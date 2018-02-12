Немка Дальмайер оформила золотой дубль на Олимпиаде

Фигурное катание

На старте первой полноценной олимпийской недели «копилка» «Олимпийских атлетов из России» пополнилась второй медалью — к неожиданной бронзе шорт-трекиста Семена Елистратова добавилось серебро в командных соревнованиях фигуристов.

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В понедельник оставшимся в состязании сборным (по итогам коротких программ в решающую часть первенства пробились Россия, США, Канада, Япония и Италия) предстояло побороться произвольными прокатами в мужском, женском и танцевальном турнирах, и в итоговую победу россиян, идущих вторыми, верилось с трудом — слишком уж весомым (целых шесть очков) виделся отрыв канадцев.

При этом серебро отечественная сборная удерживать была обязана — благо, что американцы с итальянцами отставали на три и четыре балла соответственно.

Основные опасения у болельщиков связывались с выступлением Михаила Коляды, которому предстояло выходить на лед первым среди соотечественников: еще была свежа в памяти неудача спортсмена в короткой программе, где он занял лишь восьмое место.

Однако на произвольный прокат Михаил сумел настроиться должным образом, став вторым. Не помешали этому даже падение с четверного лутца вкупе с другими помарками, сконцентрировавшимися в первой части программы. Результат россиянина составил достойные 173,57 балла.

К сожалению, победу здесь одержал Патрик Чан (179,75) из Канады, что фактически лишило «Олимпийских атлетов из России» шансов на золото. Зато удалось еще сильнее оторваться от преследователей — а значит, вторая ступень пьедестала была уже почти в кармане.

Особенно весомым данное утверждение становилось при уточнении, кем именно россияне представлены в женской произвольной программе — 15-летняя Алина Загитова, несмотря на свой юный возраст, казалась попросту недостижимой для конкуренток (благо, что Евгения Медведева на командном турнире была ее партнершей, а не соперницей).

И приятные ожидания оправдались с лихвой: сумасшедший по своей сложности произвольный прокат принес Алине блестящие 158.08 балла (личный рекорд, близкий к мировому), а также изрядно возмутил американку Эшли Вагнер, разозлившуюся то ли на Загитову, то ли на систему, то ли на саму себя.

Выходившие на лед следом за девушками танцевальные пары из-за ощутимых разбросов в баллах в общей таблице практически ничего не решали, так что после третьего места российского дуэта Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев сборная отправилась праздновать серебряные медали командного турнира, победителями которого, как и ожидалось стали канадцы. Третьими в соревновании финишировали США.

Биатлон

Совсем не порадовал в отчетный соревновательный день биатлон, результаты которого лишь в очередной подтвердили плачевное состояние этого вида спорта в России. Конечно, в Пхенчхан не были приглашены лидеры сборной, в том числе — и Антон Шипулин, который вполне мог бы увезти из Южной Кореи одну-две медали, однако в целом минорная картина здесь не исчезла бы даже в случае полной реорганизации Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник состоялись сразу две гонки преследования — мужская и женская, но ни в одной из них россияне не смогли попасть даже в топ-30, не говоря о чем-то большем.

Так, Татьяна Акимова стала 31-й, Ульяна Кайшева, забывшая пробежать штрафной круг, финишировала 52-й, а Антон Бабиков занял 40-е место.

На этом фоне попросту выдающуюся гонку выдала словачка Анастасия Кузьмина — уроженка Тюмени и родная сестра Шипулина выиграла серебро, взойдя на подиум уже третьей Олимпиады кряду. Первенствовала же у женщин немка Лаура Дальмайер, ранее выигравшую и спринт Пхенчхана-2018.Первую тройку заезда замкнула француженка Анаис Бескон.

В мужской гонке исправился за провал в спринте ее соотечественник Мартен Фуркад, стартовавший восьмым — единожды промахнувшись на первом огневом рубеже, звездный биатлонист сумел пройти оставшуюся часть дистанции быстро и без ошибок, «привезя» на финише шведу Себастиан Самуэльссон и немцу Бенедикту Доллю, также попавшим на пьедестал, 12 и 15,1 секунды соответственно.

В свою очередь норвежец Йоханнес Бе, как ожидалось, главный конкурент Фуркада в борьбе за все золотые медали, вновь провалился — стартовав 31-м, спортсмен долгое время претендовал на более-менее достойное для себя место, однако совершил дикий провал на третьем стрельбище, где отправил в «молоко» аж четыре патрона, после чего уже ни за что не боролся.

Керлинг

Не задался день и у российских керлингистов — Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не сумели пробиться в финал дабл-микста (5:7), вновь уступив швейцарским оппонентам, которым они ранее проиграли и на групповой стадии.

Еще более обидным проигрыш Дженни Перре и Мартину Риосу получился в свете того, что россияне до самого последнего момента сохраняли неплохие шансы на получение путевки в финал

— заключительным броском Александр мог либо выиграть матч, либо перевести его в экстра-энд, но на деле не сумел завести камень в «дом», позволив пройти дальше оппонентам.

Теперь во встрече за третье место российские спортсмены, на секундочку, чемпионы мира, сразятся с норвежцами Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном, которых они обыграли на групповом этапе — 4:3.

Прыжки с трамплина

Двоякие ощущения после себя оставили женские соревнования по прыжкам с трамплина. С одной стороны, медали не удалось завоевать и здесь, но с другой — итоговое четвертое место россиянки Ирины Аввакумовой стало самым настоящим триумфом, ведь уступила спортсменка лишь очевидным «титанам» вида спорта.

26-летняя прыгунья, в Сочи показавшая лишь 16-й результат, на этот раз по сумме двух попыток набрала 230,7 балла и в какой-то момент даже лидировала в общем зачете, однако лидеры дисциплины были неумолимы

— выиграла состязание, как и предполагалось, норвежка Марен Лундбю (264,6), второе место заняла немка Катарина Альтхаус (252,6), третьей стала японка Сара Таканаси (243,8).

Что касается других россиянок, то Александра Кустова (152,3) заняла итоговое 24-е место, Софья Тихонова (150,8) — 25-е, а Анастасия Баранникова (149) — 27-е.

Сноуборд

В сноуборде в понедельник прошли женские соревнования по слоупстайлу, где Россию представляла 19-летняя Софья Федорова.

Несмотря на столь юный возраст и отсутствие должного опыта, россиянка сумела выступить достойно, став восьмой (65,73),

после чего получила похвалу от тренера команды, который также отметил, что ее подопечной отчасти помешал ветер, из-за которого у нее случились ошибки.

Победу в дисциплине одержала американская сноубордистка Джейми Андерсон (83), серебро взяла канадка Лори Блоин (76:33), бронзу — финка Энни Рукаярви (75,38).

Фристайл

А вот фристайлисту Александру Смышляеву порадовать своих поклонников не удалось: уверенно отобравшись в решающий день могула, россиянин, на Олимпиаде в Сочи выигравший в этой дисциплине бронзу, не сумел пробиться во второй финал, став в первом лишь 15-м с 74,57 балла.

Олимпийское золото в итоге досталось канадцу Микаэлю Кингсбери (86,63), серебро завоевал австралиец Мэтт Грехэм (82,57), а замкнул тройку призеров японец Даити Хара (82,19).

Санный спорт

Екатерина Батурина, являющаяся единственной представительницей страны в женских одиночных санях, стартовала на Олимпиаде не самым лучшим образом, по итогам двух попыток став 20-й, что, вероятно, не позволит ей в дальнейшем побороться за медаль.

Победительница соревнований определится 13 февраля, пока что в турнире лидирует двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер.

Конькобежный спорт

Комплект наград также был разыгран в коньках, однако представителей России в состязании не оказалось — у женщин на дистанции 1500 м первенствовала голландка Ирен Вюст.

Медальный зачет

По итогам понедельника российская команда расположилась в неофициальном зачете сборных на 11 месте, имея в своем активе серебро и бронзу. Тройку лидеров пока что возглавляют немцы (4-1-2), за ними идут голландцы (3-2-2) и норвежцы (2-4-3).

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