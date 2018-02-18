Как сборная России выиграла серебро в мужской лыжной эстафете

Второе место в мужской лыжной эстафете мужская сборная России завоевала одновременно и уверенно, и «на зубах», преодолевая трудности и проблемы со здоровьем.

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«Я очень серьезно настраивался на эстафету — готов был хоть вчера бежать. Не в том смысле, что имел шанс «сгореть», а просто серьезно настраивался, — рассказал спецкору «Газеты.Ru» Андрей Ларьков.

— Мы лишь недавно привыкли к местному времени, поэтому поспать удалось нормально.

Наверное, мог пробежать лучше в плане прессинга. Что касается лыж, то они сегодня работали очень хорошо. Какой был самый сложный момент на дистанции? Вы знаете, эти 10 км сегодня очень быстро прошли, было хорошее скольжение, так что все очень быстрым показалось — не успели оглянуться, как уже третий круг начался.

Честно говоря, я даже не увидел, что там какой-то отрыв есть, просто ехал.

Какая температура мне больше всего нравится для забегов? В свое время я участвовал в гонке, в ходе которой температура поднималась до +12°С — вот это моя любимая погода, люблю, когда тепло (смеется).

Есть ли какая-то усталость после двух предыдущих гонок Олимпиады? Те два забега я почти не считаю за выступления, их результатом недоволен».

Денис Спицов после финиша эстафеты сказал, что никому не следует говорить, что Алексей Червоткин запорол гонку.

«У Леши очень сложная ситуация. После болезни всегда тяжело вернуть тот уровень, который у него был до этого. Никаких обид быть не должно.

Никому не стоит говорить, что он запорол нашу эстафету. Он выложился на максимум и даже больше сделал, чем мы все. Огромное ему спасибо!» — отметил Спицов.

Также он поведал, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заболел во время подготовки к этапам Кубка мира.

«Сергей Устюгов пишет, переживает. Я знаю, что он заболел, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления.

Надеюсь, что на этапах Кубка мира мы сможем его замотивировать и помочь вернуться в борьбу», — подчеркнул лыжник.

Спицов добавил, что к лыжникам сейчас много внимания, и у него накопилась усталость:

«Когда получил свою первую личную медаль, вышел с пьедестала и вообще не знал, что сказать. Хотел только приехать домой и поскорее лечь спать. Как ехать в Россию, вообще теперь не знаю. Я человек общительный, но, по-моему, это уже чересчур».

Однако, по словам спортсмена, он рад, что команда добилась успеха.

«Я рад, что мы смогли добиться этого успеха. Нужно было удержать свой второй номер с прошлогоднего чемпионата мира, и мы это сделали», — заключил олимпиец.

Александр Большунов тоже был в хорошем расположении духа и отвечал расслабленно и с улыбкой, хоть и был краток.

«Особой тактики не было, так как нельзя было дать соперникам бежать с самого начала. Устал ли я? Как видите (смеется). На самом деле очень тяжело, ведь скорость первого округа была высокой. Чего не хватило Червоткину? Старта. А вот за Спицова не переживал — он в хорошей форме.

Сегодня выходил на трассу с мыслью побеждать—как и всегда».

Алексей Червоткин, выступавший после болезни и пробежавший свой этап с огромным трудом, отдав все силы борьбе, рассказал о том, что чувствовал.

— Я собирался полностью отдаться этой гонке... Совершенно себя не жалел. С одной стороны, это хорошая проработка для меня. Но с другой, не на таких важных дистанциях необходимо этим заниматься, конечно.

В Корею я прилетел только 15 февраля. До этого долго болел, пропали недели тренировок. Бронхит. Восстанавливался сам, лечение долго не помогало. Температура прыгала то вверх, то вниз. В итоге пришлось лечь в больницу.

— Большунов болел в одно время с вами. Легче перенес последствия?

— Можно сказать и так. Саша просто рвался в бой. А я не был уверен в себе на все 100%. У меня не было соревновательной практики.

— По сути, вам не хватило одной гонки — чтобы поймать тонус?

— Видимо, да. Продышаться, потерпеть, поработать на лыжне — вот это все требовалось, конечно. Обычно с каждым стартом становится все легче и легче.

— Второе место после норвежцев — грандиозный успех, не так ли?

— Не сказал бы, ведь в советские времена мы с ними соперничали на равных, а сейчас получаем одни поражения.

— Зато всех остальных вы обыграли.

— Всегда хочется большего. Олимпийское серебро — хорошо, конечно. Но аппетит приходит во время еды.

— Наверное, никогда так не выкладывались, как сегодня?

— Нет, я на каждый старт выхожу с полной самоотдачей.

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