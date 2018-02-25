Как Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

Хоккеисты сборной России после победы в финальном матче Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане над национальной командой Германии (4:3 ОТ) исполнили российский гимн.

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Напомним, что в минувшем декабре Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить от Игр-2018 сборную России, позволив принять участие в главных зимних стартах четырехлетия лишь некоторым абсолютно «чистым» представителям страны.

При этом национальную символику ведомство Томаса Баха россияном запретило полностью — «Олимпийским атлетам из России» на церемониях награждения приходилось довольствоваться олимпийскими, а не отечественными флагом и гимном.

Однако подопечных Олега Знарка это не остановило: когда над ареной стала звучать мелодия олимпийского движения, россияне во весь голос затянули произведение Сергея Михалкова, пытаясь перекричать звук из колонок.

По мнению чемпиона мира по хоккею Вячеслава Анисина, на отечественных хоккеистов не будут наложены какие-либо санкции за исполнение российского гимна — даже с учетом того, что МОК подобное было запрещено.

«Наши хоккеисты спели российский гимн на церемонии награждения, хотя на Олимпиаде официально действует запрет это? Вряд ли будут собирать суд по поводу того, пели наши хоккеисты гимн или не пели. Еще же непонятно, что пели. Можно сказать, что это был не гимн, а просто песня про то, как мы рады золотой медали.

Главное — золото выиграли. Все внесли свой вклад, старались, как могли, — это надо отметить. А все эти закорючки, к которым можно прицепиться, — это иллюзия. Я так считаю»,

— заявил он в интервью «Газете.Ru».

Стоит отметить, что истории с победным российским гимном на Олимпиаде-2018 могло и не произойти: в финале россияне встретили упорное сопротивление сенсационных немцев, ранее выбивших из борьбы за золото шведов и канадцев.

Совсем неприятно стало уже в самой концовке — за три с небольшим минуты до финальной сирены свою команду вперед вывел Йонас Мюллер, поставив соперников в крайне тяжелое положение.

К счастью, в «огне» в этот день был Никита Гусев, завершивший матч с фантастическими четырьмя очками в активе (2+2). Именно он за 56 секунд до завершения третьего периода сумел сравнять счет, в сложнейшей ситуации переиграв голкипера немцев Дэнни аус ден Биркена.

Он же ассистировал Кириллу Капризову в овертайме — результативный пробок молодой надежды российского хоккея, и вот уже хоккеисты, тренерский штаб и болельщики прыгают от счастья, начиная праздновать первое за 26 лет олимпийское золото.

Поздравили российских чемпионов на данный момент уже и многие их соотечественники из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не сумевшие приехать на Олимпиаду из-за сложных отношений между североамериканским чемпионатом и Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Так, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своем инстаграме эмоционально отреагировал на триумф «Красной машины», назвав российских хоккеистов мужиками.

«Мужики! Болели, переживали! Красавцы, принесли России золото! Молодцы!»

— написал Овечкин.

В свою очередь нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поблагодарил соотечественников за долгожданную победу.

«Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото — просто красавцы!» — заявил он.

Капитан сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане Павел Дацюк после церемонии награждения признался, что золото Игр для него ценнее победы в Кубке Стэнли.

«Когда вы играете за свою страну и выигрываете медаль, то это особенное время. Победа на Олимпиаде для меня важнее победы в Кубке Стэнли»,

— цитирует Дацюка The Detroit News.

Любопытно, что поздравили Дацюка с выигрышем Олимпиады среди прочих и представители «Детройта» — клуба, с которым хоккеист как раз и выигрывал НХЛ.

«Поздравляем, Пав!» — лаконично написали «красные крылья» в своем твиттере.

Добавим, что в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр — 2018 сборная России финишировала на 13-м месте, завоевав 17 медалей (2-6-9). Второе золото соревнований россиянам принесла 15-летняя фигуристка Алина Загитова.

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