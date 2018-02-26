Стало известно, когда МОК может восстановить ОКР

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев сообщил, что организация может восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) в правах в самое ближайшее время — 28 февраля или 1 марта.

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Изначально планировалось, что ОКР будет восстановлен уже к концу Олимпиады-2018 и российские спортсмены смогут пройти на церемонии закрытия под своим флагом, но этого не произошло.

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В ожидании позитивных новостей от МОК «Газета.Ru» вспоминает героев прошедших Олимпийских игр.

Сборная Германии по хоккею

Сборная России одержала очень нелегкую победу в финале олимпийского турнира по хоккею, хотя с самого начала считалась безоговорочным фаворитом не только решающего матча, но и всей Олимпиады.

О сумасшедшем триумфе «Красной машины», сравнявшей счет за 56 секунд до конца основного времени и забросившей «золотую» шайбу на десятой минуте овертайма, мы подробно писали в этом материале. Теперь же

настало время отметить заслуги той команды, благодаря которой этот финал стал не избиением младенца, а настоящим триллером, и достойное сопротивление которой сделало победу России намного ценнее, — о сборной Германии.

Бундестим пробилась на Игры через квалификацию, поскольку не входит в топ-8 команд рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ). К тому же после отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать своих игроков на Олимпиаду немцам пришлось включать в состав сборной ветеранов и неоперившуюся молодежь из Немецкой хоккейной лиги (DEL), которая отнюдь не поражает своим высоким уровнем.

Разумеется, все остальные сборные тоже испытали схожие трудности из-за отсутствия энхаэловцев, но даже на этом фоне Германия выглядела очень хрупкой.

На групповом этапе Олимпиады немцы проиграли Финляндии (2:5) и Швеции (1:2) и лишь в последнем матче с трудом, по буллитам, одолели Норвегию (2:1).

Из-за таких плачевных результатов подопечным Марко Штурма не удалось напрямую попасть в четвертьфинал

и пришлось играть дополнительный квалификационный раунд против Швейцарии, которую они одолели только в овертайме (2:1).

Несложно догадаться, что о борьбе за медали в такой ситуации речь вообще не шла. Однако, начиная с 1/4, в сборной Германии что-то переменилось. Когда немцы осознали, что до теоретических наград осталась всего пара этапов, они мертвой схваткой вцепились в матчи и методично душили своих соперников, не отступая ни на шаг.

Сенсацией стала их победа над Швецией, добытая в дополнительное время (4:3), однако настоящим чудом можно назвать то, что немцы сделали с Канадой:

большую часть встречи они вели со счетом 4:1 и только в последнем периоде позволили «кленовым листьям» вплотную приблизиться к себе (4:3), но не сравнять.

В финале против России Бундестим чуть не сотворила самую грандиозную сенсацию Игр, выйдя вперед за три минуты до конца последней 20-минутки (3:2), однако Никита Гусев сумел сравнять счет при игре «пять на пять» и своих пустых воротах (3:3). После этого моральное преимущество перешло на сторону россиян, которые в итоге вырвали победу.

Тем не менее сборная Германии по хоккею добилась лучшего достижения в истории своего хоккея, завоевав серебро Игр, и по праву может считаться героем этой Олимпиады.

Алена Савченко и 16 лет борьбы ради золота

В фигурном катании мы уже подробно обсудили прекрасные выступления наших девушек — олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряного призера Евгении Медведевой, которые, безусловно являются героями Игр.

Однако сейчас хотелось бы уделить внимание немецкой паре Алена Савченко / Бруно Массо, которая неожиданно завоевала золото в соревнованиях спортивных пар после не лучшего выступления в одной из программ.

Украинская фигуристка Савченко, выступающая с 2004 года за Германию, шла к этому золоту на протяжении пяти Олимпиад и, наконец, в 34 года, добилась желаемого.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити фигуристка выступала в паре со Станиславом Морозовым за Украину и заняла только 15-е место, в Турине-2006 — уже в тандеме с немцем Робином Шолковы — стала шестой, в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 завоевала бронзу. После этого ее партнер принял решение завершить спортивную карьеру и ушел в тренеры, но Савченко не остановилась — она хотела олимпийское золото.

Встав в пару с Бруно Массо, спортсменка отобралась в Пхенчхан-2018, однако в короткой программе что-то пошло не так — пара заняла только четвертое место.

Казалось, что шансы на медали уже потеряны, но спортсмены сумели собраться и выдали в произвольном выступлении прокат всей своей жизни, установив новый мировой рекорд за этот вид программы — 159,31 балла.

Вкупе с ошибками других пар этот результат позволил немцам подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, а Савченко добилась того, к чему шла на протяжении последних 16 лет — олимпийского золота.

Бывшая россиянка Анастасия Кузьмина и ее три медали в биатлоне

В биатлоне порадоваться за отечественных спортсменов, к сожалению, не получилось, но бурю восторга вызвало выступление бывшей россиянки Анастасии Кузьминой — родной сестры лидера нашей сборной Антона Шипулина.

В 33 года вернувшаяся после рождения второго ребенка спортсменка сумела вернуть себя в лучшую форму и завоевала в Пхенчхане сразу три медали — больше, чем на какой-либо Олимпиаде до этого.

В Ванкувере Кузьмина брала две награды (золото в спринте и серебро в пасьюте), в Сочи — одну (снова золото спринта), а Южной Корее она стала первой в масс-старте и второй — в пасьюте и в индивидуальной гонке.

При этом свои медали Кузьмина посвятила брату Антону, которого Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Игр без объяснения конкретных причин. Вдвойне герой!

Рекордсмен Александр Большунов и безупречные норвежцы

В лыжных гонках героями можно смело считать всю сборную России, отправившуюся в Пхенчан без своих признанных лидеров и в молодом составе завоевавшую там восемь наград — практически половину из всех медалей национальной команды (17).

Безусловно, главным героем этого лыжного состава является 21-летний Александр Большунов, который добился четырех медалей, что стало рекордом — ни один российский и советский спортсмен не брал больше наград на одной Олимпиаде.

Также в лыжах нельзя не отметить достижения норвежцев:

юный гений Йоханнес Клэбо стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории, завоевав три золота Игр в 21 год —

в личном спринте, командном спринте и в эстафете. Спортсмен даже добровольно отказался от участия в заключительном масс-старте на 50 км, так как, по его словам, потерял мотивацию.

В то же время легендарная норвежка Марит Бьорген завоевала в Южной Корее целых пять медалей (два золота, серебро и две бронзы), выйдя на шестое место в списке самых титулованных олимпийцев. В общей сложности на ее счету сейчас 15 олимпийских медалей, из которых восемь — высшей пробы.

Первые олимпийские призеры в истории российского керлинга Крушельницкий и Брызгалова

Самыми неоднозначными героями Олимпиады стали, пожалуй, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, — семейная пара керлингистов, завоевавшая в Пхенчхане бронзу в дисциплине дабл-микст.

Этот вид керлинга дебютировал на Олимпийских играх и начал развиваться в России не так давно. Неудивительно, что

успех отечественных спортсменов стал настоящим сюрпризом для болельщиков, тем более что эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Однако вскоре в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний, и медали пришлось отдать проигравшим в матче за бронзу норвежцам. В данный момент разбирательства продолжаются: Федерация керлинга России пытается выяснить, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена.

Чемпионство в двух видах спорта — впервые за сто лет

Рассказывая о героях Олимпиады, нельзя не упомянуть спортсменку из Чехии Эстер Ледецку, которая добилась в Пхенчхане уникального достижения, став олимпийской чемпионкой сразу в двух видах спорта — в горных лыжах и сноуборде.

Такого не было с 20-х годов прошлого века, когда норвежцам удалось победить в лыжных гонках и лыжном двоеборье.

Тонга и Нигерия — главные мотиваторы Игр

Одним из героев Олимпиады стал, безусловно, лыжник из тихоокеанского государства Тонга Пита Тауфатофуа. Он удостоился чести нести флаг своей страны на церемониях открытия и закрытия, а также запомнился зрителям Игр тем, что позировал на морозе почти полностью раздетым — только в национальном наряде, напоминающем юбку.

К слову, этот спортсмен принимал участие в летних Играх в Рио-де-Жанейро как тхэквондист, но ради Пхенчхана сумел переквалифицироваться.

Reuters

Также стоит отметить бобслеисток из Нигерии — пилота Сеун Адигун и разгоняющих Нгози Онвумере и Акуому Омеогу.

Эти атлетки, как и спортсмен из Тонга, не поразили зрителей своими спортивными достижениями, но продемонстрировали, что стремиться к своей мечте можно и нужно, несмотря ни на что.

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