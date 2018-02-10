Канадские СМИ поддержали оскорбившего россиянина тренера

Британцы недоумевают из-за присутствия россиян

Главным впечатлением от церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане «Би-би-си» называет совместный проход на параде сборных спортсменов из Южной Кореи и КНДР.

Реклама

«Хозяева стартовавших Олимпийских игр продемонстрировали всем свое единение с соседями после нескольких месяцев напряженности на Корейском полуострове», — пишет автор статьи, после чего подробно рассказывает читателям о предыстории уникального шествия корейских атлетов.

Отдельно восхищается издание бесстрашием Питы Тауфатофуа, новоявленного лыжника из Королевства Тонга, покорившего весь мир своим экстравагантным видом еще в ходе церемонии открытия летних Игр-2016 в Бразилии, куда он отправлялся в качестве тхэквондиста.

«Несмотря на низкую температуру на арене Пита появился на параде в практически том же наряде, что и был на нем в Рио»,

— подчеркивает «Би-би-си».

Саму церемонию издание описывает крайне нейтрально, не вдаваясь в оценочные суждения и лишь констатируя, что на торжественном мероприятии местными певцами была исполнена знаменитая композиция Джона Леннона Imagine.

Естественно, не забыл автор материала и об «Олимпийских атлетах из России» (ОАР), напоминая, что далеко не все атлеты страны были приглашены в Пхенчхан в результате последствий публикаций доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о системе допинга в российском спорте.

«В работе канадца утверждалось, что более 1000 атлетов из России выиграли от спонсируемого государством допинга»,

— напоминает «Би-би-си».

Впрочем, ограничившись лишь несколькими предложениями о россиянах в заметке о церемонии в Пхенчхане, в день открытия Олимпиады-2018 издание порадовало своих читателей еще и внушительным материалом «Как выглядит сборная России и почему ей позволили участвовать в Играх в Южной Корее».

«Сборной России запретили участие в Олимпиаде-2018, но многие спортсмены из этой страны все равно выступят на стартовавших соревнованиях.

Так в чем смысл запрета? Ведь ОАР – третья по численности команда этих Игр»,

— задает риторический вопрос автор.

Кроме того, «Би-би-си» делится прогнозом относительно итогового места российской команды в медальном зачете — хозяева предыдущих зимних Игр, по мнению журналистов, должны финишировать на 14-й позиции с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами, тогда как в тройке призеров ожидают немцев, норвежцев и американцев.

Наиболее спорной выглядит заключительная часть статьи, в которой ее создатель ударяется в лиричные рассуждения относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК) все-таки позволить выступить в Пхенчхане некоторым россиянам — пусть и под нейтральным флагом.

«Чистые атлеты из России все же примут участие в Играх-2018. Но более 160 спортсменов из страны, признанной виновной в осуществлении крупной допинговой махинации, страны, которая так мухлевала на пути к олимпийскому успеху, страна, которая по-прежнему в большей степени отрицает факт обмана…

Многим будет трудно «проглотить» участие в Олимпиаде в Пхенчхане спортсменов из этой страны»,

— заключает автор, следом подчеркивая, что многим сторонним болельщикам вполне может показаться, что «Россия отделалась слишком легко».

Канадцы поддерживают своего тренера

Канадская пресса быстро среагировала на инцидент с участием одного из тренеров в составе канадской делегации.

Вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что тренер оскорбил кого-то из россиян на тему допинга и целесообразности присутствия России на Олимпиаде.

Впоследствии представитель делегации принес извинения, однако в прессе поддержали именно тренера.

«Россия приехала на Игры в статусе изгоя на фоне вопиющей государственной допинговой системы, которую они использовали в Сочи. Когда мы говорим о России, словесная перепалка может быть только по теме их программы использования допинга, спонсируемой государством. Это главная тема всей Олимпиады. Русские предали олимпийское движение, это очевидно.

Так что, оскорбив русского, канадский тренер все сделал правильно. Благослови его бог»,

— написал журналист канадского издания Toronto Star.

Американцы увидели парад лицемерия

Американский медиагигант ESPN подверг критике церемонию открытия Олимпйиских игр. Досталось и президенту МОК Томасу Баху, и КНДР, и (само собой) российским спортсменам.

Журналист ESPN Сэм Борден отметил красивую, интересную и высокотехнологичную церемонию открытия, однако назвал происходящее торжеством цинизма.

«Что мы на самом деле увидели? Единство? Открытие, посвященное честным и чистым соревнованиям?

И были ли там настоящие русские? Или это были «люди из России»?

Мы наблюдали фестиваль лицемерия, а как же иначе? Годами МОК всеми силами отделял себя от политики и идеологии. Здесь дошло до смешного. Вратаря корейской хоккейной сборной попросили поменять шлем, на котором был изображен легендарный корейский военачальник XVI века. Мол, были признаки политического заявления.

С другой стороны мы видели объединенное шествие КНДР и Южной Кореи и присутствие сестры Ким чен Ына на церемонии. А это разве не политика?

За 20 минут до шествия хозяев Игр на стадион вышли «Олимпийские атлеты из России» под весьма глупой аббревиатурой OAR, санкционированной МОК. Вспомните, что ОКР был отстранен за допинговую госпрограмму в стране. В результате дисквалифицировали комитет, но не 160 атлетов.

Понятно желание МОК не наказывать непричастных спортсменов, но ведь в России была госпрограмма — огромная, массовая.

МОК должен либо наказать Россию, либо нет. А не применять полумер», — написал журналист в статье о церемонии открытия Олимпиады.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».