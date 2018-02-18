Как Илья Буров стал третьим в акробатике на Играх в Пхенчхане

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане благодаря Александру Абраменко, выигравшему соревнования по спортивной акробатике в фристайле.

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Россия также не осталась в этом виде без награды — Илья Буров занял в главном финале третье место, выиграв вторую бронзу для России в акробатике в истории проведения соревнований по фристайлу на Олимпийских играх.

Первым российским медалистом в акробатике был Владимир Лебедев, взявший бронзу в 2006 году на Олимпиаде в Турине.

Вообще, акробатика считается традиционным «белорусским» видом фристайла. На Олимпиадах спортсмены из этой страны завоевали в мужских соревнованиях уже пять медалей, причем Алексей Гришин в 2010 году и Антон Кушнир в 2014 выигрывали золото.

Собственно, с именем Кушнира был связан главный пока что скандал этой Олимпиады. Чемпион Игр четырехлетней давности не смог накануне пробиться в финал.

Сначала Кушнир не попал в шестерку лучших в первой квалификации, заняв только одиннадцатое место. Шансом для спортсмена была вторая квалификация, где также нужно было попасть в шестерку.

Кушнир стал только седьмым, получив плохую оценку за форму прыжка, хотя его коэффициент за сложность был максимальным.

Поражение главного зимнего олимпийского спортсмена Белоруссии вызвало публичное недовольство президента страны Александра Лукашенко, с трибун наблюдавшего за выступлениями.

«Я очень болезненно к этому отношусь. Взяли парня и завалили. Он прекрасно исполнил два прыжка. Прекрасные прыжки! Я вот только перед отъездом немного задержался, потребовал, чтобы мне дали еще раз эти его выступления, посмотрел эти прыжки. Прекрасно в воздухе, приземление хорошее — все для того, чтобы быть в финале, — заявил президент Белоруссии. — О судьях. Я могу понять швейцарцев. Не очень понимаю друзей наших китайцев. И отказываюсь понимать наших старших братьев россиян. 42 сотых балла — ну зачем ты его выкидываешь из квалификации?

Ну прошел Буров, надо второго россиянина затащить ценой белоруса? Это безобразие полнейшее! Я его иначе объяснить не могу».

Не очень понятно, что имел в виду политик, поскольку Павел Кротов из России квалифицировался в финал еще на первых соревнованиях, а Илья Буров занял во второй квалификации первое место, хотя и имел чуть меньший коэффициент.

В итоге 18 февраля в трех финалах были разыграны медали, и уже по итогам первого борьбу прекратил австралийский серебряный медалист Сочи-2014 Дэвид Моррис, а вместе с ним два швейцарца.

Во втором финале отсеялись американец и два китайских спортсмена, в том числе Ци Гуанпу, бравший в Ванкувере и Сочи седьмое и четвертое места соответственно.

В третьем финале борьба была очень драматичной, и перед второй попыткой шансы россиян на медали были так себе, тем более Павел Кротов, четыре года назад выбывший в первом финале, приземлился во второй попытке на пятую точку.

Вторым прыжок исполнял украинец Александр Абраменко, сделавший все практически идеально. Выступавший после него Илья Буров, не прошедший в Сочи квалификацию, проиграл достаточно значительно.

Оставалось выступить трем лидерам, и казалось, что они и разыграют между собой пьедестал, но претендовавший на золото и выполнявший самый сложный прыжок из всех белорус Станислав Гладченко приземлился кубарем и остался в итоге последним.

Затем завалил свою попытку и канадский лидер соревнований Оливье Рошон, уступивший не только Абраменко и Бурову, но и Кротову.

Впрочем, после прыжка опытнейшего китайца Цзя Цзоньянь, выигравшего в Сочи-2014 бронзу, стало понятно, что наши спортсмены окажутся третьим и четвертым.

Сам китаец уже было радовался победе, но арбитры рассудили, что он немного проиграл Абраменко в приземлении, и именно украинский спортсмен, который, к слову, тепло обнимался после выступления с российскими конкурентами, оказался на верхней строчке протокола!

Эта золотая медаль стала вообще первой наградой Украины на Играх в Пхенчхане, и эта сборная сразу подвинула в общем зачете Олимпийских атлетов из России, взявших уже одиннадцать наград, но ни одной — высшей пробы.

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