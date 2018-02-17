Российские лыжники поборются за медали в эстафете

Лыжные гонки

Мужчины, эстафета, 4х10 км

За кого болеть: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

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Когда: 09.15 мск.

Вся Россия в дни Олимпийских игр в Пхенчхане встала на лыжи — в прямом и переносном смысле. Вот и дважды бронзовый призер Олимпиады Юлия Белорукова отмечает возросшую популярность вида спорта на родине. И понятно, почему. Из девяти завоеванных российскими спортсменами медалей четыре принесли именно лыжники — почти половину.

В девятый день Игр мужчины смогут довести вклад своего вида в копилку сборной ровно до 50%.

Больше всего восхищает отношение и подход к сложившейся ситуации. Нет Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Натальи Матвеевой? Не беда — мы все равно сможем. И смогли.

Вслед за бронзовой эстафетой у женщин мужчины постараются не отстать от своих подруг по команде. Главными соперниками у российского квартета будут все те же — Норвегия и Швеция. Те скорости и форму, которые продемонстрировали российские лыжники, настраивают болельщиков на позитивный лад.

Однако у мужчин ситуация выглядит посложнее, чем у женщин. Все-таки не только норвежцами и шведами жив пелотон. У французов есть две суперзвезды Морис Манифика и Жан-Марк Гайяр, а итальянцы традиционны сильны в командных соревнованиях. Что касается канадцев и швейцарцев, то им вряд ли приходится рассчитывать на большие успехи, потому что в одиночку ни Алекс Харви, ни Дарио Колонья вытащить весь квартет не смогут при всем желании.

Фаворитами эстафеты 4х10 км представляются норвежцы, которые уже выиграли две гонки из трех, пропустив вперед только великого швейцарца Колонью в разделке на 15 км коньковым стилем.

Их главные соперники шведы очень сильны, однако пока в индивидуальных стартах им совсем немного не хватает для того, чтобы на финише завоевать медаль.

За россию выступят два главных открытия Игр — бронзовый призер спринта Александр Большунов и бронзовый призер гонки на 15 км Денис Спицов. Причем, Спицов поставлен на последний решающий этап, где он схлестнется с норвежским вундеркиндом Йоханнесом Клэбо.

Фристайл

Акробатика, мужчины

За кого болеть: Илья Буров, Павел Кротов.

Когда: 14.00 мск.

Российский фристайлист Илья Буров квалифицировался в финалы с лучшим результатом и тем самым подарил болельщикам надежду на долгожданное первое золото России.

Однако в этих соревнованиях может произойти все, что угодно. Несколько дней назад похожая картина наблюдалась в акробатике у женщин, когда россиянка Александра Орлова также прошла квалификацию с наивысшими оценками от судей. Увы, Орлова не выдержала напряжения финала, и во втором прыжке упала на приземлении, что мгновенно лишило ее претензий на медаль.

Буров постарается справиться с нервами, и если сможет повторить квалификационные прыжки, то принесет России заветное золото.

Слоупстайл, мужчины

За кого болеть: за красоту

Когда: 04.00 мск.

В экстремальной дисциплине слоупстайл российские спортсмены принимать участия не будут, а за медали поборются традиционно сильные в этом виде американцы, канадцы и швейцарцы.

Бобслей

Двойки, мужчины

За кого болеть: Алексей Стульнев и Василий Кондратенко, Максим Андрианов и Юрий Селихов.

Когда: 14.05 мск.

Завершились многочисленные тренировочные заезды у бобслеистов, и в девятый день Олимпиады мужчины начнут соперничество в двойках.

Положение россиян в бобслее непростое. Не допущен до игр лучший пилот страны Александр Касьянов, и в двойках выступят только две команды: Стульнев/Кондратенко и Андрианов/Селихов.

Причем ситуация с допуском бобслеистов настолько запуталась, что оба наших пилота выйдут на старт не с теми разгоняющими, с которыми выступали на этапах Кубка мира в течение сезона.

Очень много будет зависеть как Стульнев и Андрианов сработались с новыми для себя разгоняющими.

Пожалуй, надеяться здесь на медали вряд ли приходится. За олимпийские награды поборются сильные немцы, американцы, канадцы, швейцарцы. Конкуренция среди стран в бобслее, в отличие от саней, намного выше, и как справятся наши молодые спортсмены с давлением, неизвестно.

В воскресенье состоятся только две попытки, а медали будут разыграны на следующий день.

Конькобежный спорт

Женщины, 500 м

За кого болеть: Ангелина Голикова

Когда: 14.55 мск.

На конькобежном овале в Канныне в борьбу вступят быстрейшие женщины в мире — спринтерши. Они поведут борьбу на самой короткой дистанции 500 м. Заранее известно, что на трибунах будет аншлаг, так как в погоне за своим третьим олимпийским золотом побежит хозяйка Игр Ли Сан Хва. Напомним, что кореянка побеждала в спринте в Ванкувере и Сочи. Она действующий обладатель мирового рекорда и трехкратная чемпионка мира.

Российские зрители будут болеть за единственную представительницу России Ангелину Голикову. 26-летняя спортсменка только в этом сезоне добилась значимых успехов, выиграв серебряную медаль чемпионата Европы этого года в Коломне.

Лед в Канныне, может быть, и не самый быстрый в мире, но по своим скоростным характеристикам не уступает сочинскому. Поэтому мы вправе ожидать результатов из 37,5 секунд от лучших спортсменок, а у Голиковой такие секунды в арсенале есть.

Мужчины, командная гонка преследования

За кого болеть: высочайшие скорости, которые человек способен развить на ногах.

Когда: 14.00 мск.

И снова приходится вспоминать о решении МОК, который не допустил огромное количество российских конькобежцев на Олимпиаду в Пхенчхане. Из-за этого россияне попросту не смогли собрать квартет, чтобы принять участие в командной гонке.

В этот день в преследовании пройдут только четвертьфинальные и полуфинальные забеги, а медали будут разыграны три дня спустя.

Другие виды

Как бы странно это ни выглядело, но биатлон попал для России в другие виды спорта вполне заслуженно. Матвей Елисеев и Антон Бабиков откровенно слабо выступили в первых трех гонках на Олимпиаде и не квалифицировались в тридцатку на масс-старт.

Так что, российским болельщикам придется насладиться дуэлью двух сверхлюдей — Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё.

Настоящее столпотворение будет твориться на горнолыжном склоне на соревнованиях в слаломе-гиганте у мужчин. На старт выйдут 110 спортсменов. Основные претенденты известны. Австриец Марсель Хиршер постарается повторить свой успех в комбинации и стать двукратным олимпийским чемпионов. Традиционно сильны и французы с норвежцами, а также знаменитый двукратный олимпийский чемпион американец Тед Лигети.

Россию представит Иван Кузнецов, но он стартует с в группе с участниками из таких экзотических стран, как Андорра, Австралия и Южная Корея.

В керлинге состоится очень много матчей группового этапа, однако у женской сборной России, согласно календарю, именно в воскресенье значится день отдыха.

На женском хоккейном турнире пройдут два матча, которые определят обладателей мест с пятого по восьмое. Но это не беспокоит россиянок, вышедших в полуфинал и борющихся за медали Олимпиады.

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