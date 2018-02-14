Яшин: канадцы не спрашивают об отстранении российских атлетов

— Ваши первые впечатления от Олимпиады?



— Я уже посмотрел стадионы и тренировочный каток. Все здорово сделано. Здания хорошие и красивые. Мы остановились в хорошей гостинице. В общем, условия прекрасные. Надеюсь, в остальном все то же самое.

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— И все же Корея — страна не хоккейная. Это скажется на антураже стартующего турнира, сделает его менее атмосферным?



— Главное, сюда приедут все хоккейные специалисты и болельщики.

Пусть сами корейцы, может, и не относятся пока к хоккею со всем воодушевлением, но здесь очень много туристов, которые создадут необходимую хоккейную «погоду».

Даже не сомневаюсь: атмосфера в итоге будет потрясающая. Это же Олимпиада!

— Вы наблюдали за тренировкой сборной России. Удалось заметить что-нибудь любопытное?



— Хотелось посмотреть, как команда двигается, что происходит. Настроение у ребят прекрасное, они отлично подготовились. Наша сборная является фаворитом. Надеюсь, у нее все получится. По уровню мастерства к России не может быть никаких вопросов. Осталось конвертировать это в положительный результат.

— Полагаете, нынешняя Канада послабее будет?



— Такими категориями рассуждать не стоит — чуть-чуть или сильно слабее. Игры — предельно скоротечный турнир, поэтому на первый план выйдет даже не личное мастерство исполнителей, а другие качества. Решить все может один-единственный матч. Три игры в группе, и сразу начинается плей-офф. Времени на раскачку совсем нет.

Важно будет правильно восстанавливаться, гармонично выстроить тренировочный процесс непосредственно во время турнира. И не отвлекаться на внешние факторы.

— Кто из нынешнего состава вам наиболее интересен?



— В принципе все ребята. У нас комбинированные сочетания. Есть и молодые дебютанты, и Илья Ковальчук с Павлом Дацюком, для которых это не первая и даже не вторая Олимпиада. Очень интересно посмотреть, как все они станут взаимодействовать. Конечно, будет болеть за нашу команду.

— Показалось, в ледовом комплексе прохладнее, чем положено. Для хоккеистов это проблема?



— Вообще чем холоднее, тем лучше лед. То есть для успешной качественной игры легкий морозец необходим. Надо смотреть, как ребята будут чувствовать себя на площадке.

— За какими видами спорта будете следить помимо хоккея?



— Очень хочу поздравить нашу команду по фигурному катанию с серебром. Хотели, конечно, золота, но и второе место — весьма почетный результат. Надеюсь, наши фигуристы и дальше будут успешно реализовывать поставленные задачи. От всей души их поддерживаю. Плюс смотрю керлинг. В зависимости от расписания планирую выбираться и на другие дисциплины. Но начинается хоккей, сразу будет много игр. Вряд ли удастся многое охватить.

— Канадцы задают вам вопросы по поводу истории с отстранением российских спортсменов?



— Очень мало.

Многие, с кем общаюсь, — а эти люди тесно связаны с НХЛ, — и сами все прекрасно знают. Аспекты политического характера их, кажется, почти не волнуют.

— Расстроились, что не работаете на Олимпиады в ином качестве: тренером, быть может, или функционером?



— Абсолютно нет. Мне нравится моя работа, благо могу выбирать, чем заниматься. У нас запланирована интересная программа. Посмотрим, как все это у меня получится.

— А что именно вам нравится на ТВ?



— Есть определенная свобода действий. Выбираю только те вещи, которые мне интересны. Появилась возможность поработать на Олимпийских играх, и с удовольствием это делаю.

— Болельщики в Канныне вас узнают?



— А я не так давно приехал, поэтому пока затрудняюсь сказать. В основном общаюсь с другими ветеранами хоккея, коллегами по ремеслу, с которыми играли друг против друга или в одной команде. Здесь, например, Игорь Ларионов. Приятны такие встречи.

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