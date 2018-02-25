ОКР надеется на скорое восстановление членства в МОК‍

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не восстанавливать Олимпийский комитет России (ОКР). На церемонии закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане российская делегация снова пройдет под олимпийским флагом. Знаменосцем российской делегации будет назначенный оргкомитетом Игр волонтер.

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На заседании исполкома МОК обсуждался вопрос о снятии санкций с ОКР, однако решение было принято не в пользу России, о чем сообщил журналистам президент организации Томас Бах.

«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации»,

— заявил Бах.

Такое решения также поддержала Наблюдательная комиссия МОК, чья глава Николь Хевертц рассказала о рекомендации комиссии.

«Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады», — отметила Хевертц.

Несмотря на формально соблюдение Олимпийским комитетом России требований МОК, события, которые развивались непосредственно в дни Олимпиады, значительно повлияли на решение международного комитета.

Напомним, что

18 февраля допинг-проба бронзового призера в керлинге Александра Крушельницкого показала наличие в организме спортсмена запрещенного препарата мельдония.

Крушельницкий попросил вскрытия пробы B, которая также оказалась положительной. В результате обнаружения допинга российским керлингистам пришлось вернуть бронзовые медали в МОК, которыми впоследствии была награждена команда Норвегии.

Через пять дней, 23 февраля, российская бобслеистка Надежда Сергеева была уличена в применении запрещенного препарата. Ее допинг-проба показала наличие в организме триметазидина, который, к слову, похож по своим свойствам на мельдоний.

Спортсменка отказалась от вскрытия пробы В и покинула Олимпийскую деревню.

Отметим, что запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на мельдоний действует с начала 2016 года, а триметазидин находится в списке запрещенных веществ с 2015-го.

Президент МОК Бах особо отметил эти два случая и заявил о том, что они оказали влияние на решение комитета.

«В целом делегация «Олимпийских атлетов из России» выполнила требования исполкома МОК.

Впрочем, на Олимпиаде двух спортсменов поймали на приеме допинга, и это повлияло на решение не восстанавливать ОКР.

Если других допинговых случаев не будет, исполком МОК рассмотрит снятие отстранения», — подчеркнул Бах.

К счастью, в МОК не возникло новых подозрений России в наличии государственной допинг-системы, о чем сказала Хеверц.

«Крушельницкий, допустивший нарушение, многократно проверялся на допинг, и каждый раз его тесты были отрицательными. Сейчас проходит расследование. Благодаря тому, что он не стал оспаривать решение суда, МОК удалось завершить процесс передачи медалей до окончания Игр-2018. Предыдущие пробы Сергеевой также всегда были отрицательными. Она не стала запрашивать вскрытие пробы B и покинула Олимпийскую деревню.

Комиссия пришла к выводу, что эти случаи нельзя считать систематическими и они не доказывают наличие в России государственной допинговой системы»,

— заявила глава Дисциплинарной комиссии МОК.

Однако в ближайшее время ОКР все-таки может быть восстановлен. Из-за двух случаев употребления россиянами запрещенных препаратов олимпийский комитет принял решение, что санкции с России могут быть сняты в ближайшее время — после проверки всех допинг-проб российских спортсменов.

«Результат анализа всех допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане будет представлен в течение нескольких дней, от 48 до 72 часов. В зависимости от вида спорта время проверки допинг-проб может быть немного длиннее обычного. Но в целом, мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб.

Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе»,

— подчеркнула Хеверц.

ОКР выступил с заявлением относительно решения МОК, в котором выразил надежду на скорое разрешение ситуации.

«Мы надеемся и очень рассчитываем на то, что в течение ближайших нескольких дней членство ОКР в МОК будет полностью восстановлено.

Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

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