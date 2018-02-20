Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали на Олимпиаде

— Я доволен борьбой, — заявил Антон Бабиков. — При этом хотелось быть гораздо выше. Я был уверен, что мы способны зацепиться за тройку. Если бы не допускали ошибок на рубеже, это было вполне возможно.

Думаю, все были заряжены и никто не выходил на гонку с мыслью: финишируем в восьмерке — нормальный результат.

Да, у соперников более титулованные команды, но мы не выкидывали белый флаг. Интрига сохранялась достаточно долго.

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— Что помешало выступить лучше?

— Совокупность мелких ошибок. Никто ничего особо провального на самом деле не сделал, не ушел на штрафной круг и не плелся на дистанции.

Просто если Франция или Германия могут позволить себе помарки, то нам, чтобы на что-то претендовать, необходимо проходить гонку чисто и быстро.

— Ветер на стрельбище был неприятный?

— Не он повлиял на промахи. Лично я немного нервничал. Считаю, имеет место небольшая проблема в психологии.

— Почему финишером выбрали Елисеева?

— Вопрос не ко мне, надо спросить тренеров. Вероятно, они посчитали, что если что-то пойдет не так у девушек, я смогу лучше включиться в борьбу. Вообще Матвей показал хорошую скорость.

— Положа руку на сердце, приехали на Олимпиаду не зря?

— Однозначно. Не бывает такого, что все приехали и завоевали медали. Нас тут больше ста человек. Поверьте, мы старались достойно биться в каждой гонке и выкладывались по-максимуму. Думаю, увезенный отсюда опыт поможет не только нам, но и всей российской команде.

— Перед Играми вы все же сомневались — ехать или оставаться дома...

— Все верно, было такое. Колебался до последнего. Почему сомневался?

Не слышал аргументов в пользу поездки. Но меня убедили, и я не жалею. Я был частью команды, которой без меня едва ли было бы легче.

— Так все-таки была команда, или каждый сам за себя?

— Знаете, не та команда, которую хотелось бы ощущать. У нас был не самый сплоченный коллектив, ни с кем из ребят и девчонок мы не являемся закадычными друзьями. Тем не менее, ситуация нас сплотила.

— Надо полагать, это не все проблемы?

— Хотелось бы более плотного контакта с тренерами и руководством. Я, Матвей или Таня — мы не сделаем нашу команду самой сильной в мире. Это может только руководство.

— Кого считаете ответственным за вашу подготовку?

— Нет, в том, что я здесь находился в своей худшей форме, могу винить только себя. Но какие бы изменения не произошли у нас в руководстве, я понимаю, что в следующем сезоне нельзя будет слепо следовать установкам тренера.

Надо действовать, отталкиваясь от своих ощущений, а не ждать, что тренер из тебя сделает Фуркада.

Для собственного развития необходимы контакты с лидерами российского и мирового биатлона на протяжении подготовительного периода.

— Пока этого не хватает?

— Надеюсь, будем пересекаться с Антоном Шипулиным чаще, чем на гонках чемпионата России. Те же французы достаточно много времени проводят на самоподготовке, но обязательно встречаются на контрольных стартах раз в месяц.

— Россия оторвана от остального мира?

— Так во всем, и биатлон не исключение. Вы знаете, порой мы сами хотели потренироваться с иностранцами, но тренеры сразу говорили: нет, нельзя, у нас другой план.

По мнению Матвея Елисеева, на состоянии спортсменов негативным образом сказалась нервозная обстановка, образовавшаяся в команде летом и сохраняющаяся до сих пор.

— Но это только мое ощущение, — подчеркнул спортсмен. — Впечатления от Игр? Однозначно, не самые лучшие. С тренерами контактируем нормально. Их, правда, здесь всего два.

С Рикко Гроссом общаемся, но у него хороший английский, у нас — средний. Соответственно, не по всем позициям можем нормально объясниться.

То есть, полноценного общения нет.

— Что не позволило выступить лучше?

— Подготовка... Если весь сезон мы проигрывали ходом очень много, то здесь — просто много.

— Олимпийские чемпионы по биатлону прошлых лет сильно критиковали вашу команду в последние дни. Как относитесь к резким высказываниям экс-спортсменов?

— Смотря кого вы имеете ввиду.

— Например, Дмитрий Васильев.

— Он всегда любит сказать что-то жесткое. Отвечать ему не буду.

— Что-то полезное для себя вы на Играх приобрели?

— Сложно сказать... Олимпийская атмосфера здесь не чувствовалась. Плюс когда у организма практически нет возможности побороться с лучшими, особого опыта не наберешься. Больше для себя я почерпнул не из соревнований, а из подготовки.

На самом деле я надеялся на большее от своего организма. Ждал, что он даст мне больше сил, чем вышло на практике.

— Можете назвать ошибки, допущенные в подготовительный период?

— После летнего чемпионата надо было больше отдохнуть, я считаю. Где-то там кроются ошибки. Обсуждали все с Гроссом. Естественно, он тоже не рад сложившейся ситуации.

— Бабиков сказал, вы сделали все, что могли...

— Мы не можем взять и бросить гонку. В каждой ситуации боролись, как могли. На сколько хватало сил... Но сил сейчас немного, вот и не получалось бороться всерьез.

Ульяна Кайшева назвала состязание в Пхенчхане-2018 позитивным, несмотря ни на что.

— Олимпиада для вас завершилась. Что чувствуете?

— Сейчас на душе облегчение. Последняя гонка немного исправила ситуацию, ощущение от нее намного приятнее, чем от предыдущих. Я шла в группе лидеров до первой стрельбы, но на лежке ветер стал тише, из-за чего произошло смещение прицела — я недостаточно правильно провела стрельбу.

На стойке же у меня был промах только третьим выстрелом — и я быстро закрыла мишень первым дополнительным патроном.

Пока что мне хотелось бы забыть первые три гонки Пхенчхана-2018. Они были тяжелыми, я их анализирую и постараюсь вынести много уроков из этого.

— Как относитесь к критике ветеранов в прессе?

— Я бы их попросила не расстраиваться. Мы будем стараться дальше, не все потеряно.

— Чего не хватило на Играх?

— Я физически пока объективно не готова соревноваться с лидерами, плюс опыта не хватает. Даже благодаря нескольким гонкам на Олимпиаде я ощутимо прибавила.

— Атмосфера в команде испортилась из-за негативных результатов?

— Нет, напротив, в последние дни нервозность спала, мы абсолютно расслабились и решили получать удовольствие от Олимпиады, от общения.

Хотя свободного времени у нас почти не было. Удалось только выехать к океану на полчаса. Плюс я пробежалась кроссом по олимпийскому парку рядом со стадионом. Посмотрела, как развлекаются болельщики.

По телевизору мы, биатлонисты, наблюдали за всеми лыжными гонками. Это очень радует и мотивирует. Надеюсь, что мы тоже будем на таком уровне когда-нибудь.

— Каким для вас будет остаток сезона?

— Пока не знаю. Прилечу домой — тогда все и решится. Завтра днем я уже улетаю. Хотелось бы скорее акклиматизироваться в Европе, чтобы успешно выступать там в дальнейшем.

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