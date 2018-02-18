Путь к финалу: Россия сыграет с победителем матча Словения — Норвегия

Групповая классика

Групповой этап сборная России по хоккею провела в соответствии с поговоркой, исчерпывающе классифицирующей русских. Команда действительно долго запрягала, но поехала в итоге в соответствии со своим прозвищем - как «Красная машина».

Первый матч турнира против Словакии оказался проигранным, хотя посмотреть на то фиаско можно и под другим углом.

Подопечные Олега Знарка быстро забросили две шайбы, потеряли концентрацию и уже так и не смогли вернуть тот тонус первых минут до конца поединка, пропустив три гола от соперника и уступив.

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Зато Словению и США российская команда уверенно разгромила с общим счетом 12:2. И хотя перед последним туром первое место в группе было не полностью в руках нашей команды даже в случае победы, все сложилось в пользу российской сборной закономерно.

Благодаря победе над США российские хоккеисты набрали 6 очков, а вот Словакия уступила Словении по буллитам, и набрала вместе со своими соперниками по последнему матчу и американцами по 4 балла.

В итоге Россия сразу пробилась в четвертьфинал соревнований, Словения расположилась на втором месте в группе, США стали третьмими, а словаки оказались последними.

Открытый путь

На олимпийском хоккейном турнире сетка плей-офф формируется сразу по итогам группового этапа. Команды ранжируются внутри троек, занявших одинаковые места в своих группах.

Именно так на четвертой строчке и сразу в четвертьфинале оказалась уступившая первое место в группе А Чехии Канада.

Россия как третья команда группового этапа среди всех участников попала в нижнюю часть сетки и, надо отметить, получила практически идеальную дорогу до финала.

Во-первых, здесь же удивительным образом оказались все соперники команды Знарка по группе В, и со Словенией наша команда сыграет во второй раз уже в плей-офф, если та одолеет в квалификационном раунде Норвегию.

США и Словакия вообще попали друг на друга в квалификационном раунде и встретятся на этих Играх во второй раз, чтобы определить, кто из них сразится с Чехией в четвертьфинале.

Ну а победитель того матча уже сыграет с Россией за выход в финал, если у «Красной машины» не случится неожиданного сбоя.

Во-вторых, Канада, Швеция и Финляндия — три чтуь ли не самых неприятных возможных соперника попали в верхнюю половину сетки плей-офф и должны прилично зарубиться по дороге к финалу.

Канадцам, которых считают главным препятствием России на пути к золоту, в четвертьфинале наверняка предстоит сыграть с финнами, а затем нужно будет сломить еще и шведское сопротивление — так себе дорожка.

Машина атаки

Если подводить статистические итоги групповой стадии турнира, на которой ни одна из команд не закончила соревнования, то сборная России в целом выступила ожидаемо.

Команда Знарка забросила больше всех шайб — 14 — значительно опередив финнов и канадцев, у которых в активе только по 11 голов.

Пропускала, правда, наша команда на групповой стадии многовато, получив в свои ворота целых пять шайб.

Но они пришлись на первые две встречи, причем пропущенные голы от Словении особого значения не имели, учитывая итог поединка (8:2).

По-настоящему важно, что в последнем туре сборная США была обыграна с сухим счетом (4:0). Этот шатаут важен для уверенности не слишком четко начавшего Олимпиаду голкипера Василия Кошечкина, а также для уверенности в нем его полевых партнеров.

Илья Ковальчук и Крилл Капризов, забросив по четыре гола, возглавили зачет снайперов олимпийского хоккейного турнира, на двоих лишь раз ассистировав партнерам, у Никиты Гусева четыре результативных передачи, но нет голов.

В итоге по очкам лидирует финский суперталант из «Йокерита» Ээли Толванен, у которого статистика сбалансирована — 3+3.

Среди ассистентов стоит отметить канадца Дерека Роя и шведа из «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, голов не забивавших, но сделавших по пять результативных пасов партнерам.

Атмосфера войны

А в целом сборная России выступает в традиционной для периода работы Олега Знарка атмосфере, когда коллектив команды выступает единым сжатым кулаком, готовых бить всех вокруг, а те самые все представляются врагами.

Обстановка вокруг сборной России на турнире какая-то диссонирующе нервная на фоне того, насколько явным фаворитом является в Пхенчхане наша команда.

Знарок раздражается на журналистов и заявляет, что наставник сборной США Тони Гранато устроил охоту на Павла Дацюка и Илью Ковальчука.

Доля истины в словах специалиста есть точно, тем более сам Гранато отметился еще и тем, что не пожал визави руку после матча Россия — США.

Как сообщает американская пресса, главному тренеру «звездно-полосатых» не понравилось, что Знарок выпустил на большинство за две минуты до конца свою первую спецбригаду.

Мол, при счете 4:0 столь откровенное стремление добить оппонента — неуважение к сопернику.

В американском спорте действительно существует негативный термин running up the score, описвающий подобное, но в данном случае сам Гранато попал под огонь американской же прессы, посчитавшей его жалобы откровенным нытьем и разбомбившей специалиста за невнятную игру его команды против русских.

В любом случае, для Олега Знарка атмосфера войны — самое лучшее, что может быть на подобном турнире. Этот специлист любит и умеет работать в крайне недружелюбной и агрессивной среде, даже когда эта среда надумана им или создана тренерским штабом искусственно.

Знарок — отличный мотиватор, объединяющий игроков вокруг себе в противостоянии всему свету, и в этом смысле для России будет лучше, если в полуфинале команде предстоит снова встретиться с США. Заряд у команды будет максимальным, можно не сомневаться.

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