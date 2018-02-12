Сборная России по хоккею сыграет против США на Олимпиаде-2018

Керлинг

Дабл-микст, матч за третье место и финал

За кого болеть: Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий.

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Ранним утром по московскому времени определится судьба бронзовой медали в дабл-миксте, которая по итогам матча за третье место станет либо российской, либо норвежской.

Вопрос о сражении за пьедестал для Брызгаловой и Крушельницкого уже не стоял бы и вовсе, проведи дуэт чуть удачнее концовку полуфинала со Швейцарией (5:7), в которой все мог решить самый последний бросок, в чьих силах была и выдача россиянам медальных гарантий, и назначение экстра-энда.

К сожалению, в реальности случился третий вариант, и теперь в битве за первую в истории российского керлинга олимпийскую награду отечественной супружеской паре необходимо одолеть Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена. Благо, что на групповом этапе российские спортсмены их обыгрывали.

В финале соревнований уже упомянутые швейцарцы сыграют с канадцами.

Когда: матч за третье место начнется в 03:05 (здесь и далее московское время), финал — в 14:05.

Лыжные гонки

Спринт классическим стилем у мужчин и женщин

За кого болеть: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Александр Панжинский, Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова.

Есть шансы на вторничную медаль у россиян и в лыжах, где в четвертый день Олимпиады будут проведены спринтерские гонки классическим стилем среди мужчин и женщин.

Особое внимание здесь приковано к Александру Большунову, сумевшему восстановиться после болезни раньше ожидаемого — спортсмен частенько оказывается на подиумах Кубка мира, а также завершил «Тур де Ски» вторым в спринтерском зачете.

В женской сборной наибольшие надежды возлагаются на Белорукову, в этом сезоне уже заезжавшую на пьедестал Кубка мира.

Когда: квалификация у женщин начнется в 11:30, четвертьфинал — в 14:00, полуфинал — в 14:55, финал — в 15:25; у мужчин предварительный раунд состоится в 12:05, 1/4 финала — в 14:25, 1/2 финала — в 15:05; финал — в 15:34.

Хоккей

Женщины, предварительный раунд, Россия — США

За кого болеть: Людмила Белякова и компания.

Старт олимпийского турнира для женской сборной России по хоккею, решением Международного олимпийского комитета (МОК) отправившейся в Пхенчхан без ряда важных игроков, получился ожидаемо болезненным: в первом матче предварительного раунда россиянки без особых шансов проиграли явным фавориткам первенства из Канады, пропустив пять безответных шайб.

Это, впрочем, вовсе не повод расстраиваться, тем более что на носу встреча с еще одними лидерами женского хоккея — американками.

Те в стартовом поединке группы, к слову, победили, одержав волевую викторию над финками (3:1), и теперь спешат заранее расправиться с задачей по выходу в полуфинал.

Стоит отметить, что

даже в случае полного (чисто гипотетического) фиаско на предварительном раунде сборная России не вылетит из розыгрыша турнира, а попадет в условный четвертьфинал, где сразится с лучшей командой группы B, составленной из коллективов с меньшим рейтингом.

Когда: матч начнется в 15:10.

Шорт-трек

Женщины, 500 метров (в том числе и финал); Мужчины, 1000 метров (предварительный раунд) и эстафета на 5000 метров (полуфинал)

За кого болеть: Софья Просвирнова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов.

В шорт-треке необходимо поболеть за россиянку Софью Просвирнову, ранее сумевшую квалифицироваться в четвертьфинал дистанции 500 м.

В своем забеге Просвирнова, золотой призер чемпионата Европы — 2018 в эстафете (там же она взяла бронзу на 500 м), среди прочих сразится с представительницей Китая Фань Кэсинь, которую причисляют к фаворитам соревнований и ждут хотя бы в финале.

При этом главным претендентом на золото в этой дисциплине считается хозяйка Олимпиады Чой Мин Джонг. На пьедестал здесь также крайне отчетливо претендуют британка Элиза Кристи с канадками Марианной Сен-Желе и Ким Боутин.

У мужчин наград во вторник разыграно не будет, зато болельщиков здесь ожидает крайне примечательный эстафетный полуфинал, где Россия, к сожалению, никем не представлена из-за нехватки спортсменов.

Кроме того,

в пятый день Игр состоится мужская квалификация на дистанции 1000 м, где свой путь ко второй награде Пхенчхана начнет Семен Елистратов, а также его соотечественники Павел Ситников и Александр Шульгинов.

Когда: четвертьфинал у женщин начнется в 13:00, полуфинал — в 14:11, финал — в 15:07, квалификация у мужчин состоится в 13:26, эстафета — в 14:32.

Конькобежный спорт

Мужчины, 1500 метров

За кого болеть: Сергей Трофимов.

В коньках 13 февраля спортсменам предстоит определить олимпийского чемпиона на дистанции 1500 м. И сражение здесь обещает стать крайне жарким, благодарить за что участники должны МОК, не позволивший выступить в Пхенчхане доминирующему в дисциплине Денису Юскову.

В отсутствие Дениса (а также его партнеров по сборной) цвета российской команды предстоит в одиночку защищать 22-летнему Сергею Трофимова, пока что не относящемуся к числу претендентов на медали.

При этом главным фаворитом соревнований считается, конечно же, голландец — Кьелд Нейс, на чемпионате мира 2017 года выигравший золото именно на этой дистанции.

Когда: в 14:00.

Санный спорт

Одиночные женские сани

За кого болеть: Екатерина Батурина.

В отчетный день саночницы-одиночницы определят золотую медалистку Пхенчхана, и ей бы, вероятно, могла стать россиянка Екатерина Батурина, однако не самое удачное выступление в первой день соревнований (лишь 20-е место по итогам попыток), скорее всего, лишило ее шансов на попадание на пьедестал.

А вот у немки Натали Гайзенбергер пока что все хорошо — сейчас она максимальна близка к тому, чтобы закрепить золотой дубль Сочи еще одной олимпийской наградой высшей пробы.

Когда: в 15:15.

Горнолыжный спорт

Мужчины, суперкомбинация

За кого болеть: за Трихичева и погоду.

На вторник также намечены медальные состязания у горнолыжников в суперкомбанации, однако они могут и не состоятся, повторив судьбу своих пхенчханских предшественников, ранее оказавшихся отложенными из-за местной погоды.

Если же климатическая ситуация наконец-то стабилизируется, то за дело возьмется Павел Трихичев, недавний призер этапа Кубка мира в этой дисциплине.

Когда: в 05:30; финал — в 09:00.

Сноуборд

Женщины, финал хафпайпа; мужчины, квалификация хафпайпа

За кого болеть: за зрелищность.

Россиян в сноуборде во вторник не будет, а значит сугубо ради ознакомления можно понаблюдать за тем, как 17-летняя американка Хлоя Ким, родившаяся еще до старта Игр в Сиднее, становится олимпийской чемпионкой.

Когда: женский финал стартует в 05:00, мужская квалификация — в 07:00.

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