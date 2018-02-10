Елистратов посвятил медаль «подло и мерзко отстраненным» россиянам

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
Япония Швеция
1:2
online
Швейцария Южная Корея
8:0
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
Скоро
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Скоро
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Скоро
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Скоро
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Скоро
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:04
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
Скоро
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
скоро
15:10
США Словения
–:–
скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
Скоро
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
скоро
03:05
Канада Италия
–:–
скоро
03:05
Южная Корея США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
скоро
08:05
Россия Великобритания
–:–
скоро
08:05
Дания Швеция
–:–
скоро
08:05
Швейцария Китай
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
14:05
Швейцария Италия
–:–
скоро
14:05
Норвегия Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
скоро
10:40
Норвегия Швеция
–:–
скоро
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швейцария Канада
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Дания Япония
–:–
скоро
03:05
Китай Россия
–:–
скоро
03:05
Великобритания США
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
скоро
08:05
Норвегия Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
08:05
Дания Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
скоро
14:05
Канада Швеция
–:–
скоро
14:05
США Швейцария
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Россия Словения
–:–
скоро
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Скоро
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
скоро
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Швеция США
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
08:05
Швеция Россия
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
скоро
14:05
Швеция Великобритания
–:–
скоро
14:05
Дания США
–:–
скоро
14:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
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Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
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Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
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Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
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Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
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Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
скоро
03:05
Россия США
–:–
скоро
03:05
Япония Китай
–:–
скоро
03:05
Дания Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
скоро
08:05
Канада Швеция
–:–
скоро
08:05
Япония Италия
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Скоро
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
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Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
online
Полное расписание

Первые успехи: бронза Елистратова и сильный старт Репилова

Елистратов посвятил медаль «подло и мерзко отстраненным» россиянам

Российская сборная выиграла первую олимпийскую медаль усилиями Семена Елистратова, финишировавшего третьим в забеге на 1500 м. Татьяна Акимова показала снайперские качества в биатлоне, но проиграла победительнице Лауре Дальмайер больше минуты. Российская команда по дабл-миксту в керлинге обеспечила попадание в плей-офф. «Газета.Ru» представляет обзор первого официального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В первый официальный день Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане было разыграно четыре комплекта наград, и российская сборная сразу пополнила свою копилку бронзовой медалью.

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Шорт-трек

Российская команда по шорт-треку приехала в Пхенчхан значительно ослабленной, и больше всего не хватало присутствия шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Надежд на медали в шорт-треке в этот день было не много, так как лидер сборной Семен Елистратов в этом сезоне на дистанции 1500 м выглядел на Кубке мира не лучшим образом, правда, на чемпионате Европы завоевал серебро.

Но континентальное первенство не может похвастать азиатскими суперзвездами, поэтому изначально отношение к возможной награде Елистратова было осторожным.

Тем не менее Семен смог собраться в нужный момент и принести первую для России медали на Олимпийских играх.

Четвертьфинал получился для российского спортсмена непростым, но все же он смог вскочить на третью строчку и пройти дальше. Полуфинальный забег вышел самым сильным в исполнении Елистратова, который уверенно его выиграл. Однако в финале пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до подиума. Большую часть забега Семен провел в середине группы, но мощно провел концовку и финишировал третьим.

После соревнований спортсмен посвятил свою победу отстраненным российским атлетам.

«Посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без объяснения причин.

Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца», — сказал Елистратов.

К сожалению российская женская команда не смогла пробиться в финал эстафеты на 3000 м.

Девушки вполне могли побороться за медаль, но из-за падения попали лишь в финал «Б».

У женщин на дистанции 500 м квалификацию прошла Софья Просвирнова. Теперь она выйдет на старт четвертьфинального забега только во вторник, 13 февраля.

Лыжные гонки

Обладатели первого комплекта наград Олимпиады определились в лыжных гонках. Женщины соревновались в скиатлоне на 15 км, и успех праздновала шведская спортсменка Шарлотт Калла. Примерно за километр до финиша она совершила мощный спурт, который никто не смог поддержать.

Калла спокойно пересекла линию финиша первой, оставив позади грозную норвежку Марит Бьорген, а также финскую лыжницу Кристу Пярмякоски.

В гонке стартовали четыре россиянки, но относительного успеха добилась лишь Наталья Непряева, оставшаяся на восьмом месте. Анастасия Седова финишировала 12-й, а Юлия Белорукова и Алиса Жамбаева еще на первой половине дистанции не смогли поддержать темп, заданный лидерами. Белорукова оказалась на 18-й месте, а Жамбаева — 21-й. Обе спортсменки проиграли победительнице более двух минут.

Коньеобежный спорт

На конькобежном овале состоялся своеобразный открытый чемпионат Голландии в забеге на 3000 м у женщин.

На пьедестал почета поднялись представительницы исключительной этой страны.

И даже грозная и легендарная Мартина Сабликова не смогла противостоять голландкам. Карлейн Ахтеректе, Ирен Вюст, Антойнетте де Йонг — именно в таком порядке распределились участницы церемонии награждения. Для молодой Ахтеректе эта победа стала неожиданностью, так как все специалисты сходились на том, что более именитая Вюст имела больше шансов на золото.

К сожалению, для россиянки Натальи Ворониной первый день Игр сложился неудачно, и она показала лишь десятый результат.

Биатлон

В биатлоне девушки соревновались в спринте. Немка Лаура Дальмайер, год назад ставшая пятикратной чемпионкой мира, показала мастер-класс по подготовке к важнейшему старту сезона.

Дальмайер стала одной из всего лишь двух спортсменок, кто прошел два огневых рубежа без ошибок и уверенно выиграла олимпийское золото. Увы, становится не по себе от того, что

второй чисто стрелявшей участницей стала россиянка Татьяна Акимова. Только Акимова показала лишь 20-й результат.

Ход у российских биатлонисток отсутствует в течение всего сезона. Вторая представительница обескровленной российской команды по биатлону Ульяна Кайшева была чуть быстрее своей соотечественницы на лыжне, но дважды промахнулась и стала 33-й.

Серебро спринта выиграла норвежская биатлонистка Марте Олсбю, а тройку сильнейших замкнула Вероника Виткова из Чехии.

Прыжки с трамплина

В прыжках с трамплина произошло большое собтытие.

Олимпийским чемпионом на среднем трамплине стал впервые с 1994 года представитель Германии.

Успех отпраздновал Андрес Веллингер, улетевший во второй попытке на 113,5 метров. Вторым стал норвежец Роберт Йоханссон, а бронзу выиграл словенец Петер Превц.

Россияне выступили в свою силу. Мало кто ожидал больших откровений от отечественных прыгунов. В тридцатку сильнейших запрыгнули лидеры сборной — Денис Корнилов и Евгений Климов. Но итоговые места по сумме двух прыжков были невысокими — 28-е у Корнилова и 30-е у Климова.

Сани

Мужчины начали борьбу за медали уже в первый день, дважды спустившись по олимпийскому желобу. Но, в отличие от Кубка мира, на Олимпиаде победитель определяется по сумме четырех заездов, а не двух.

После двух спусков в соревнованиях лидирует трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох из Германии, на втором месте располагается австриец Давид Глайршер, а тройку сильнейших замкнул россиянин Роман Репилов.

Медали саночники разыграют в воскресенье, 11 февраля, и шансы у Репилова на медаль достаточно высоки.

Керлинг

Подходит к концу групповой турнир по керлингу в дабл-миксте. В субботу были сыграны матчи пятого и шестого туров, которые стали решающими для команд России и Канады — единственными, которые обеспечили себе выход в полуфинал.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в пятом туре победили в тяжелейшем матче хозяев Олимпиады в экстра-энде, чем и обеспечили себе попадание в плей-офф. Однако игровой день завершился для россиян не лучшим образом, так как они уступили канадцам со счетом 2:8.

Тем не менее Брызгалова с Крушельницким с четырьмя победами и двумя поражениями уже не вылетят из заветной четверки, но в воскресенье в последнем матче со Швейцарией им желательно не проиграть, так как они рискуют в полуфинале попасть все на тех же канадцев.

Хоккей

Стартовал женский хоккейный турнир. Было сыграно всего два матча, в которых сборная Швеция обыграла Японию со счетом 2:1, а Швейцария разгромила объединенную команду Кореи со счетом 8:0.

На матче с участием корейской команды присутствовал президент МОК Томас Бах, который в своей речи на церемонии открытия Игр уделил объединенной сборной Кореи особое внимание.

Медальный зачет

По итогам первого олимпийского дня в неофициальном медальном зачете лидирует сборная Германии. Представители этой страны завоевали всего две медали, зато обе — золотые. На втором месте располагается Голландия с одним золотом, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Третье место делят Южная Корея и Швеция с одной золотой медалью.

Норвежцы выиграли сразу четыре награды, но ни одна из них не была высшего достоинства, и команда пока довольствуется пятой позицией (три серебра, одна бронза).

Шестое место делят сразу три сборные: Россия, Чехия и Финляндия, на счету которых одна бронзовая медаль.

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