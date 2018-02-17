Лыжница Жамбалова: с Бьорген можно и нужно бороться

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзу в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде. Россиянки долго лидировали на дистанции, но на четвертом этапе оказались бессильны перед выдающейся норвежкой Марит Бьорген, в 37 лет завоевавшей седьмое олимпийское золото в карьере (и третью медаль на текущих Играх).

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На счету команды лыжников уже четыре медали. Ранее бронзу выиграли Белорукова и Александр Большунов в спринте, а также Денис Спицов в «разделке» на 15 км.

Специально для «Газеты.Ru» своими впечатлениями от увиденного поделилась участница уже трех гонок в Пхенчхане-2018 Алиса Жамбfлова, пропустившая эстафету по решению тренерского штаба.

— Огорчились, что пришлось пропустить эстафету?

— Все в порядке! На Олимпиаду нас приехало всего лишь пятеро девочек. Было понятно, что кто-то один в эстафету не попадет. Тренерский выбор полностью оправдался. Россия – третья!

Вообще не помню, когда бы на Играх девчонки заезжали в медали. Я просто счастлива и очень за них рада.

— Как вы за них болели?

— Выяснилось, что болельщиком быть тяжело. Намного больше переживаешь эмоций, чем когда сама стоишь на старте. Там ты настраиваешься, стараешься не обращать внимание на окружающих. А вот когда смотришь со стороны... Я очень сильно переживала, до сих пор пробивает до слез, трясет. Невероятные эмоции!

— Можете разобрать гонку с профессиональной точки зрения?

— Это скорее больше к тренеру. Я скажу как болельщик: девочки совершили настоящий подвиг. Изначально было понятно, что нашим по силам финишировать в призовой тройке. Но одно дело — предматчевые расклады, совсем другое — осуществить сказанное.

— Самый сложный момент эстафеты?

— Я переживала за каждый этап.

Когда уже в самом начале Наташа Непряева на пару с норвежкой Ингвильд Остберг ушла в небольшой отрыв, я уже подумала: ё-мое, неужели нам реально побороться за серебро?!

Девочки большие молодцы, держались до конца. Но это все-таки Олимпиада, здесь собрана вся элита лыжных гонок.

— Бороться с великой Марит Бьорген было нереально для Анны Нечаевской?

— Вообще на Играх может случиться все, что угодно. Бороться в любом случае надо. Мало ли, Бьорген бы переволновалась, или еще какие проблемы получила... Хотя для нее это далеко не первый олимпийский старт. Как спортсмен знаю, что все возможно. Однако повторюсь: третье место — очень, очень круто!

— Лыжники уже принесли России чуть ли не половину всех медалей, приковав внимание целой страны. В чем секрет нынешнего взлета команды?

— В плане отстранений ситуация у нас сложная. Самое печальное, что причина так и осталась не совсем понятной. Думаю, успех кроется в нашем русском характере. Когда нас загоняют в угол, мы начинаем скалиться.

Первым толчок дал Сергей Устюгов. Его энергетикой и характером заражаешься, когда тренируешься рядом.

Невероятно жалко, что его в итоге не пригласили в Пхенчхан. Был бы Сережа — было бы еще больше медалей. Это точно. Он и другие спортсмены нас всячески поддерживают. Пишут: давайте там и за нас тоже отработайте! Такое отношение мотивирует.

— Как оценивает происходящее и. о. главного тренера сборной Маркус Крамер?

— Он очень грамотный специалист, сильно не давит и все раскладывает по полочкам.

После каждого собрания Маркус говорит: девочки, вы можете. Невозможное возможно!

Это Олимпиада, где главное — борьба.

— В программе остались командный спринт и 30-километровый марафон. Вы еще побежите на Олимпиаде?

— Да. После трех кряду личных гонок накопилась усталость. До 25 февраля планомерно готовлюсь к масс-старту. Мне надо восстановиться после прошедших соревнований и затем изо всех сил побиться на дистанции.

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