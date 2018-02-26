Российские олимпийцы вернулись домой

Лыжник Денис Спицов, который завоевал на Олимпийских играх — 2018 три медали: «Поддержку с родины чувствовали. Эмоции болельщиков нам важны, очень приятно, что за нас болели. Я не рассчитывал на такой успех, когда ехал в Пхенчхан. Даже на Кубке мира не удавалось попадать на подиум за этот сезон, а тут сразу же четвертое место и подиум. Было трудно представить себе это. До следующей Олимпиады еще четыре года, поэтому как можно сейчас говорить, поеду я или нет. На Кубке мира четвертого числа уже гонка. Из родных только друг встречает, ещё не видел его. Не сказал бы, что мы герои и сделали что-то сверхъестественное. Мы обычные люди, не надо так говорить», — сказал Спицов.»>лыжник Денис Спицов, который завоевал на Олимпийских играх — 2018 три медали: «Поддержку с родины чувствовали. Эмоции болельщиков нам важны, очень приятно, что за нас болели. Я не рассчитывал на такой успех, когда ехал в Пхенчхан.

Даже на Кубке мира не удавалось попадать на подиум за этот сезон, а тут сразу же четвертое место и подиум.

Было трудно представить себе это. До следующей Олимпиады еще четыре года, поэтому как можно сейчас говорить, поеду я или нет. На Кубке мира четвертого числа уже гонка.

Из родных только друг встречает, ещё не видел его. Не сказал бы, что мы герои и сделали что-то сверхъестественное. Мы обычные люди, не надо так говорить», — сказал Спицов.