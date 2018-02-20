Россия впервые в истории осталась без олимпийских наград в биатлоне‍

Биатлон на Олимпийских играх в Пхенчхане закончился. По крайней мере для российских спортсменов. В связи с тем, что из-за решения МОК о недопуске подавляющего количества россиян на Игры, в Корею приехали лишь Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, собрать мужскую и женскую эстафетные команды не получилось, и смешанная эстафета стала последним шансов для российских биатлонистов выиграть хотя бы одну олимпийскую медаль.

Но добраться до тройки сильнейших предсказуемо не вышло, и впервые в истории отечественные биатлонисты не завоевали ни одной награды на Олимпийских играх.

Первым делом в голову приходит оправдание в виде отсутствия в Пхенчхане полноценной сборной, и он вполне справедливо. Надо понимать, что на Олимпиаду едут команды с запасными, и почти никто, кроме записных лидеров и претендентов на победу, не бежит все гонки. Те биатлонисты, которые приехали в Корею представлять Россию, к лидерам команд не относятся, но на них выпала полноценная нагрузка. И элемент усталости в середине второй недели игр вполне мог сказаться.

Реклама

Вот только с самого начала Игр наши спортсмены не дали даже малейшего повода надеяться на медаль в Пхенчхане. Спортсмены выступили на удивление стабильно, только это постоянство коснулось не мест в десятке сильнейших, а борьбы за топ-30.

Россияне оказалось просто не готовыми к Олимпиаде во всех компонентах борьбы — были проблемы и со стрельбой, и со скоростью.

Однако, если копнуть чуть глубже, то справедливо предположить, что даже в полном боевом составе в этом году у россиян была наибольшая вероятность остаться без медалей в биатлоне, и это через четыре года после золота в мужской эстафете, серебра в женской и бронзы Евгения Гараничева в индивидуальной гонке.

Предполагать провал россиян на Олимпиаде можно было даже не в этом сезоне — худшем за многие десятки лет — а еще два года назад. Прошлый год, к слову, вселил в сердца болельщиков надежды на то, что дела в биатлоне идут на поправку. Помимо Антона Шипулина победами отметились Антон Бабиков и Ульяна Кайшева.

А кульминацией сезона 2016/17 стало золото чемпионата мира в Хохфильцене в мужской эстафете.

Правда, после летнего перерыва выяснилось, что это был лишь короткий всплеск, за которым последовала пустота. Говоря об отсутствии медалей на Олимпийских играх впервые за всю историю нашей страны, нельзя забывать, что подобный антирекорд уже был установлен в феврале 2016 года, когда на чемпионате мира в Осло, российская команда, находясь в полном боевом составе, не завоевала ни одной награды.

Если же проследить историю выступления россиян на чемпионатах мира, то, если не брать прошлогодний Хохфильцен, последнее золото досталось России в далеком 2009 году здесь же в Пхенчхане, когда российские девушки выиграли эстафету, а Ольга Зайцева — масс-старт.

Триумф мужской сборной в Хохфильцене оказал своего рода усыпляющий эффект на воодушевившихся болельщиков, но пузырь лопнул быстро, и вслед за безмедальным чемпионатом — 2016 мы получили такую же Олимпиаду-2018.

Проблемы биатлона в стране глубоки и находятся на системном уровне. Многие вспоминают успехи Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой, которые начинали свои карьеры в России. Однако невольно возникает вопрос: а могли бы Домрачева с Кузьминой добиться того же, будучи членами российской сборной? Судя по динамике развития (а скорее — регресса) биатлона в стране, нет.

Кузьмина, скорее всего, талантливее Акимовой и Кайшевой, но не настолько.

В стране, в которой постоянно появлялись биатлонисты мирового уровня, не могли в одночасье закончиться перспективные кадры.

Для успехов в биатлоне России не нужны «отцы из Суринама». Колоссальные недоработки в тренировочных программах послужили основной причиной кризиса, который длится уже два года. Причем, проблемы возникают только на самом высоком уровне.

Россияне постоянно идут в числе лучших на Кубке IBU, а также в юниорских соревнованиях. Но все теряется при переходе в элиту. Наши девушки в пух и прах разносили по юниоркам Лауру Дальмайер, но именно немка стала двукратной олимпийской чемпионкой. И таких примеров не перечесть.

Симптомы болезни российского биатлона налицо, осталось только поставить диагноз.

Но чтобы определить причину, надо лишний перечислить эти симптомы.

Антон Бабиков: 57-е, 40-е, 16-е места. Матвей Елисеев: 83-е и 28-е места. Татьяна Акимова: 20-е, 31-е, 15-е, 30-е. Ульяна Кайшева: 33-е, 52-е, 24-е. Смешанная эстафета — девятое место.

Этим все сказано. Дело за врачами.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».