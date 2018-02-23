Бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде‍

— Как вам полуфинал Россия — Чехия в частности и олимпийских хоккей в целом?



— Очень интересно. Думаю, хоккей — украшение зимних Игр. Здорово, что нашим ребятам удалось победить и пройти в финал. Какие-то ошибки им объяснит наставник, обратит внимание на места, требующие корректировки. Но играли действительно хорошо.

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— Кто вам конкретно понравился?



— Авторы голов: Никита Гусев, Владислав Гавриков, Илья Ковальчук. Они молодцы. Соперник предоставил возможность, и наши забили. Отмечу при этом, что на заброшенные шайбы поработала вся команда. Вспомнить хотя бы пас Ивана Телегина на Гаврикова в случае со вторым взятием ворот.

Каждый на своем месте отлично отработал. К защитникам опять же никаких претензий быть не может. В концовке нормально сдержали чехов, когда те пошли на навал.

— Сборные выступают здесь не в сильнейших составах: как известно, НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду. Данное обстоятельство сильно понижает значимость нашего первого за 20 лет финала?



— Кто какую команду смог, такую и привез. Все находятся в равных условиях, так что отсутствие энхаэловцев ни в коем случае не обесценивает турнир. Со временем все забудут подобные обстоятельства, но будут помнить, кто победил. Вот и все.

— За какими еще видами спорта следите в Пхенчхане-2018?



— Коньки, бобслей, фигурное катание. Наши девочки Алина Загитова и Евгения Медведева — молодцы. Суперклассно выступили, конечно.

— В горы не ездите?



— Пока не получилось.

— Как вам олимпийская атмосфера в сравнении с «вашими» летними Играми?



— Я первый раз на зимней Олимпиаде. Вижу, что размах здесь все-таки меньше. Еще складывается ощущение, что соревнования были слабо прорекламированы в Корее. Не хватает ощущения праздника. Почти некуда сходить.

Чуть отойдешь в город от олимпийского парка — Игры уже совершенно не чувствуются. Плюс большие очереди в магазинах за сувенирами. То же самое на точках питания, где, кстати, весьма ограничен выбор.

Наверное, принимающей стороне нужно было немного поработать над созданием более комфортных условий...

— Многие жалуются на нехватку европейской пищи: корейская все же подходит не всем.



— Вот именно. Для спортсменов, думаю, все сделали, как надо. А болельщикам из Европы к местной кухне привыкнуть тяжело. Почти все острое.

— Удивились известию о новом случае обнаружения допинга у представителя делегации «Олимпийские спортсмены из России»? Теперь подозревается бобслеистка Надежда Сергеева...



— Складывается впечатление, что этот допинг «сделали». Столько уже о том было сказано, и заново на старые грабли... Это глупо.

Все прекрасно знали, что наших будут смотреть под микроскопом. Так, что комар не проскочит. Кто в здравом уме будет подставляться?!

Взять тот же керлинг. Зачем Александру Крушельницкому принимать допинг, там что, сверхнагрузки? Скорее, борьба больше на чутье основана, на точности.

— Шансы на возвращение флага на церемонии закрытия заметно уменьшились?



— Теперь можно ожидать любого удара, но если все-таки разрешат — будет приятно.

— Позвольте вопрос по специальности. В мае всех любителей бокса ждет супербой: Александр Усик — Мурат Гассиев в финале Всемирной суперсерии в категории до 90,7 кг. Кто фаворит?

— Оба хороши. У каждого свой стиль, поэтому успех будет зависеть от того, кто кого перехитрит. Будем болеть за Гассиева.

Он хороший и добрый парень. При этом мне нравится и то, как держит себя Усик. Они — два достойных богатыря, настоящие чемпионы.

Федерация бокса России, кстати, ведет переговоры о переносе шоу в нашу страну. Если это получится, да еще и на День бокса – будет просто потрясающе. Обалденный праздник!

Напомним, ранее допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Российская делегация на Играх-2018 в Пхенчхане уже проинформировала об этом Международный олимпийский комитет (МОК).

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