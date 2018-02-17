Спиридонова: во фристайле можно принимать разве что таблетки от безумия

— Фристайлисты сталкивались с негативным отношением со стороны иностранцев? Некоторые из них и сейчас убеждены: все российские атлеты — допингеры...

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— Вы знаете, нас это особо и не касалось.

Как только началась история с отстранениями, тренеры подошли к нам и сказали: мы все берем на себя, а вы делайте свою работу. Оградили нас, как только могли.

Так и живем весь сезон.



— Как объяснить тот факт, что во фристайле не было ни одного отстранения?

— А нам ничего не поможет. Принимать что-то в нашем деле просто глупо. Разве что таблетки от безумия...

— Игры – неизбежно выплеск эмоций. Сложно теперь будет вернуться к соревновательной деятельности?



— Меня тренер так не настраивал: победа, мол, или смерть. Все же Пхенчхан-2018 – не совсем еще «моя» Олимпиада. Скорее пробные старты. Времени на передышку совсем нет. Уже через неделю предстоит прыгать на юниорском чемпионате мира.

То есть, изначально так настраивалась: независимо от результата на Играх, падать духом не стану. Мне еще мало лет. Верю, час пробьет в Пекине-2022.

— Олимпиады на много лет переехали в Азию. Местный менталитет вам по душе?

— На соревнованиях или в олимпийской деревне это совсем не та Корея, которую мы видели раьше. Здесь хорошо, а обычно мне Азия не нравится.



— Почему?

— Не совсем понравились люди, их образ жизни, отношение друг к другу. Какие-то недружелюбные, что ли... Это не значит, что они плохие. Просто такое впечатление сложилось.

— А вообще олимпийские состязания сильно отличаются по антуражу от тех же этапов Кубка мира?

— Думаю, организаторы серьезно подошли к подготовке. Все старты акробатов всегда сделаны примерно одинаково. Тем более, для нас и не надо много строить. Склон да трамплин. Количество зрителей? На этапах Кубка и больше собирается.

Хотя жить в окружении стольких спортсменов еще не приходилось. Все постоянно в движении. А сколько соревнований!

Все очень серьезно, одним словом. И с таким вниманием мне сталкиваться еще не приходилось. Каждые 15 минут напоминали, что Игры – раз в четыре года. Но я и так понимаю, какой это ответственный момент.



— В целом вам понравилось?

— Очень! Полагаю, ради этих двух недель стоит отработать еще четыре года.

— Как долго тренировали свою олимпийскую программу?

— С прошлого года. Но многие девочки, здесь выступавшие, прыгали такую еще лет десять назад. Поэтому, думаю, время у меня еще есть.

— С российской командой давно трудится один из лучших тренеров мира Дмитрий Кавунов. Как вообще работают акробаты?

— Основная деятельность выпадает на лето. Зимой прыжков в разы меньше. Поэтому приходится все делать быстрее.

У нас немногочисленная, но довольно дружная сборная. Вообще в России лыжной акробатикой занимается от силы человек 20.

Мы все друг друга знаем и поддерживаем. А наш наставник – один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я встречала в своей жизни. Работать с ним одно удовольствие.

— Как правило, в лыжную акробатику приходят из гимнастики...

— Но я из спортивной акробатики. Конкретно у нас в команде таких большинство.



— Летом вы прыгаете на батуте или с трамплина в бассейн. А как велик объем практики на лыжах?

— Все верно, на снегу прыгаем лишь с декабря по март. И то зависит от погоды. Добавьте постоянные перелеты, а во время соревнований количество прыжков урезается. Зимой прыгаем очень мало.

— В Пхенчхане был шанс пройти дальше?

— Изначально опасалась, что не смогу собраться на главный прыжок. Так и произошло.

Здесь все не как обычно, очень масштабный старт. Наверное, не смогла побороть в себе эмоции. Наш спорт в определенной степени основан на везении. В этот раз не сложилось...

— Для вас Игры завершены. На какие еще соревнования хотелось бы попасть?

— Конечно, буду болеть за своих земляков. Нас всего пятеро с Уфы: биатлонист, хоккеистка, двоеборец, я и бронзовый призер Пхенчхана, а также олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Семен Елистратов. В идеале на всех бы посмотрела.

— Забег Елистратова на 1500 метров наблюдали?



— И очень за него порадовалась!

Семен придал огромный заряд мотивации. Хотелось поддержать его почин, но...



— Общаетесь?

— Пока не знакомы. А вот с другими уже пересекалась. Еще мы поболеем за наших ребят-акробатов. И поедем... не домой, к сожалению. Продолжим тренироваться.



— Ваша главная мечта на сегодняшний день?

— Очень хотела бы оставить свой след в спорте. Это не обязательно должна быть золотая медаль, нет. У меня есть план осуществить прыжки, которые еще никто не прыгал.

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