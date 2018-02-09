Елистратов, Воронина и лыжницы поборются за медали

Лыжные гонки

Женщины, скиатлон.

За кого болеть: Анастасия, Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова.

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Первые олимпийские медали Пхенчхана будут разыграны в женском лыжном скиатлоне, где стартуют сразу четыре российских спортсменки.

Россиянки очень перспективны – Непряева, Седова и Белорукова в такой последовательности занимают первые три места молодежного зачета женского Кубка мира.

Другое дело, что прямо сейчас рассчитывать на медаль одной из них или же подиумный финиш Жамбаловой – несколько опрометчиво.

В этом году единственное призовое место россиянок в Кубке мира выиграла Белорукова, но ее бронза была добыта в первой же гонке сезона на «Рука Трипл», и это был совсем непохожий на скиатлон спринт классическим стилем.

На единственном в сезоне скиатлоне в десятку заехала Непряева, финишировав на девятой позиции и отстав от победившей шведки Шарлотты Калла на полторы минуты. Седова была 11-й. Жамбалова тогда финишировала 34-й, а Белорукова и вовсе не стартовала.

Скиатлон начнется в 10.15 мск, и хотя шансы именно на награды у россиянок невелики, навязать борьбу фаворитам они должны, ну а там – кто его знает, как все сложится…

Коньки

Женщины, 3000 м

За кого болеть: Наталья Воронина.

Ситуация с российской заявкой в конькобежном спорте в Пхенчхане просто аховая. Почти всю сборную страны, включая чемпионов мира и мировых рекордсменов Павла Кулижникова и Дениса Юскова не пригласил на Олимпиаду Международный олимпийский комитет.

У женщин в Южную Корею полетели только две спортсменки, и одна из них – Наталья Воронина – специализируется на длинных дистанциях.

В объединенном зачете Кубка мира на дистанциях 3000 и 5000 м россиянка занимает в этом сезоне третье место после канадки Ивани Блонден и чешки Мартины Сабликовой.

При этом на «трешке» в этом сезоне на четырех разных этапах Воронина занимала четыре разных места: второе, седьмое, первое и пятое.

Безусловно, россиянка будет одной из претенденток на медаль, но загадывать успешное выступление нельзя из-за очень высокой конкуренции.

Тут и Блонден, и японка Михо Такаги, и голландка Антуанетта де Йонг, и опытнейшая немка Клаудиа Пехштайн, и всегда готовые включиться в борьбу Марина Зуева из Белоруссии и еще одна представительница Нидерландов Ирен Вюст.

На олимпийских соревнованиях, которые начнутся в 14.00 мск, Воронина стартует в последней паре вместе с, пожалуй, главным фаворитом чешкой Мариной Сабликовой, являющейся действующим чемпионом мира на этой дистанции.

Биатлон

Женщины, спринт

За кого болеть: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

С биатлоном у России ситуация еще хуже, чем с коньками. МОК пригласил по два биатлониста и биатлонистки на Игры, оставив за бортом соревнований лидеров сборной России. У женщин Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой, видимо, придется принять на себя максимальную нагрузку и побежать все гонки, начав со спринта.

Акимова не пропустила в этом сезоне ни одного этапа Кубка мира, но лучшим ее результатом в спринте остается 18-е место Рупольдинга, где Татьяна отстрелялась без промахов.

Кайшева штамповала победы в Кубке IBU, пока основной состав сборной мучился во «взрослых» гонках, и в том числе выиграла во втором по значимости соревновании четыре спринта.

В Кубке IBU Кайшева возглавляет общий зачет, но на единственном своем спринте на Кубке мира в итальянском Антхольце, куда Ульяна прибыла не в лучшей форме, она показала 78-й результат, трижды ошибившись на огневых рубежах.

И хотя у Акимовой уже достаточно опыта, а для Кайшевой спринт считается коронной дисциплиной, рассчитывать на успешное выступление россиянок можно только в мечтах. Гонка начнется в 14.15 мск.

Шорт-трек

Мужчины, 1500 м

За кого болеть: Семен Елистратов и другие россияне

В первый официальный день соревнований насыщенная программа ждет представителей шорт-трека. Квалификационные соревнования пройдут на дистанции 500 м и в эстафете у женщин, а мужчины проведут весь цикл на дистанции 1500 м.

В 13.00 мск стартует квалификация, в 14.21 начнутся полуфиналы, а в 15.28 лучшие спортсмены разыграют медали в финале.

Российские надежды связаны в первую очередь с Семеном Елистратовым – олимпийским чемпионом Сочи в эстафете.

В последние годы Елистратов не блистал, но обещал собраться на главный старт четырехлетия, а ведь он выигрывал чемпионат мира в 2015 году именно на этой дистанции. К тому же Елистратов побежит за себя и за «того парня» – не приглашенного МОК на Игры Виктора Ана, главную звезду российского и мирового шорт-трека.

Прыжки с трамплина

Мужчины, нормальный трамплин

За кого болеть: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров.

В прыжках с трамплина нам особенно нечего было ловить даже при условии допуска Дмитрия Васильева, а уж без него все вроде бы совсем грустно – у четверки прилетевших в Южную Корею россиян лишь четыре попадания в 30-ку сильнейших на этапах Кубка мира в этом сезоне на всех.

Впрочем, на 109-метровом трамплине первая квалификация прошла еще 8 февраля, и все четверо россиян смогли пробиться в основную квалификацию, которая, как и финал, состоится 10-го.

Более того, хороший конкурентный прыжок удался Евгению Климову (102 м и 121,4 балла), у него 12-й результат. Денис Корнилов 28-й, Алексей Ромашов 34-й, Михаил Назаров 41-й.

Впрочем, побороться с выигравшим первую квалификацию немцем Андреасом Веллингером, действующим олимпийским чемпионом Камилом Стохом из Польши, его соотечественником Давидом Кубацки, легендарным швейцарцем Симоном Амманом и другими фаворитами им вряд ли удастся.

Квалификация начнется в 15.35 мск, а финальные соревнования стартуют в 16.35.

Другие виды

Кроме того, в первый официальный день Олимпийских игр пройдут очередные два тура в дабл-миксте у керлингистов. Россия, начав турнир с поражения, затем одержала три победы подряд, ожидаемо идет в зоне плей-офф и теперь встретится с Южной Кореей и Канадой.

Матчами подгруппы В Япония – Швеция и Швейцария – Объединенная Корея стартует групповой этап женского олимпийского хоккейного турнира. Российские хоккеистки начнут свои соревнования в сильнейшем квартете днем позже, когда сразятся с Канадой.

У сноубордистов в 4.00 мск начнутся квалификационные соревнования в слоупстайле. В этой дисциплине у нас шансов на медаль фактически нет, но последить за очень перспективным 19-летним серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в Лиллехамере в 2016 году Владиславом Хадариным определенно стоит. Он стартует во второй квалификационной группе.

В 13.10 мск начнется квалификация у мужчин саночников-одниночников. Роман Репилов и Семен Павличенко начнут свой путь к олимпийским медалям, за которыми и приехали в Пхенчхан.

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