1,5 тыс.

Однако собственное творение подвело Мандзия, и в самый неожиданный момент он вдруг вывалился из саней — к счастью, обошлось без травмы, но спортсмену пришлось проехать на пятой точке немалую часть трассы.

Переизбыток яиц

Завершает этот список забавный случай с олимпийской сборной Норвегии, которая заказала для спортсменов 1,5 тыс. яиц, а получила 15 тыс. Посылая запрос организаторам Игр, менеджеры использовали онлайн-переводчик, и в какой-то момент произошло недопонимание между сторонами.

В итоге к поварам скандинавов приехал грузовик, доверху нагруженный яйцами, большую часть из которых пришлось вернуть. Тем не менее продукта все равно осталось много, и норвежская сторона пообещала съесть их до конца Олимпиады.

Остается только догадываться, с каким чувством норвежские атлеты еще долго будут смотреть на яйца.

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