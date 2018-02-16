Сборная России по хоккею сыграет с США на Олимпиаде

Хоккей

Мужчины, предварительный раунд, Россия — США

Женщины, четвертьфинал, Россия — Швейцария

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За кого болеть: за обе сборные России.

Когда: мужской матч — в 15:10 мск, женский – в 06:10.

Мужская сборная России по хоккею завершает групповой этап Олимпиады, как по заказу, встречей с самым принципиальным соперником, не считая Канады, — США. Неожиданное поражение в матче со словаками (2:3) заставило критиков усомниться в «Красной машине», разгромная победа над словенцами (8:2) привела некоторых в восторг. По идее матч с США должен дать ответ, как же все-таки к этой команде сейчас относиться.

Сборная США без игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде лишь тень самой себя:

американцы уже проиграли словенцам (2:3) и кое-как вымучили победу над словаками (2:1).

Подопечным Олега Знарка необходимо одерживать победу над звездно-полосатыми и выправлять положение в группе B: сейчас россияне располагаются только на третьем месте из четырех с тремя очками в активе.

При этом для прямого выхода в четвертьфинал необходимо занять первое место в квартете, либо стать лучшей среди команд, занявших второе.

В противном случае отечественным хоккеистам придется играть дополнительный квалификационный раунд вместо того, чтобы провести лишний день отдыха.

Хочется верить, что сборная России совместит приятное с полезным и одолеет США, одновременно гарантировав себе прямой выход в следующую стадию.

Также в этот день состоится четвертьфинальный матч женской сборной России по хоккею, которая заняла последнее место в группе А, с командой Швейцарии, выигравшей группу B на предварительном этапе соревнований.

Отступать уже некуда, и нашим девушкам крайне необходимо одержать свою первую победу на этой Олимпиаде.

Фигурное катание

Мужчины, произвольная программа

За кого болеть: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Когда: 04:00 мск.

В фигурном катании завершится турнир среди мужчин-одиночников. Практически нет сомнений, что призовые места разыграет между собой «фантастическая четверка» — японец Юдзюру Ханю (он идет первым после короткой программы с 111,68 балла), испанец Хавьер Фернандес (второй — 107,58), еще один представитель Страны восходящего солнца Сома Уно (третий — 104,17) и китаец Цзинь Боян (четвертый — 103,32).

Тем не менее на Олимпиаде у фаворитов случаются помутнения разума и сдают нервы, так что не стоит списывать со счетов россиянина Дмитрия Алиева, который сейчас держится на пятом месте.

Своим прекрасным прокатом 18-летний спортсмен едва не вошел в почетный круг фигуристов, когда-либо получавших больше 100 баллов за короткую программу (таких всего шесть). Алиеву поставили 98,98 при идеально исполненном каскаде четверной лутц — тройной тулуп, а также впечатляющем четверном тулупе и тройном акселе.

Если Дмитрий сможет исполнить все элементы так же качественно в произвольной программе, то перед ним может забрезжить хрупкая надежда на медаль.

Только вчерашнему юниору будет необходимо справиться с нервами — он попал в сильнейшую разминку, фигуристы которой выступают последними.

Второй россиянин Михаил Коляда пока никак не может собраться после провала в короткой программе командного турнира, который помешал сборной России завоевать золото в этой дисциплине.

Короткое выступление в личных соревнованиях Михаилу также не удалось: из-за падений он оказался лишь на восьмой строчке с 86,69 балла.

Только чудо поможет ему вернуться в борьбу за призовые места, но в любом случае нужно постараться хотя бы спасти свой престиж и красиво попрощаться с Олимпиадой.

Лыжные гонки

Женщины, эстафета, 4х5 км

За кого болеть: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Когда: 12:30 мск.

Лыжи уже принесли в копилку сборной России три бронзовых медали: Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали награды в спринте, а Денис Спицов — в гонке на 15 км с раздельным стартом.

Теперь подошло время эстафет, и молодой состав девушек с Белоруковой во главе постарается побороться за попадание на пьедестал. Золото или серебро зацепить будет крайне сложно, но вот составить конкуренцию за бронзу — вполне.

Биатлон

Женщины, масс-старт, 12,5 км

За кого болеть: Татьяна Акимова.

Когда: 14:15 мск.

17 февраля состоится предпоследняя биатлонная гонка на Олимпиаде, в которой можно будет увидеть российских спортсменов, — точнее, спортсменку: только Татьяна Акимова попала в топ-30 атлетов, которым позволено принять участие в масс-старте.

Ульяна Кайшева, Матвей Елисеев и Антон Бабиков не впечатлили своими результатами на Играх и по ходу сезона, в результате чего в гонке с общего старта мы их не увидим.

Акимова, впрочем, тоже была очень далека от призовых мест в Пхенчхане-2018: в спринте она стала 20-й, в пасьюте — 31-й, в индивидуальной гонке — 15-й.

Но это все равно лучше, чем у ее партнеров по сборной. Так что будем желать россиянке успеха на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами и надеяться на точную стрельбу Татьяны вкупе с промахами фаворитов, что уже не раз случалось из-за непредсказуемых ветров Южной Кореи.

Шорт-трек

Женщины, 1500 м

Мужчины, 1000 м

За кого болеть: София Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов.

Когда: у женщин начало квалификации — в 13:00 мск, полуфиналов — в 14:13, финалов — в 15:05; у мужчин сразу начнутся четвертьфиналы — в 13:44, полуфиналы — в 14:43, финалы — в 15:21.

В шорт-треке состоятся соревнования на дистанции 1500 м среди женщин и 1000 м — среди мужчин. В женском забеге россиянам стоит поболеть за Екатерину Ефременкову, которая начнет выступать в третьей группе (начало — в 13:08), и Софью Просвирнову из шестой (в 13:20).

Особые надежды, конечно, возлагаются на Софью, которая является победительницей чемпионата Европы — 2018 в эстафете и обладательницей бронзы на дистанции 500 м.

У мужчин в третьей группе четвертьфинала выступит Семен Елистратов, который принес России первую медаль Пхенчхана-2018 — бронзу на дистанции 1000 м.

Почему бы Семену не повторить медальный подвиг?

Фристайл

Женщины, квалификация и финал

За кого болеть: Лана Прусакова, Анастасия Таталина.

Когда: квалификация — в 04:00 мск, финал 1 — в 07:00, финал 2 — в 07:28.

Во фристайле состоятся соревнования в дисциплине слоупстайл — в ней спортсмены проходят трассу, выполняя акробатические прыжки при встрече с препятствиями, например, трамплинами, пирамидами, перилами.

Россию представят победительница зимних юношеских Олимпийских игр — 2016 Лана Прусакова и участница этапов Кубка мира Анастасия Таталина. Обеим девушкам всего 17 лет,

так что выступление на Играх-2018 должно стать для них, скорее, бесценным опытом на будущее, чем соревнованиями, на которых от них потребуют результата прямо сейчас.

Прыжки с трамплина

Мужчины, первый раунд и финал

За кого болеть: Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

Когда: первый раунд — 15:30 мск, финал — 16:30.

В прыжках с большого трамплина примут участие сразу четверо россиян — Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

Спортсменам необходимо будет преодолеть первый раунд, после чего они смогут попасть в финал и побороться за медали.

Впрочем, надежд на пьедестал тут немного: в предварительной квалификации, состоявшейся 16 февраля, лучший из россиян Климов стал 16-м с 111,8 балла.

Ромашов занял 21-е место со 108,8 балла, Корнилов — 26-е (101,7), а Назаров — 33-е (92,3).

Керлинг

Предварительный раунд, женщины, Россия — США, Россия — Япония

За кого болеть: женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой.

Когда: матч с США — 03:05 мск, матч с Японией — 14:05.

Женская сборная России по керлингу во главе со скипом Викторией Моисеевой пока имеет в своем активе одну победу на турнире над китаянками (7:6) — и то во многом случайную, поскольку соперницы должны были побеждать последним броском, если бы не нелепая ошибка. Другие два матча отечественные спортсменки проиграли — британкам (3:10) и шведкам (4:5).

17 февраля нашу команду ожидают сразу две встречи — с командами США и Японии. Будет непросто, особенно с девушками из Страны восходящего солнца, на счету которых уже три победы подряд, но россиянкам необходимо побеждать и выправлять ситуацию в турнирной таблице.

Другие виды спорта

В горных лыжах состоятся соревнования среди женщин в супергигантском слаломе (начало — в 05:00 мск). Также представительницы прекрасного пола поспорят между собой в скелетоне, где состоятся третья и четвертая попытки, по итогам которых распределятся медали (начало — в 14:20). К сожалению, россиянок в этих дисциплинах не будет.

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