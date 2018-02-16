Лыжник Спицов: у нас бывают разногласия с тренером Бородавко

— Это кажется нереальным: не имея ни одного призового места на этапах Кубка мира, сразу выиграть медаль Олимпийских игр! – заявил бронзовый призер Денис Спицов.

Реклама

— Глава лыжной федерации Елена Вяльбе назвала вашу награду «неожиданной». Дескать, «разделка» — не наша дисциплина...

— Не знаю, как получится у меня дальше, но надеюсь, что все будет складываться хорошо. Когда выходил на старт, больше предпочел бы контактную борьбу, чем заочную, конечно.

Люблю такое соперничество, когда противники вокруг тебя. У нас в лыжах важно не только опыт иметь, а уметь грамотно разложить силы по дистанции. Чувствовать свой организм.

Не у многих это получается.

— У вас получилось?

— Я будто спринт бежал. По своим меркам, разумеется. Терпел, терпел и терпел. Но мне нравится здешняя трасса, особенно вторая ее часть, которую в скиатлоне мы проходили коньком. Чем-то на Тюмень похоже. Отличный рельеф. Классно здесь бегать!

— После финиша окончательный результат был еще не ясен. Сильно переживали?

— Естественно! На промежуточной-то отсечке я шел примерно пятым и довольно много проигрывал лидеру.



— О чем мечтаете после главного выступления в карьере?

— Прямо сейчас мне хочется закончить пресс-конференцию, пройти допинг-контроль и позвонить родным. Хочется узнать их мнение о моем выступлении.

— Из-за чего так медленно начали гонку?

— Нормально. Пригрывал Дарио Колонье восемь секунд, хотя обычно на том же отрезке – не менее 20.

— Почему шли по дистанции без шапки?

— Не переношу, когда становится жарко. Всего «обрубает». Так что пришлось перестраховаться.

— Откуда вы родом?

— Из небольшого поселка городского типа Вожега, что в Вологодской области.

Пока учился в школе, постоянно старались охолонить: где ты, а где Олимпиада, говорили мне, куда ты вообще собрался?!

Население у нас 5000 человек. Больше-то и сказать нечего. А, биатлонистка Анна Богалий – моя землячка, но провела в поселке гораздо меньше времени. Она в пять лет уехала, я – в 14.

— Вы знакомы с олимпийской чемпионкой?

— Даже участвовал на кубке малыша, который проводила Анна Ивановна. Но результат получился поскромнее – шестое или седьмое место, уже и не помню.

— Мама как смотрела скиатлон, где вы заняли четвертое место, но до последнего претендовали на медаль?

— Когда я в самом начале упал, сказала: слава богу, теперь переживать меньше. Борьбы за медали нет, значит, можно смотреть спокойно. А вот когда дело дошло до разборки за призовые места, сильно переживала. Но без слез.

— Как вы вообще попали в лыжи?

— В секцию привел отец. Заладилось не сразу. Как-то даже ушел, но тренер вернул, спросил, почему, мол, не ходишь.

— Говорят, вы не в почете у строгого наставника Юрия Бородавко...

— Наверное, потому что всегда отталкиваюсь от своего самочувствия. Работаю так, как подсказывает организм. Если ощущения плохие, могу сказать: Юрий Викторович, я все.

Не хочется сталкиваться с перетренированностью. Выйти из этого состояния потом очень тяжело. Стараюсь с головой подходить к тренировкам.

Все-таки молодость: можно быть горячим и перебрать... Диалог у нас с Бородавко есть, но иногда разногласия присутствуют.

— Интересовались ли чем-то кроме лыжных гонок?

— До переезда в Тюмень едва не оказался в Москве и в биатлоне. Сватали в школу, куда из Вологды попал Максим Цветков. Однако тренер решил, что лыжи перспективнее.

— Ваш титулованный, но недопущенный к Олимпиаде партнер по сборной Сергей Устюгов тоже долго мечтал о биатлоне...

— Я не мечтал, но предполагал податься в этот вид спорта, если бы вдруг в лыжах не сложилось.

— Стрелять умеете?

— Вся подготовка – два месяца.

— Наверное, о выборе вы не пожалели. Биатлонисты вам наверняка завидуют...

— Не нужно к ним так относиться. У всех бывают взлеты и падения. Нужно поддерживать не только тех, кто сейчас высоко, но и тех, кому пока тяжело.

— Готовы к командному спринту?

— До того нужно пробежать эстафету 4х10 км. Вот после нее станет ясно, кто на что готов.

— Вы оптимист?

— Да, стараюсь брать максимум от жизни. Правда, и тяжелые моменты тоже случаются. На тренировках и соревнованиях.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».