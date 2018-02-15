Российский скелетонист Трегубов занимает второе место перед решающим днем

Скелетон

Мужчины, третья и четвертая попытки

За кого болеть: Никита Трегубов, Владислав Марченков.

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Когда: 3.30 мск.

Российский спортсмен Никита Трегубов после двух спусков на соревнованиях по скелетону идет на втором месте и имеет реальный шанс принести долгожданную медаль в копилку российской сборной.

Два последних дня не принесли нашим соотечественникам ни одной награды, и Трегубов заработал, благодаря своим высоким результатам, возможность прервать эту печальную тенденцию.

Замахнуться на золото у Трегубова вряд ли получится, так как лидер соревнований кореец Сон Бин Юн опережает россиянина на 0,74 секунды, а такой отрыв можно отыграть лишь из-за большого срыва соперника.

Зато борьба за серебро и бронзу предстанет перед болельщиками во всей красе. Трегубов опережает латвийца Мартинса Дукурса всего на 0,14 секунды, а тот в свою очередь выигрывает у британца Дома Парсонса две сотых. Томас Дукурс, идущий на пятой позиции, уступает Парсонсу две десятых.

Второй представитель России Владислав Марченков после двух заездов находится на 18-й позиции.

Женщины в этот день проведут две первые попытки, но

рекордсменка олимпийского желоба Елена Никитина не была допущена к Олимпиаде решением МОК, и Россия в соревнованиях представлена не будет.

Лыжные гонки

Мужчины, гонка на 15 км с раздельного старта коньковым стилем

За кого болеть: Денис Спицов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко.

Когда: 9.00 мск.

На 15-километровую гонку у мужчин коньковым ходом тренерский состав российской сборной выставил тех же спортсменов, что и на скиатлон четырьмя днями ранее. Все внимание россиян будет обращено на 21-летнего Дениса Спицова, которые едва не стал главным героем всей первой недели Олимпиады. В скиатлоне Денис уже на первой сотне метров потерял кучу времени из-за падения, но затем вернулся в пелотон, а на финише проиграл только трем непобедимым норвежцам.

Аппетит приходит во время еды, и теперь мы все надеемся на медаль Спицова, тем более что он продемонстрировал свои умение и скорость, а также способность на равных бороться с сильнейшими лыжниками планеты.

Фристайл

Акробатика, женщины

За кого болеть: Любовь Никитина, Кристина Спиридонова, Александра Орлова.

Когда: 14.00 мск.

Отличные шансы на медаль в лыжной акробатике имеет российская фристайлистка Александра Орлова.

Причем речь идет о претензиях на первое золото для России. Орлова квалифицировалась на решающие соревнования с лучшим результатом.

Мало того, она стала одной из всего лишь двух спортсменок, кто получил от судей более ста баллов.

Выступление Орловой было оценено в 102,22 балла, второй результат показала Анна Гуськова из Белоруссии — 100,45.

Кристина Спиридонова вошла в число 12 сильнейших с четвертой суммой, а Никитина показала десятый результат.

Фигурное катание

Мужчины, короткая программа

За кого болеть: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев.

Когда: 4.00 мск.

В этот день медалей в фигурном катании разыграно не будет, однако мужчины-одиночники прокатают короткую программу и начнут интересную и увлекательную борьбу.

В отличие от спортивных пар и тем более женщин, надежд на медальное выступление мужчин у нас почти нет. Лучшие фигуристы со всего мира поведут борьбу за награды Олимпиады. Это чемпион Сочи Юдзуру Ханю из Японии, его соотечественник Сема Уно, американец Натан Чен, испанец Хавьер Фернандес, китаец Цзынь Боян.

Пожалуй, именно эта пятерка на сегодняшний момент выглядет сильнейшей в мире. И места в элите ни Михаилу Коляде, ни Дмитрию Алиеву нет.

Да, мы все вспоминаем победу Коляды на этапе Гран-при прошедшей осенью, однако его выступление в Пекине стало единственным чистым за долгие годы. Причем, тогда Коляда идеально прокатал только короткую программу, а в произвольной все равно наошибался.

В теории, если Михаил чисто откатает оба раза, то у него появится шанс завоевать олимпийскую медаль, но статистика вещь упрямая, и в то, что он вдруг выступит безошибочно, остается только верить.

Молодой Алиев еще не добился сверхрезультатов в своей карьере, да и его программа уступает по базовой сложности представителям элиты.

Для Дмитрия эта Олимпиада может стать трамплином в будущее и возможностью заработать себе репутацию среди судей, которая позднее может начать работать на фигуриста.

Хоккей

Мужчины, Россия — Словения

За кого болеть: очевидно.

Когда: 10.40 мск.

Российские хоккеисты прибыли в Пхенчхан в статусе фаворитов номер один и проиграли в стартовом матче олимпийского турнира сборной Словакии.

Россияне постараются реабилитироваться во встрече против Словении, которая в свою очередь в первом туре в овертайме переиграла команду США.

Керлинг

Групповой турнир

За кого болеть: женская сборная России.

Когда: 08.05 мск.

Свой третий матч группового этапа проведет сборная России по керлингу под руководством скипа Виктории Моисеевой.

Россиянки проиграли первую встречу Великобритании, но одержали победу во второй над Китаем.

В третьем матче Моисеевой встретится еще одна очень сильная команда — сборная Швеции во главе со скипом Анной Хассельборг.

Конькобежный спорт

Женщины, 5000 м

За кого болеть: Наталья Воронина.

Когда: 14.00 мск.

Российская конькобежка Наталья Воронина попытается добиться успеха во второй стайерской дистанции на Олимпиаде. На этот раз женщины поборются в самых продолжительных забегах — на 5000 м. Если на 3000 м Воронина показала лишь десятый результат, то в этот раз у нее есть больше шансов зацепиться за тройку из-за малого количества участниц.

Всего 12 девушек примут участие в соревнованиях, и снова с Ворониной в паре побежит Мартина Сабликова, которая сможет задать нужный темп забегу.

Другие виды

В горных лыжах будет разыграно два комплекта наград, однако надеяться россиянам в этом виде не на что.

У женщин в слаломе стартует Екатерина Ткаченко, но шансов пробиться даже в 30 сильнейших во вторую попытку у нее крайне мало. А за золотой дубль поборется американка Микаэла Шиффрин, уже выигравшая слалом-гигант.

У мужчин в супер-гиганте россиян попросту нет, а

норвежец Аксель Лунд Свиндал постарается взять еще одно золото в скоростных дисциплинах после победы в даунхиле.

У мужчин в прыжках на лыжах с трамплина пройдет квалификация. Российская команда стартует в полном составе. Нашу страну представят Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. Все они имеют хорошие шансы пройти квалификацию, однако побороться за медали на следующий день уже вряд ли смогут.

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