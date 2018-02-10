Елистратов посвятил медаль «подло и мерзко отстраненным» россиянам

В первый официальный день Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане было разыграно четыре комплекта наград, и российская сборная сразу пополнила свою копилку бронзовой медалью.

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Шорт-трек

Российская команда по шорт-треку приехала в Пхенчхан значительно ослабленной, и больше всего не хватало присутствия шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Надежд на медали в шорт-треке в этот день было не много, так как лидер сборной Семен Елистратов в этом сезоне на дистанции 1500 м выглядел на Кубке мира не лучшим образом, правда, на чемпионате Европы завоевал серебро.

Но континентальное первенство не может похвастать азиатскими суперзвездами, поэтому изначально отношение к возможной награде Елистратова было осторожным.

Тем не менее Семен смог собраться в нужный момент и принести первую для России медали на Олимпийских играх.

Четвертьфинал получился для российского спортсмена непростым, но все же он смог вскочить на третью строчку и пройти дальше. Полуфинальный забег вышел самым сильным в исполнении Елистратова, который уверенно его выиграл. Однако в финале пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до подиума. Большую часть забега Семен провел в середине группы, но мощно провел концовку и финишировал третьим.

После соревнований спортсмен посвятил свою победу отстраненным российским атлетам.

«Посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без объяснения причин.

Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца», — сказал Елистратов.

К сожалению российская женская команда не смогла пробиться в финал эстафеты на 3000 м.

Девушки вполне могли побороться за медаль, но из-за падения попали лишь в финал «Б».

У женщин на дистанции 500 м квалификацию прошла Софья Просвирнова. Теперь она выйдет на старт четвертьфинального забега только во вторник, 13 февраля.

Лыжные гонки

Обладатели первого комплекта наград Олимпиады определились в лыжных гонках. Женщины соревновались в скиатлоне на 15 км, и успех праздновала шведская спортсменка Шарлотт Калла. Примерно за километр до финиша она совершила мощный спурт, который никто не смог поддержать.

Калла спокойно пересекла линию финиша первой, оставив позади грозную норвежку Марит Бьорген, а также финскую лыжницу Кристу Пярмякоски.

В гонке стартовали четыре россиянки, но относительного успеха добилась лишь Наталья Непряева, оставшаяся на восьмом месте. Анастасия Седова финишировала 12-й, а Юлия Белорукова и Алиса Жамбаева еще на первой половине дистанции не смогли поддержать темп, заданный лидерами. Белорукова оказалась на 18-й месте, а Жамбаева — 21-й. Обе спортсменки проиграли победительнице более двух минут.

Коньеобежный спорт

На конькобежном овале состоялся своеобразный открытый чемпионат Голландии в забеге на 3000 м у женщин.

На пьедестал почета поднялись представительницы исключительной этой страны.

И даже грозная и легендарная Мартина Сабликова не смогла противостоять голландкам. Карлейн Ахтеректе, Ирен Вюст, Антойнетте де Йонг — именно в таком порядке распределились участницы церемонии награждения. Для молодой Ахтеректе эта победа стала неожиданностью, так как все специалисты сходились на том, что более именитая Вюст имела больше шансов на золото.

К сожалению, для россиянки Натальи Ворониной первый день Игр сложился неудачно, и она показала лишь десятый результат.

Биатлон

В биатлоне девушки соревновались в спринте. Немка Лаура Дальмайер, год назад ставшая пятикратной чемпионкой мира, показала мастер-класс по подготовке к важнейшему старту сезона.

Дальмайер стала одной из всего лишь двух спортсменок, кто прошел два огневых рубежа без ошибок и уверенно выиграла олимпийское золото. Увы, становится не по себе от того, что

второй чисто стрелявшей участницей стала россиянка Татьяна Акимова. Только Акимова показала лишь 20-й результат.

Ход у российских биатлонисток отсутствует в течение всего сезона. Вторая представительница обескровленной российской команды по биатлону Ульяна Кайшева была чуть быстрее своей соотечественницы на лыжне, но дважды промахнулась и стала 33-й.

Серебро спринта выиграла норвежская биатлонистка Марте Олсбю, а тройку сильнейших замкнула Вероника Виткова из Чехии.

Прыжки с трамплина

В прыжках с трамплина произошло большое собтытие.

Олимпийским чемпионом на среднем трамплине стал впервые с 1994 года представитель Германии.

Успех отпраздновал Андрес Веллингер, улетевший во второй попытке на 113,5 метров. Вторым стал норвежец Роберт Йоханссон, а бронзу выиграл словенец Петер Превц.

Россияне выступили в свою силу. Мало кто ожидал больших откровений от отечественных прыгунов. В тридцатку сильнейших запрыгнули лидеры сборной — Денис Корнилов и Евгений Климов. Но итоговые места по сумме двух прыжков были невысокими — 28-е у Корнилова и 30-е у Климова.

Сани

Мужчины начали борьбу за медали уже в первый день, дважды спустившись по олимпийскому желобу. Но, в отличие от Кубка мира, на Олимпиаде победитель определяется по сумме четырех заездов, а не двух.

После двух спусков в соревнованиях лидирует трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох из Германии, на втором месте располагается австриец Давид Глайршер, а тройку сильнейших замкнул россиянин Роман Репилов.

Медали саночники разыграют в воскресенье, 11 февраля, и шансы у Репилова на медаль достаточно высоки.

Керлинг

Подходит к концу групповой турнир по керлингу в дабл-миксте. В субботу были сыграны матчи пятого и шестого туров, которые стали решающими для команд России и Канады — единственными, которые обеспечили себе выход в полуфинал.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в пятом туре победили в тяжелейшем матче хозяев Олимпиады в экстра-энде, чем и обеспечили себе попадание в плей-офф. Однако игровой день завершился для россиян не лучшим образом, так как они уступили канадцам со счетом 2:8.

Тем не менее Брызгалова с Крушельницким с четырьмя победами и двумя поражениями уже не вылетят из заветной четверки, но в воскресенье в последнем матче со Швейцарией им желательно не проиграть, так как они рискуют в полуфинале попасть все на тех же канадцев.

Хоккей

Стартовал женский хоккейный турнир. Было сыграно всего два матча, в которых сборная Швеция обыграла Японию со счетом 2:1, а Швейцария разгромила объединенную команду Кореи со счетом 8:0.

На матче с участием корейской команды присутствовал президент МОК Томас Бах, который в своей речи на церемонии открытия Игр уделил объединенной сборной Кореи особое внимание.

Медальный зачет

По итогам первого олимпийского дня в неофициальном медальном зачете лидирует сборная Германии. Представители этой страны завоевали всего две медали, зато обе — золотые. На втором месте располагается Голландия с одним золотом, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Третье место делят Южная Корея и Швеция с одной золотой медалью.

Норвежцы выиграли сразу четыре награды, но ни одна из них не была высшего достоинства, и команда пока довольствуется пятой позицией (три серебра, одна бронза).

Шестое место делят сразу три сборные: Россия, Чехия и Финляндия, на счету которых одна бронзовая медаль.

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