Как конькобежка Воронина завоевала бронзу Олимпиады

Российская конькобежка Наталья Воронина героически принесла сборной России очередную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018, вырвав бронзу на дистанции 5000 м.

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Напомним, что в результате разбирательства Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о якобы существовавшей в российском спорте системы поддержки допинга на государственном уровне многие отечественные команды были серьезно обескровлены в преддверии отправления в Южную Корею.

Так, к примеру, биатлонная сборная среди прочих лишилась своего явного лидера Антона Шипулина, а у лыжников, кажется, отобрали едва ли не всех звезд (что, впрочем, не мешает команде выигрывать на текущей Олимпиаде медаль за медалью)…

Крайне серьезно пострадала и конькобежная сборная, потерявшая очевидных претендентов на золото Пхенчхана Дениса Юскова и Павла Кулижникова и в итоге сумевшая заявить на главные старты четырехлетия всего лишь трех спортсменов: Сергея Трофимова, Ангелину Голикову и все ту же Воронину.

Причем основные медальные надежды отечественные болельщики здесь изначально связывали именно с последней — только у нее в активе до начала Игр значились частые попадания на пьедестал почета на континентальных и планетарных первенствах, что позволяло хоть и осторожно, но все-таки рассчитывать на очередной успех спортсменки.

При этом основные взоры поклонников в данном случае были устремлены не на отчетную дистанцию, а на 3000 м – на ЧЕ-2018 в Коломне спортсменка попала в тройку именно в этой дисциплине.

Однако в Пхенчхане на 3000 м у Ворониной не получилось: выступая последней, россиянка показала лишь десятый результат, отстав от победившей голландки Карлин Ахтеректе на 6,64 секунды.

Стоит отметить, что в неудачно сложившемся для нее забеге Наталья соревновалась с великой чешкой Мартиной Сабликовой, которая пусть и тоже не попала на пьедестал (все конькобежные медали Пхенчхана до вчерашнего дня были за авторством представителей Нидерландов), но зато помогла Ворониной ориентироваться в состязании на более сильного оппонента, что в данном виде спорта является крайне важным.

Так сложилось, что и на 5000 м россиянке вновь пришлось бежать вместе с чешской легендой, которая, страшно подумать, до этого момента не проигрывала на дистанции на девяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах кряду.

И хоть на равных соперничать с Мартиной Воронина все же не могла, ход чешки и более-менее подобная ему скорость сильно увеличивали бы «акции» россиянки в борьбе за наивысшие места.

Бежать женщинам предстояло опять же последними — среди прочих уже знала свой результат голландка Эсме Виссер, забегая вперед, победительница соревнований.

По завершении первой части дистанции стало казаться, что Воронина все же не сумеет угнаться за Сабликовой, а вместе с тем и за медалью — чемпионка в какой-то момент стала отчетливо наращивать свое преимущество, оставляя соперницу достаточно сильно позади.

О первых двух позициях речи здесь уже не шло — вся интрига заключалась в том, сможет ли Наталья удержаться на третьей строчке, где себя уже вполне комфортно ощущала еще одна голландка Аннук ван дер Вейден.

И россиянка смогла — в концовке ей пришлось очень тяжело, однако сохранить за собой пьедестал у нее все-таки получилось.

По окончании забега счастливая Наталья призналась, что для завоевания медали ей пришлось отдать все силы.

«Все очень круто и неожиданно. Бежала последние круги из последних сил, отдавала все на результат. Смогла собраться психологически после 3000 м, где выступила неудачно.

Я очень рада, что показала такой результат даже без моего тренера. Мне приходилось работать без него, общались через интернет, часто общались», — сказала спортсменка.

Она также рассказала, что Сабликова разрешала ей проводить совместные тренировки.

«Мартина — единственная, кто ко мне подошла и предложила тренироваться с ними. Она сказала, что я могу работать с ними без всяких проблем и ее тренер будет меня «засекать». Я пару раз воспользовалась ее предложением, но в большинстве случаев делала все одна, так как это разная все-таки работа»,

— передает слова Ворониной ТАСС.

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