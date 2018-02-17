Как российские лыжницы заняли выиграли бронзу в эстафете

Российские лыжницы добились очередного успеха на Олимпийских играх. В субботу бронзовую медаль в традиционной эстафете 4х5 километров добыла четверка в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской. Причем на протяжении примерно двух с половиной этапов наши спортсменки лидировали, в том числе с преимуществом в 5-10 секунд.

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На последний отрезок Седова отправляла Нечаевскую в одно время с великой норвежкой Марит Бьорген. Навязать борьбу легенде у россиянки не получилось. Когда та взвинтила темп, Анна начала отставать, а затем пропустила вперед и шведку Стину Нильссон.

В итоге Нечаевская проиграла соперницам чуть более 20 секунд, но ни в коем случае не должна подвергнуться за это критике.

То, что происходит с отечественными лыжниками в Пхенчхане-2018, похоже на сказку.

На протяжении уже достаточно длительного периода женские лыжи считались у нас практически провальным видом. О наградах Олимпиад или чемпионатов мира оставалось мечтать, довольствуясь единичными (и зачастую шальными) попаданиями в «призы». В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 наша команда и близко не имела таких результатов, какие есть теперь.

Ну а после отстранения от Игр ведущих спортсменок страны казалось, что россиянок отныне не будет и в топ-10 крупнейших стартов. Действительность превзошла самые смелые ожидания. По крайней мере в первой половине Олимпиады лыжи однозначно стали для всех любителей зимнего спорта самым важным видом. А для чиновников из ОКР — самым успешным. Уже четыре награды здесь завоеваны, и то ли еще будет...

Теперь уже можно констатировать: своим решением не допустить к выступлению известных и заслуженных российских спортсменов МОК, сам того не желая, подпустил к основному составу представителей нового поколения, которое, как оказалось на поверку, весьма богато на таланты.

Теперь болельщики судорожно запоминают новые имена: Александр Большунов, Денис Спицов, все девушки — совсем недавно их не знал практически никто.

Сами спортсменки, кстати, рассказывали, что после первых олимпийских успехов почувствовали к себе и своему виду спорта такое внимание, какого не было очень давно (или вообще никогда). И пользователи соцсетей сменили гнев на милость в комментариях. Если изначально негодовали: зачем вы, мол, поперлись унижаться под нейтральным флагом, то теперь поддерживают и желают удачи.

Какие-нибудь год-два назад никто бы не назвал женскую эстафету потенциально медальным видом для России. Теперь же наши стремительно переросли из крепких середняков в опасных фаворитов. Собственно, уверенность в дееспособности команды появилась не на пустом месте. Россиянки качественно выступили и в «разделке» на 10 км свободным стилем, заняв высокие места.

Как и на всех предыдущих гонках, лыжный стадион на курорте «Альпензия» пестрел национальными флагами: здесь были стяги и Алжира, и Монголии, и Казахстана, но особенно много — российских, норвежских и финских знамен.

За своих подопечных на последнем ряду центральной трибуны по сложившейся уже традиции эмоционально болела президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая не считается официальным лицом из-за дисквалификации и имеет право посещать соревнования только в качестве простого болельщика по билету.

Компанию ей — и это тоже уже вошло здесь в обыкновение — составил вице-президент ОКР и глава российской делегации Станислав Поздняков.

На их глазах бойкая Непряева с места в карьер стартовала на первом этапе, сразу попытавшись создать себе комфортный задел. Она явно предпочитала работать не в пелотоне, а в гордом одиночестве. Не сидеть за спиной, а вести гонку по своему следу.

Соперницы, правда, не торопились атаковать. Забойщицам ведущих команд было достаточно не отпустить Непряеву слишком далеко, чтобы не осложнить жизнь своим финишерам.

Непряева лидирует на трассе pic.twitter.com/WFWEsh0C4H — Киса и Ося (@titojiv) 17 февраля 2018 г.

Чем дольше продолжалась эстафета, тем все более грозные имена появлялись на соседних с нашей дорожках. У Норвегии, пока не пришел черед Бьорген, накатали лыжню Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен и Рагнхильд Хага.

У шведок за медаль билось вообще настоящее созвездие: Анна Хааг, Шарлотт Калла, Эбба Андерсон. Всего заявились на гонку 14 команд.

Снег скрипел под лыжами, почуствовавшая вкус к лыжным гонкам толпа восторженно шумела. Российские флаги все агрессивнее нависали над трассой, а наши и не думали уступать лидерскую позицию.

Так, Белорукова не только укрепила добытое Непряевой преимущество, но и увеличила отрыв от соперниц. Впрочем, и те в какой-то момент включились в дело на полную катушку.

Седова уже шла с оппонентками вровень, а Нечаевская проиграла Бьорген с первых же метров.

Чемпионский финиш Бьорген pic.twitter.com/PgMywgK07O — Киса и Ося (@titojiv) 17 февраля 2018 г.

Эта бронза — не из разряда случайных. На нее поработала вся команда, никто не провалился, не стал слабым звеном. Выбор финишера — здесь угадать всегда не просто. Отдыхать россиянкам некогда. Совсем скоро командный спринт и завершающий вид программы — 30-километровый марафон с масс-старта.

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