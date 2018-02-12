Могулистка Рахимова: рада, что мы все-таки приехали на Олимпиаду-2018

— На вашем рукаве нашита эмблема с аббревиатурой OAR. Это украшение или клеймо?

— Когда приближается камера, хочу закрыть слова «Olympic» и «Athlets». Так сделать нельзя, к сожалению. При этом я даже не сомневаюсь, что абсолютно все люди, связанные со спортом (и даже не связанные), отлично знают, откуда мы: из России. Сначала было странное чувство. Почему все с флагами, а мы нет?

Сейчас я рада, что мы вообще сюда поехали. Все же лучше поехать хоть так, чем никак. Это лично мое мнение. Главное, флаг в нашем сердце.

— Когда в январе каждые несколько дней объявлялось об отстранении очередной группы российских спортсменов, опасались, что доберутся и до фристайла?

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— Было. Одновременно где-то глубоко сидела уверенность: наш вид спорта не тронут, поскольку у нас никогда не было допинг-скандалов. Во всех странах.

— В других дисциплинах уже были случаи негативного отношения к россиянам со стороны иностранцев. У вас в могуле много канадок и американок: обзываются?

— Их отношение абсолютно не изменилось.

Даже после 5 декабря, когда объявили, что едем без флага и гимна, никто не злорадствовал. Не задирали и косо не смотрели. У парней тоже, знаю, не было никаких проблем.

— В предпоследнем раунде вам немного не повезло, согласны?

— Конечно, могла пройти в главный финал соревнования. Но допустила ошибку при входе на первый трамплин. Трех потерянных баллов мне в итоге и не хватило. Не могу понять свои эмоции. Вроде бы и круто, что нахожусь на Олимпиаде. Но выступлением недовольна (спортсменка не сумела попасть в главный финал — «Газета.Ru»). Знаете, я постаралась сделать все возможное. Увы, для попадания в топ-6 и борьбы за медали этого оказалось недостаточно.

— А как оцените свой второй прыжок?

— Если разбирать его полностью, он получился не совсем идеальным. Но с той позиции, откуда смотрят судьи, все выглядело неплохо. Хотя можно было выпрямить ноги, сделать прыжок более высоким... Не назову себя самой лучшей по прыжкам, но на этапах Кубка мира обычно оказываюсь в сильнейшей шестерке по данному компоненту.

Техника прохождения дистанции у меня неплохая, но, я бы сказала, некрасивая. А судьям нравится, когда человек едет быстро и агрессивно.

— Страшно было стоять на самом верху, в стартовых воротах?

— Как ни странно, абсолютно не страшно. Сама от себя такого не ожидала. Старалась себе внушить, что Игры — точно такой же старт, как и все остальные. Ничем не отличается. Хотя вот именно до начала мандраж был дикий. Невозможно собраться, только думаешь, как ехать. Зато сейчас такое непередаваемое чувство: все кончилось. Прикидываю, что нужно было сделать для более высокого результата.

— Получается, Олимпиада для вас закончена. Грустно?

— Хочу посмотреть все Игры, но придется делать это по телевизору. Скоро уезжаем. Особенно сильно буду болеть за наших акробатов. У них классная, на многое способная команда. Присмотритесь.

— Хотели бы присутствия в олимпийской программе еще и парного могула? А то у вас один старт, и уже домой пора...

— Возможно, да.

Правда, во фристайле есть ски-кросс — дисциплина очень похожая, но более интересная, поскольку там едут не по двое, а по четверо.

В общем, не верю, что парный могул когда-нибудь включат.

— Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов среди негативных моментов отмечал удаленность жилья сборной от «Феникс-парка» — порядка 40 км. Сыграло свою роль?

— Это не совсем удобно, но все спортсмены были в равных условиях. Каждая команда добиралась на тренировки и состязания ровно час.

— Объекты для фристайла вообще порядком удалены от остальных площадок Олимпиады. Чувствовали себя здесь в изоляции?

— У меня такого ощущения даже не возникало. Тем более с нами живут и лыжники и биатлонисты, и сноубордисты и саночники. Есть, с кем общаться.

— Вы участвовали в церемонии открытия Игр?

— Нет. Приехала уже на свою третью Олимпиаду, а в колонне так ни разу и не прошла. С одной стороны, хотелось. Меня даже уговаривали. Но было очень холодно, а стадион открытый. Менее чем за два дня до выступления важнее было поберечь здоровье.

Но штука прикольная, конечно. Смотрела в инстаграме и мне понравилось. Особенно дроны!

— Как вам пхенчханская трасса в сравнении с лучшими мировыми образцами?

— Она непростая. Еще до знакомства с ней предполагала, что либо сделают нечто с «заковырачкой», или обычную, простую. Здесь были проблемы с подъездом к трамплину и выполнением прыжков. Какой-то нестандартной она показалась. Хотя длина трассы получилась как раз стандартная – метров 250.

— Сколько надо по ней проехать, чтобы привыкнуть?

— Конкретно на этой — дня три, не меньше. Плюс от погоды многое зависит. Чем она хуже, тем больше будешь приспосабливаться. Но что делать. Если привезли на склон — отказаться от спуска уже нельзя.

— Готовы выдержать еще одну олимпийскую четырехлетку?

— Самый сложный вопрос, какой только может быть. Вообще, конечно, хочется! Блин, мне нравится соревноваться. Но для этого надо очень серьезно подумать.

— Например, японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи только что выступил на своей восьмой Олимпиаде. Это новый рекорд спортивного долголетия...

— Слышала о таком. Это все прекрасно, круто и здорово, но а как же семья? Можно кататься пока катается, а дальше-то что? Ничего...

— Почему же так пессимистично. Тренером можно устроиться. Или чиновником...

— В регионе у нас уже хватает и тех, и других.

— Силы на остаток сезона-то сохранились?

— Десятое место на Олимпиаде мотивирует, скажем так. Надо завершить зиму на позитивной ноте. Кубок мира еще не окончен. А в принципе, чтобы начать выигрывать, надо что-то очень серьезно поменять в подготовке... Мы же едем не хуже соперников! А помарки есть у всех.

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