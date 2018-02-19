Магомедов: наш спорт несправедливо оказался под ударом

В субботу сборная России по хоккею завершила групповой этап олимпийского турнира уверенной победой над командой США (4:0). Голевыми дублями отметились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Своими впечатлениями от увиденного с «Газетой.Ru» поделился знаменитый борец-вольник Хаджимурад Магомедов.

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— Какими судьбами на Олимпиаде?

— Мы едва прилетели, закинули вещи и сразу пришли на хоккей. Хотели поболеть за нашу сборную, и та просто здорово отыграла.

Вся команда обрадовала хорошим выступлением, но особенно хочется отметить надежную игру вратаря Василия Кошечкина, которому удалось сработать «на ноль».

Считаю поражение в стартовом матче против словаков простой случайностью. Эта осечка игроков не сломала, что показал и матч со словенцами. Уже видно, что наша сборная набирает обороты. Самое главное теперь, подойти в хорошей форме к плей-офф. Ждем от хоккеистов новых побед.

— Получается, хоккей вы любите?

— Конечно. С детства болел за нашу «Красную машину». Сам на коньках стою плохо, но хоккей очень уважаю. Это мужественный вид спорта.

— Какие аспекты можете отметить помимо успешной игры Кошечкина?

— Хорошую реализацию моментов продемонстрировали Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. Классно сыграли, забросили по две шайбы.

Плюс здорово действовала оборона. Нельзя не обратить внимание и на отлаженную командную игру. Все выложились по полной.

Хочу поздравить главного тренера Олега Знарка с этой победой.

— Во втором периоде было три драки. Как их оцените?

— Считаю, драки в хоккее быть должны. Все ждут столкновений. Главное — без фанатизма, чтобы последствий не было. Так, потолкали друг друга, судьи разняли, и все.

— На ваш взгляд, вольная борьба пригодилась бы на льду?

— Естественно. Очень большое значение в хоккее имеет физическая подготовка. Необходимо крепко стоять на ногах, что как раз хорошо умеют борцы. Их тяжело сбить. Требуется отменная координация, умение поставить плечо.

Владение элементами единоборств тоже необходимо, потому что идет плотный контакт, захваты, особенно у борта.

Еще не так давно в хоккее были тафгаи. В «завязках» с такими борцовские навыки очень бы пригодились. Думаю, хоккеистам надо проводить с борцами совместные сборы.

— Если встретите, пригласите их в зал?

— Обязательно!

— Какие еще соревнования хотите посмотреть на Олимпиаде?

— Фигурное катание, лыжи и биатлон.

— У вас есть друзья в зимних видах?

— Среди действующих уже нет. Но это не мешает мне болеть за всю команду. Жду медалей!

— Вы следили за историей с отстранениями российских спортсменов по линии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК)?

— Переживал, как и вся страна. У нас любят спорт, а то давление, которое сейчас оказывается по политическому и экономическому направлению, сильно по нему бьет. Это несправедливо и задевает каждого россиянина.

Мы были возмущены, проводили акции в поддержку олимпийцев. История с проклятым допингом искусственно раскручена.

Отрадно, что атлеты достойно себя ведут и показывают хорошие результаты в Пхенчхане.

— Скелетонист Никита Трегубов после завоевания серебряной медали признался, что изначально не хотел ехать на Игры из-за ситуации с запретом российского флага...

— Думаю, каждый сам волен решать — выступать, или нет. Кто-то всю жизнь готовился к этим стартам. Поскольку не разрешают выступать под российским флагом, они вынуждены под нейтральным. Но это нее значит, что спортсменам все равно. Возможно, для многих из них это последний шанс принять участие в олимпийских соревнованиях.

Надо продолжать высокими результатами доказывать свою состоятельность. Пусть недоброжелатели смотрят.

— Свою Олимпиаду вспоминаете?

— Тогда мне было 22 года. Смотрю на сегодняшнее поколение и понимаю, насколько молодым атлетам важна поддержка, трибуны в наших цветах.

— Кстати, как обстоят дела у борцов?

— В мае у нас в Каспийске состоится чемпионат Европы. Усиленно готовимся к успешному выступлению.

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