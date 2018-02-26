Боброва: на церемонию закрытия пошла из-за Медведевой

— Как вам финальный матч по хоккею Россия — Германия?

— Сперва казалось, что наши заранее повесили себе медали. Я не имею права судить, конечно. Но в первые два периода ждала более активной игры. Очень порадовалась первой заброшенной нашими шайбе. Так кричала, что сорвала голос. Но каким валидольным получился третий период...

Всегда бы играть, как в последние две минуты! Ребята — большие молодцы, я безумно за них счастлива! Рада, что удалось это увидеть своими глазами.

— Кто из наших чемпион по катанию на коньках?

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— Затрудняюсь сказать, поскольку у хоккеистов все же другие требования. Вот по игре я запомнила Илью Ковальчука, который постоянно носился по площадке. Хотя отмечать одного, конечно, неправильно. Хоккей — командная игра, каждый внес свою лепту в общий успех.

— Медальный улов России известен, это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград или 13-е место в зачете. Как оцениваете итог кампании?

— Знаете, горжусь всеми, кто сумел себя реализовать. В разговорах с Женей Медведевой я часто произношу фразу: «Слава богу, что мы вообще сюда приехали!» Всего этого могло и не быть.

Нужно радоваться тому, что мы имеем сейчас. Спорт не терпит сослагательных наклонений. Есть так, как оно есть. И это счастье.

— Вопреки первоначальной информации МОК не позволил россиянам пройти под своим флагом на открытии. Расстроились?

— Я уже после первой нашей допинговой истории подозревала, что этим все и кончится. Тем не менее мы вместе с Медведевой пошли на закрытие. В первую очередь, из-за Жени: она очень хотела, а я не могла ее бросить.

Ну и вообще: закрытие Олимпийских игр — это круто. Круто, что есть возможность посетить церемонию, посмотреть, посидеть и померзнуть.

Многие атлеты, мечтавшие о том же, были лишены этого шанса, поскольку уже уехали из Кореи и наблюдали лишь по телевизору.

— Как, кстати, восприняли лишь серебряную медаль Медведевой — после нескольких лет тотальной гегемонии и превосходного выступления в Пхенчхане-2018?

— Не хотелось бы это комментировать.

— Наверное, вы один из рекордсменов в нашей делегации по проведенным на Играх дням...

— Нужно было остаться для показательной программы. Хотя мало что удалось посмотреть — все время посвятила собственным выступлениям. Пропустила мужчин-одиночников и пары. Слава богу, попала на хоккей.

— Но вам и выступать пришлось немало: по два проката в командном и личном турнирах...

— Накопилась усталость, так что не ездила в Сеул, как многие наши, и не гуляла здесь, в Канныне. Четыре программы — тяжело, конечно. И морально, и физически.

Признаюсь, за свои три Олимпиады я очень мечтала побывать на биатлоне. Болею за этот вид спорта, он мне нравится, несмотря на погоду.

Однако в Ванкувере я не сверилась с расписанием и опоздала на последний уходящий в горы автобус. В Сочи после собственных состязаний провалялась с температурой 40 градусов. А когда освободилась тут, из наших атлетов уже никто не выступал. Эстафеты... Мечта пока не сбылась, но я не расстраиваюсь.

— Что ж, хороший повод приехать в Пекин-2022...

— Как бог даст. Мы не знаем, проснемся ли завтра. А вы про целых четыре года говорите.

— Уже привыкли к статусу вице-чемпиона Пхенчхана-2018?

— Да, и очень этому рада. Мы с Димой Соловьевым долго шли к этой медали. Теперь хочется вернуться домой, обняться и поцеловаться с близкими, которые нас ждут.

— До чемпионата мира в Милане осталось менее месяца. Когда приступите к подготовке?

— Еще не разговаривали с тренерами.

Выходных у нас точно не будет: в Канныне наотдыхались. Так что по приезде сразу пойдем с Димой на каток и обсудим, как действовать.

В соревновательном плане турнир значится. Так что если ничего непредвиденного не случится, ждите нас там.

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