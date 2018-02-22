Сборная России по хоккею сыграет с Чехией в полуфинале Олимпиады

Чехия — Россия (23 февраля, начало — в 10.40 мск)

Сборная России по хоккею проведет 23 февраля свой на данный момент главный матч на мужском хоккейном олимпийском турнире. Он одновременно будет и самым сложным для команды Олега Знарка.

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Дело не только в том, что на кону будет стоять путевка в финал соревнований, но и в сопернике — оппонента уровня и стиля Чехии у России в Пхенчхане еще не было.

Пока на олимпийском турнире для нашей команды все складывалось достаточно удачно и где-то даже слишком просто.

Стартовое поражение от Словакии было следствием скорее потери концентрации и не отражало реального соотношения уровней команд.

В дальнейшем подобных осечек главные фавориты Игр, коими безусловно являются российские хоккеисты, себе уже не позволяли. Словения во втором туре была разбита со счетом 8:2, в третьем туре команда Знарка не оставила шансов американцам (4:0), а в четвертьфинале были без вариантов разгромлены норвежцы — 6:1.

С американцами мы могли играть и в полуфинале, но они пали жертвой чешской сборной. Ранее — на групповом этапе — Чехия переиграла еще и Канаду, благодаря чему вышла в плей-офф с первого места в квартете А.

Главной звездой команды Йозефа Яндаче в Пхенчхане-2018, безусловно, является голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз, который демонстрирует шикарный уровень игры.

Собственно, действия стража последнего рубежа заряжают позитивом и уверенностью его полевых партнеров, которые не стесняются сравнивать Павела с Домиником Гашеком образца Олимпийских игр в Нагано в 1998 году.

Сравнения эти не случайны, ведь тогда именно Доминатор остановил в финале великолепно игравшую сборную России во главе с Павлом Буре.

Пожалуй, именно в российской истории это была самая яркая команда, которая подобралась к олимпийскому золоту ближе всего, разгромив в полуфинале со счетом 7:4 великолепных финнов. Но в решающей игре турнира все усилия россиян разбились о стену Гашека — 0:1.

Францоуз на этих Играх уже отразил 31 бросок в матче с Канадой (3:2), а затем выстоял в овертайме и выиграл серию буллитов у США (3:2 Б), и если он поймает кураж, Россия действительно может столкнуться с проблемами.

Основной задачей Яндача и его игроков является создание максимально благоприятной для Францоуза обстановки на льду. Можно не сомневаться, что чехи будут играть в своей фирменной вязкой манере, стараясь максимально затруднить действия лихой российской атаке.

Сам главный тренер команды настолько серьезно относится к подготовке, что запретил двум российским телеканалам съемку тренировки своих подопечных, хотя по регламенту Международного олимпийского комитета (МОК) все занятия всех команд должны быть полностью открыты для любых СМИ.

Отличился и менеджер чешской сборной Ян Черны, рассказавший то ли реальную историю, то ли байку, что российский представитель предлагал ему €100 за то, чтобы чехи уступили нам право выбора формы.

«Утром мы сидели в штаб-квартире. Рядом со мной был один из русских, он толкнул меня в локоть и сказал: «У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За €100», — поведал Черны, отметивший, что ответил на предложение ироничным отказом.

Действительно, «Красной машине» на этот раз предстоит надеть белую форму, но вряд ли это может как-то повлиять на настрой и качество игры нашей команды.

Олег Знарок не стал на предыгровой тренировке вносить изменения в сочетания звеньев, а это значит, что Вадим Шипачев и Алексей Марченко так и останутся в запасе и не сыграют в четвертьфинале.

Ворота нашей сборной будет защищать, как и в предыдущих играх турнира, опытный Василий Кошечкин, чувствующий себя с каждым поединком все увереннее.

Наверняка в своем плане тренерский штаб сборной России держит в уме слабое начало матчей на этом олимпийском турнире соперником.

Чехи действительно хуже всего проводят первые периоды. Против Канады, США и даже Кореи они пропускали первыми, и никого на этих Играх, включая швейцарцев, не обыгрывали после 20-ти минут игры.

Кроме того, в первом отрезке каждого из матчей чешская сборная пропускала, и можно не сомневаться, что сборная России постарается сыграть максимально агрессивно с первых же минут.

Впрочем, в противостоянии с Чехией нужно быть готовым к битве на каждом участке льда на протяжении всех 60-ти минут, а то и овертайма. Это действительно будет самый сложный для России матч турнира, но главным его фаворитом она быть не перестала.

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