Россия занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию

После выступления спортивных пар во второй соревновательный день командного турнира по фигурному катанию на вопросы спецкора «Газеты.Ru» в Канныне ответила знаменитый специалист, заслуженный тренер России, наставник многих успешных пар страны Нина Мозер, на Олимпиаде работающая с Натальей Забияко и Александром Энбертом.



— Как оцените выступление подопечных в короткой программе?

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— Я довольна тем, как откатались ребята. Они выполнили ту задачу, которую мы перед ними поставили. Выступили на максимуме. В тактических целях облегчили один элемент. Плюс Наташа споткнулась в одном из эпизодов, но это случайная ошибка.



— Забияко и Энберту вообще было комфортно выступать? В зале холодновато было...

— Для фигурного катания это нормальная температура. Холодно – это когда руки замерзают, а движения плохо поддаются координации. Я всегда чувствую этот момент.



— В целом какое впечатление производит на вас стартовавшая Олимпиада?

— Абсолютно никакого. Для нас все слишком негативно. Признаться, ехать сюда не хотелось. Ничего не воспринимаю.

Для меня нет Игр, а есть кусок работы, который выполняю из-за бортика. Это очередное испытание, которое нам в очередной раз выдвинула жизнь.

Никакого ощущения праздника нет и в помине. Пытаюсь справиться, найти хоть какую-то положительную эмоцию... Я не уважаю все, что происходит, и тех людей, которые это творят.

— На ваш взгляд, резонанс будет сохраняться еще долго, или вскоре все уляжется и начнет забываться?

— Знаете, у меня двойственное чувство. С одной стороны, уже хочется спокойствия. Надоело. Но с другой, случившееся должно показать нам, как жить дальше.

Все превратилось в шоу непонятно для кого. Суть спорта – объединять, однако здесь он оказался лишь приложением к игрищам.

— Следите за новостями с флагами, нападками на российских атлетов?

— Спорт ушел на пятый план. Жаль, что и в нашей стране такое происходит, хотя мы всегда достойно относились к спорту. У нас он развивался в том числе и на детско-юношеском уровне. Везде в мире за ребятишек платят родители и клубы. Только у нас и в Китае профессионально занимаются развитием. Но мы «им» мешаем.

— По словам Екатерины Бобровой, спортсмены счастливы уже самим фактом приезда на Олимпиаду...

— Я не знаю, у кого какие цели. Для одних, по Кубертену, важно участие. Другие стремятся выиграть.

— Как считаете, остальные спортсмены затаили обиду на Михаила Коляду за неудачное выступление в короткой программе одиночников? Результат он показал крайне низкий, чем подвел команду...

— Не нужно делать из Коляды изгоя.

У нас в стране есть специалисты, которые считают позволительным для себя оскорблять спортсменов и тренеров, сидя на стуле. Встаньте к борту и работайте!

Все ребята реально понимают, что есть какие-то просчеты и прочие факторы, помешавшие Коляде проявить себя так, как он это может. Мишка хороший спортсмен. Он и так переживает. Сейчас самое главное – помочь ему с этим справиться. Надо быть добрее. Мы приехали сюда не ненавидеть друг друга и ругать. В команде каждый должен стараться отработать по-максимуму. Я так думаю.

— Положа руку на сердце, остаются ли у России шансы на победу в командном турнире?

— В составе Канады сплошь ветераны фигурного катания. Они давно настроились именно на этот вид. Например, Патрик Чан уже было закончил карьеру, но вернулся с одной целью – поучаствовать в командном турнире.

Возрастные Меган Дюамель и Эрик Редфорд откатали обе программы, потому что понимали: только они смогут бороться с остальными.

Тесса Вирту и Скотт Мойр тоже обойдутся без замены. Все они нацелены на победу, достойны ее.

А у нас молодая команда. Лидеров – имею ввиду тех, кто убедителен в своих отдельных турнирах, а потому имеет право на собственное слово, — у нас не осталось. Мне очень жаль, что в Канныне нет Ксюши Столбовой и Федора Климова. Это настоящие бойцы. Думаю, это прекрасно понимали те, кто выбил их из обоймы. Что делать, такова судьба...

— Очень активное участие в событиях, пусть уже и не в качестве спортсменов, принимают ваши прославленные воспитанники, двукратные чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они избежали кризиса, какой бывает после окончания карьеры, нашли себе новое применение?

— Кто же его способен избежать? Было и есть. Думаю, они еще до конца не определились. Ищут правильный путь, пробуют себя в разных занятиях, катаются в шоу.

Я отчетливо понимаю: если бы Волосожар и Траньков остались в спорте и продолжили бы подготовку к Олимпиаде, в Пхенчхан их все равно бы не позвали.

Как и Аделину Сотникову, и Евгения Плющенко. Если даже Никиту Кацалапова не пригласили, который не отобрался на Игры...

— Кстати, было предположение, что хотели убрать всех, кто выступал в Сочи.

— Всех лидеров, уточню. Да, так и есть. Нам не дали пройти дальше.

— Вам интересен общемедальный зачет Игр-2018?

— Нет, абсолютно. Для меня это клоунада, а я, к сожалению, участник данного цирка. 17 февраля улечу домой и даже не буду включать ТВ. Возможно, нормальная Олимпиада будет в 2022 году. Да и то – не знаю...

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