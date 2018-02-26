Милый дом: российские спортсмены вернулись с Олимпиады
Российские олимпийцы вернулись домой
Наш онлайн подходит к концу. Хочется отметить, что российских спортсменов встретили с размахом. Такого большого числа зрителей не ожидал никто. Тем приятнее и позитивнее получилась встреча! До новых встреч на «Газете.Ru»!
Бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане в эстафете, лыжница Анастасия Седова: «Олимпийская медаль — самое яркое событие в моей жизни. Сложно передать словами, что творилось в душе, когда мне вручали награду. Я пребывала на седьмом небе от счастья! Сейчас эмоции немножко утихли…
Прежде всего, посвящаю медаль близким — папе и маме, а также брату Петру. Я благодарна за все, что они для меня сделали и делают. Без поддержки родных я ничего подобного не сумела бы достичь в спорте.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по ски-кроссу россиянин Сергей Ридзик рассказал об ощущениях после завоевания медали. «Ощущения колоссальные от всей той обстановки, которая сложилась вокруг Игр, такой Олимпиады еще не было. Вижу, что медаль висит на шее, но еще не верю, что я третий на Олимпиаде — старте всей моей жизни.
Ожиданий было больше, чем по итогу оказалось, потому что я четыре года к этому шел, а всего один старт прошел. Потом уже следил за своими, сноубордистами, просто отдыхал», — сказал Ридзик.
«На закрытии было такое мгновенье, когда на стадионе все замолчали, сразу начали кричать наши болельщики, я тоже не удержался, если честно. Даже там наши болельщики смогли всех перекричать, донести какие-то слова, это очень радостно.
Отдыхать после Олимпиады не собираюсь. Для нас лучший отдых — это тренировка», — сказал Большунов.
Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от поддержки болельщиков.
«Я в шоке от такого приема, вас реально много. Я не чувствую себя звездой. Я не звезда, буду и дальше это повторять.
Поддержка болельщиков чувствовалась на Олимпиаде. Когда вышел на старт в спринте, наши болельщики так кричали, так поддерживали, что даже пришлось попросить их быть поспокойнее», — сказал Большунов.
Новости из других стран. Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за нежелание проводить разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы. Об этом сообщает NRK.
«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах», — заявил Лефсус.
Претензия Лефсуса связана с расследованием, проведенным немецким журналистом Хайо Зеппельтом. 23 февраля он опубликовал видео, якобы подтверждающее, что достижения норвежских лыжников являются в том числе результатом использования лекарств от астмы.
«Спасибо всем тем, кто нас не критиковал за то, что мы туда поехали. Мы должны все-таки выступать за Россию, как бы они нас не называли, все равно вперед, Россия!
На этой Олимпиаде мы все очень сплотились, такого в русской команде не было никогда, мы все были заодно и поддерживали друг друга, были единым целом, а это очень классное чувство», — сказала Заварзина.
Сноубордистка Алена Заварзина:
«Весь полет общались с хоккеистами, они нас всех вдохновляют, классные ребята. Даже жаль, что мы прилетели и нам всем придется ехать домой сейчас. У меня даже сел голос, так как вчера я буквально орала, болела за ребят.
Хоккей — это нечто, я вчера ревела, когда мы все пели наш запрещенный гимн», — заявила спортсменка.
Невероятно событие происходит на встрече олимпийцев! Российские лыжницы Анна Нечаевская и Анастасия Седова получили предложения руки и сердца от любимых мужчин на церемонии торжественной встречи олимпийцев в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Харунова.
Встав на одно колено, молодые люди перед всеми собравшимися, болельщиками, спортсменами и официальными лицами, сделали предложения своим избранницам, подарив девушкам букеты роз.
Лыжник Денис Спицов, который завоевал на Олимпийских играх — 2018 три медали: «Поддержку с родины чувствовали. Эмоции болельщиков нам важны, очень приятно, что за нас болели. Я не рассчитывал на такой успех, когда ехал в Пхенчхан. Даже на Кубке мира не удавалось попадать на подиум за этот сезон, а тут сразу же четвертое место и подиум. Было трудно представить себе это. До следующей Олимпиады еще четыре года, поэтому как можно сейчас говорить, поеду я или нет. На Кубке мира четвертого числа уже гонка. Из родных только друг встречает, ещё не видел его. Не сказал бы, что мы герои и сделали что-то сверхъестественное. Мы обычные люди, не надо так говорить», — сказал Спицов.»>лыжник Денис Спицов, который завоевал на Олимпийских играх — 2018 три медали: «Поддержку с родины чувствовали. Эмоции болельщиков нам важны, очень приятно, что за нас болели. Я не рассчитывал на такой успех, когда ехал в Пхенчхан.
Даже на Кубке мира не удавалось попадать на подиум за этот сезон, а тут сразу же четвертое место и подиум.
Было трудно представить себе это. До следующей Олимпиады еще четыре года, поэтому как можно сейчас говорить, поеду я или нет. На Кубке мира четвертого числа уже гонка.
Из родных только друг встречает, ещё не видел его. Не сказал бы, что мы герои и сделали что-то сверхъестественное. Мы обычные люди, не надо так говорить», — сказал Спицов.
Российский хоккеист Сергей Андронов:
«Спасибо всем большое, нашему руководству, что помогли нашей сборной, нашей делегации выступить на этой Олимпиаде и еще раз доказать, что нашу страну не сломить, никакими способами, мы только становимся сильнее от этого», — сказал Андронов.
«Были замечательные победы и хорошие дни. Когда вся нация, все соотечественники сплачиваются вокруг своей команды, это говорит о том, что у нас есть будущее. Будущее — за Россией!» — добавил Поздняков.
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на зимних Олимпийских играх 2018 года Станислав Поздняков, выступая на церемонии встречи олимпийцев поделился эмоциями о соревнованиях.
«Очень радостно и отрадно, что эта долгая дорога завершилась замечательными победами в последние дни соревнований. Но мы не должны забывать, что, кроме побед наших прекрасных парней и очаровательных фигуристок, у нас также были отличные результаты в лыжах, здорово выступили конькобежцы, Трегубов в скелетоне», — сказал вице-президент ОКР.
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, фигуристка Екатерина Боброва:
«Спасибо, что пришли нас сегодня встречать. Эта Олимпиада для нас была очень сложной, особенно после домашней в Сочи.
Тем не менее нам помогли сплоченный дух команды и, конечно, болельщики. Спасибо болельщикам, которые сидели на трибунах, колоссально нас поддерживали.
Те болельщики, которые были здесь, в Москве, вставали в четыре утра каждый день, чтобы болеть за нас. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое.
Как капитан команды хочу поблагодарить всю нашу сборную по фигурному катанию. Уверена, ребята сделали всё, что было в их силах, чтобы достойно представлять Россию на Играх-2018 в Корее.
Россия в нашем сердце, и эти медали — очередное доказательство нашего труда. Спасибо вам большое», — сказала Боброва.
Спортсменов поприветствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
«Большое спасибо нашим спортсменам, что приняли решение поехать на Олимпиаду, а это было непросто. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые так поддерживали наших спортсменов. Думаю, вся страна была у телевизоров, все болели за наших ребят.
У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, за какую страну будут выступать атлеты. Но, наверное, нет ни одного человека, который бы сомневался, что золото вчера выиграла хоккейная сборная России. Думаю, эта победа останется в истории спорта и в сердцах наших болельщиков. И, думаю, ни у одного человека в мире не возникает сомнения по поводу того, чьи фигуристы лучшие.
На этой Олимпиаде все наши спортсмены выступали с Россией в сердце. Огромное спасибо вам за это. Спасибо от всех болельщиков, спасибо от наших олимпийцев», — сказал Жуков.
Завоевавший серебро Игр российский скелетонист Никита Трегубов рассказал, кому посвятил медаль.
«Не знаю, не думал, куда повешу медаль. Хочется поскорее домой. Я живу в Красноярске, а придется задержаться на четыре-пять дней здесь. Медаль посвятил бабушке, которая умерла в том году», — заявил спортсмен.
Выигравший бронзу Игр-2018 российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о том, чем будет заниматься о возвращении домой.
«Первым делом по прилете домой сварю пельмени. Ну и надо выспаться. Не знаю почему — может быть, просто устал. В последние дни спал по четыре-пять часов.
Очень соскучился по русской кухне, хочется элементарно какой-то русской пищи — пельмешек, борща», — сказал Елистратов в эфире «России-1».
Итак, спортсмены наконец-таки вышли к болельщикам и журналистам! С момента приземления самолета прошло больше часа!
Тем временем, Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил 30 российским паралимпийцам участвовать в Играх-2018, которые стартуют в Пхенчхане 9 марта, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсмены выступят в горнолыжном спорте (10 россиян), в лыжных гонках (12), в керлинге (5) и сноуборде (3).
Желающих увидеть спортсменов оказалось очень много. «В терминале не видно конца», — пишет корреспондент «Газеты.Ru».
Большое число встречающих все еще в ожидании спортсменов.
Как отмечает корреспондент «Газеты.Ru», спортсмены пока не вышли к болельщикам и журналистам.
Российские спортсмены вернулись домой! Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Харунова. Самолет приземлился в Шереметьево после девяти часов полета.
Болельщики подготовили спортсменам торжественную встречу с гимном России, который не мог официально прозвучать в Пхенчхане из-за запрета МОК.
Бывший президент Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Андрианова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала ситуацию с обнаружением мельдония в допинг-пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого. «Для того чтобы заявить судье о том, что ты не виноват, надо предъявить определенные доказательства, которых у Александра, естественно, не было», — сказала Андрианова.
«Я надеюсь, что Федерация керлинга России соберет необходимые доказательства, а также МОК и Всемирная федерация керлинга дадут каких-то людей, которые разбираются в таких вопросах, и уже совместно они определят причину попадания в организм мельдония», — добавила эксперт.
Не самый приятные новости для поклонников «великого и ужасного». Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом: женщины — Тирил Экхофф, Марта Ольсбу, Сюнневе Солемдаль, Ингрид Тандревольд, Хильде Фенне; мужчины — Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Эрленн Бьентегорд, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л'Абе-Лунн.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об уходе главного тренера национальной сборной Олега Знарка после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает ТАСС
«Надо определиться, кто будет тренер, и сделать это до чемпионата мира. Контракт у него закончился, и чемпионат мира на носу. Поэтому сейчас будем решать.
Что касается желания, то надо спросить у него, хотя такими кадрами не разбрасываются», — сказал Третьяк.
Защитник сборной России Вячеслав Войнов пошутил, что нарочно подстроил историю с судимостью в США, чтобы вернуться в КХЛ и выиграть золото Олимпиады. Слова игрока приводят «Известия».
«Можно сказать, что события, вынудившие меня уехать из США, в итоге пошли на пользу? На самом деле это так. Расскажу секрет: это все было сделано специально, чтобы приехать и выиграть Олимпиаду», — сказал Войнов.
В 2014 году Войнова обвинили в домашнем насилии. Он признал вину, после чего был приговорен к трем месяцам тюрьмы.
«Жирную точку в конце Олимпиады поставили наши хоккеисты. Потрясающе, сердце останавливалось на этих секундах, когда не было понятно, победим мы или нет. Такая долгожданная награда, такое дорогое олимпийское золото», — заключила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что Олимпиада в Пхенчхане показала, что решение России участвовать в Играх было правильным. Слова чиновника приводит «Интерфакс». «Сколько было дебатов — ехать нашим спортсменам на Олимпиаду или не ехать. И сегодня прошедшая Олимпиада подтвердила, что участие в ней наших спортсменов было для России трудным, но все-таки правильным решением.
Ведь мы дали шанс молодым ребятам реализовать себя и показали, что у России спортивное будущее, показали этих замечательных молодых ребят, которые так блистательно выступали, так настойчиво боролись за эти награды.
За каждой этой медалью тяжелейший труд, пот и кровь спортсменов, их тренеров», — заявила Матвиенко, добавив, что испытывает чувство гордости за каждую медаль.
Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова чаще всего упоминались в российских СМИ во время Олимпийских игр в Пхенчхане.
Возглавила рейтинг Медведева с медиаиндексом 14,241 тыс., у Загитовой показатель составляет 13,061 тыс., а замыкает тройку лыжник Александр Большунов (9,662 тыс.). Чем больше значение медиаиндекса, тем позитивнее имидж персоны, создаваемый прессой.
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев объяснил высокую концентрацию мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».
«Не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово.
В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл — это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза.
Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно», — заявил Свищев.
К слову, в самом МОК ничего критичного в исполнении национального гимна россиянами не увидели — никаких санкций в адрес «Красной машины» комитет не планирует.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в свою очередь сейчас больше занят не исполнением гимна российскими хоккеистами, а возвращением лицензии ОКР, что автоматически вернет отечественным спортсменам и гимн, и флаг, и триколор на экипировке. По словам самого Жукова, если это произойдет в ближайшие часы, Олимпийские игры — 2018 можно будет считать успешными.
«Если в течение ближайших часов с ОКР будет снято временное отстранение, над чем мы в непрерывном режиме работали последние два месяца, то можно будет с уверенностью сказать: Олимпийские игры — 2018 завершились. Успешно», — приводит слова Жукова пресс-служба ОКР.
И снова о New York Post. Продолжая обсуждать «команду без страны», журналисты издания возмутились тем фактом, что на церемонии награждения российские хоккеисты — вопреки запрету МОК — исполнили национальный гимн. NYP считает это явным нарушением олимпийских правил. Что касается сборной США по хоккею, то американцы на церемонии награждения не пели — их там попросту не было, так как «звездно-полосатые» отсеялись из борьбы за медали еще на стадии четвертьфинала.
Вернемся к теме возвращения российских олимпийцев на родину. Ожидается, что в московский аэропорт «Шереметьево» они должны прибыть в 18.48 мск. Стоит отметить, что изначально прилететь они должны были чуть раньше, однако вылет из Сеула был немного задержан.
Тем временем в России до сих пор активно обсуждают провокационную публикацию американского издания New York Post, которое накануне назвала хоккейную сборную России «командой без страны, завоевавшей золото Олимпиады». Так, к примеру, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя креативность американских журналистов, выразила мнение, что данная статья является примером «заказной истерики».
«Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способно на такое. Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США: «патология лживой ненависти и грязных технологий. Издание, видимо, разоблачило себя в том, что обслуживает антироссийскую политику и мобилизовано информационным наемником. У простых американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение», — передает ее слова ТАСС.
К слову, сегодня стало известно, что концентрация запрещенного мельдония в допинг-пробе Крушельницкого оказалась невероятно высокой — и это с новой силой возродило разговоры и том, что препарат был каким-то образом подсыпан спортсмену. Очевидно лишь одно — история еще далека от своего завершения, и в ней, скорее всего, еще всплывет что-то очень интересное.
К сожалению, не обошлось в Пхенчхане и без скандалов с участием российских спортсменов — обнаружены запрещенные вещества были в организмах бобслеистки Надежды Сергеевой и керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего в Южной Корее бронзу в дабл-миксте.
В общекомандном медальном зачете Игр-2018 представители страны финишировали на 13-м месте, завоевав две золотые медали — победы одержали фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная. Всего же в активе россиян оказалось 17 наград. Подробнее о каждой из них вы можете узнать в материале «Газеты.Ru».
В Пхенчхане — наверное, об этом еще никто не забыл — накануне завершились зимние Олимпийские игры, на которых из-за декабрьского решения Международного олимпийского комитета (МОК) не было сборной России, но были «Олимпийские атлеты из России».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции событий, связанных с возвращением в Россию отечественных олимпийцев, которые последние несколько недель бились за медали в южнокорейском Пхенчхане.