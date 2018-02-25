Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду‍

Сборная России по хоккею победила Германию в финальном матче олимпийского турнира в Пхенчхане со счетом 4:3 и завоевала золотые медали Игр впервые с 1992 года.

Матч получился крайне напряженным: наши забивали, но немцы каждый раз сравнивали счет, а однажды даже вышли вперед.

Автор первой заброшенной шайбы в матче Вячеслав Войнов признался, что мощная игра сборной Германии не стала для него неожиданностью.

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«Победа в финале Игр — абсолютно другая по сравнению с триумфом в Кубке Стэнли. Я старался все 60 минут провести на высшем уровне и не удивился, что немцы — такой серьезный соперник: мы смотрели, как они играли до этого.

Мой гол? После таких пасов от Никиты Гусева остается только забивать.

Гусев приехал лидером на Олимпиаду и доказал это. Американские журналисты пытались давить на меня за прошлое? Не обращал на это внимания», — подытожил Войнов, признанный чуть позднее лучшим защитником турнира.

За три минуты до конца наша команда проигрывала 2:3, к тому же очень некстати удалился нападающий Сергей Калинин, оставив «Красную машину» в меньшинстве.

По завершении матча Калинин признался, что был так опустошен своим удалением, что не сумел его проанализировать.

«Разумеется, этот штраф был необязательным, но я о нем просто не думал, потому что был в шоке. А потом я был так счастлив, что ребята сравняли счет, что у меня не осталось никаких мыслей в голове. Я видел гол словно в замедленной съемке», — приводит слова форварда спецкор «Газеты.Ru» в Южной Корее Дмитрий Окунев.

Сборная пошла на риск, сняв голкипера Василия Кошечкина, вернула игру в формат «пять на пять» полевых и все-таки сравняла счет (3:3) за 56 секунд до конца встречи

— постарался Никита Гусев, впоследствии признанный лучшим нападающим турнира.

А победный гол сборной России в овертайме (4:3) провел 20-летний Кирилл Капризов, набравший в финальном матче четыре очка (одна шайба + три передачи). Однако форвард отказался приписывать себе наибольший вклад в победу.

«Главное, что Россия выиграла, и без разницы, кто отличился. Что чувствовал перед броском? Все было на автомате. Когда забросил, просто куда-то побежал, и все.

Сейчас я хочу порадоваться и ни о чем думать. Наверное, вся команда будет проставляться в честь нашей победы, — предположил Капризов. — Переход в НХЛ? У меня еще есть действующий контракт с ЦСКА, так что не совсем время для подобных разговоров. Но вообще, думаю, у каждого хоккеиста есть мысли об НХЛ».

Также Капризов по достоинству оценил выступление сборной Германии.

«Немцы не зря на предыдущих стадиях победили Швецию и Канаду. Молодчики парни!

Здорово сыграли с крепкими сборными, а теперь и с нами. Смотрелись ли немцы сильнее чехов? Я не могу так сравнивать. Думаю, у всей команды останется в памяти то, что мы выиграли золотые медали», — подытожил Капризов.

Самым ценным игроком всего турнира был признан опытный нападающий сборной России Илья Ковальчук. Сам форвард отнесся к этому званию достаточно спокойно.

«Рад, что мне дали звание лучшего игрока, но сейчас это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную шайбу в полуфинале, — справедливо отметил Ковальчук.

— Я шел к золоту Игр с пяти лет — с тех пор, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное.

Это была и моя мечта. Очень дорогая медаль. Посвящаю ее папе».

Еще один ветеран «Красной машины» Павел Дацюк благодаря этой победе вошел в Тройной золотой клуб как обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и олимпийский чемпион.

«Мечта сбылась, мы стали олимпийскими чемпионами. И теперь у меня нет мечты, — резюмировал нападающий.

— Выиграли с божьей помощью; когда счет стал 2:3, на скамейке сердце остановилось. Была мечта, стремился к ней, а теперь ее нет, надо новую придумывать. Что дальше? Подождите, как же вы будете без меня и моих интервью?»

Главный тренер сборной России Олег Знарок в общении с прессой заявил, что победа в матче говорит сама за себя.

«Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни.

Сложно сказать, что я чувствовал за две минуты до конца третьего периода при счете 2:3, там было все — решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что все сложилось, — отметил специалист.

— После матча на лавке мне звонили Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Медведев и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Было очень приятно, поздравляли. Служу России. Буду ли тренировать сборную дальше? Подумаю над этим. Но я устал».

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