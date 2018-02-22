CAS отменил слушания по делу российского керлингиста Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался от слушаний по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого ранее был обнаружен запрещенный мельдоний.

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«Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания. Таким образом, слушания не состоятся», — передает заявления пресс-службы суда ТАСС.

При этом решение суда по спортсмену все-таки будет объявлено, причем произойдет это уже в ходе текущего дня.

«Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном сайте в течение дня», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что накануне Крушельницкий сам объявил об отказе от присутствия на слушаниях по своему делу, изначально запланированных на утро 22 февраля, объяснив данное решение тем, что это будет бессмысленно. В то же время факт наличия допинга в своем организме он признал.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил.

Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — заявил спортсмен через главу делегации команды олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова.

Также стало известно, что 25-летний спортсмен, выигравший на Олимпийских играх в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой, вернет завоеванную награду, первую в истории российского керлинга.

Любопытно, что в СМИ уже начали рассуждать о возможном сроке дисквалификации россиянина — так, издание Inside the Games считает, что Крушельницкий будет отстранен от спортивной деятельности на два года.

Как сообщила пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова, возвращение спортсменов из Южной Кореи планируется в ближайшее время.

«Ребята улетают из Южной Кореи сегодня-завтра, скорее всего — пока что еще просто с билетами не все определено. И уже, вероятно, 26-27 февраля пройдет соответствующая пресс-конференция», — рассказала она «Газете.Ru».

На вопрос о приоритетной версии попадания в организм Александра запрещенного мельдония представительница федерации подчеркнула, что ФКР рассматривает многие варианты развития событий, которые могли привести к случившемуся, однако раскрывать их в интересах следствия не планируется.

«У нас много версий. Сейчас идет следствие. Но озвучивать пока что мы их не будем»,

— сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердила, что спортсмен действительно не принимал мельдоний умышленно и на данный момент не знает, как запрещенный препарат оказался в его организме.

Ранее в интервью «Газете.Ru» партнер Крушельницкого по сборной России Петр Дрон, чемпион мира по керлингу, сообщил, что в национальной команде мельдоний уже давно никто не принимает.

«Мельдоний уже никто не принимает — с тех пор, когда он был внесен в список запрещенных препаратов. Да и в керлинге в нем нет никакой нужны, в целом. Восстановительные препараты в этом виде спорта, наверное нужны — я все-таки не врач — но я знаю, что именно мельдоний нам не давали и никто его отдельно специально не принимает», — сказал Дрон.

По его мнению, в истории с Крушельницким, вполне возможно, произошла провокация.

«Естественно, я ничего точно не знаю об этом, но мне для меня это выглядит именно провокацией»,

— заявил спортсмен.

Также он прокомментировал слова поддержки в адрес Александра со стороны некоторых иностранных спортсменов.

«Наверное, это такая особенность керлинга, что здесь все друг друга поддерживают — тут это принято. Плюс иностранцы знают, как это смешно и неактуально звучит — допинг в керлинге.

Надеюсь, что у Крушельницкого выйдет доказать свою невиновностью Потому что я лично в невиновности ребят уверен»,

— заключил керлингист.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сентябре 2015 года с началом действия запрета с 1 января 2016-го.

Ранее из-за приема уже ставшего запрещенным мельдония более года пропустила теннисистка Мария Шарапова.

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