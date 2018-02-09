Россия борется за медали в командном турнире по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию, выступающая на Олимпиаде в Пхенчхане в качестве «Олимпийских атлетов из России», расположилась на третьем месте в общем зачете командного турнира Игр-2018 по итогам первого дня соревнований.

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9 февраля на «Ледовой арене Каннын» состоялись короткие прокаты мужчин и спортивных пар, принесшие российским болельщикам столь разные эмоции.

Старт турнира для отечественной команды получился как минимум ужасным: Михаил Коляда, еще недавно набиравший в короткой программе более 103 баллов, не сумел справиться с огромным давлением, допустив ошибки едва ли не везде.

Так, 22-летний спортсмен упал с четверного лутца, не сумел исполнить каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а затем еще и не сделал тройной аксель.

В результате этого Михаил получил жуткие для себя 74,36 балла, став в итоге лишь восьмым из десяти участников, чем принес «Олимпийским атлетам из России» всего три балла в общую «копилку».

Подобное начало вынудило некоторых начать грустные разговоры о невыходе действующих чемпионов командного турнира (в Сочи уверенную победу, напомним, одержал коллектив с Юлией Липницкой и Евгением Плющенко в составе) в финал состязания — согласно регламенту, туда после четырех коротких прокатов (позднее также выступят танцевальные пары и женщины) пробиться смогут только пять сборных.

Впрочем, неприятная ситуация была крайне оперативно исправлена дуэтом Евгения Тарасова/Владимир Морозов: чемпионы Европы показали великолепный прокат, став единственной парой, получившей от судей более 80 баллов (80,92).

Таким образом, по итогам первого соревновательного дня командного турнира российская команда занимает третье место в таблице, имея в своем активе 13 очков — столько же у японцев, а лидируют пока что с 17 пунктами канадцы.

Худшими в заветном топ-5 пока что являются итальянцы — 10 очков.

После победы над соперниками Морозов выразил надежду, что впоследствии россиянам удастся догнать конкурентов в борьбе за золото.

«Это только начало, еще будут и короткие программы, и произвольные. Надеюсь, мы наверстаем»,

— передает слова партнера «Р-Спорт».

«За выступлениями мужчин не следили, — добавил спортсмен. — Кто-то накрасился, кто-то причесался, поехали на свой старт. Результат Михаила знали, но прокаты не смотрели».

Примечательно, что стать лучшими в короткой программе отечественной паре удалось даже с учетом небольшого повреждения Тарасовой — накануне она получила ушиб бедра.

По словам самой фигуристки, травма не помешала ее выступлению в командном турнире.

«Вчера на тренировке я упала, ушибла бедро. Врачи работают, боль я чувствую, но в программе мне это не мешало», — сказала Евгения, добавив, что она и Владимир «видели и слышали болельщиков из России на трибунах и это было очень приятно».

На вопрос о том, будет ли Тарасова, являющаяся капитаном команды, помогать Коляде не впасть в минорное настроение после неудачи в коротком прокате, Морозов заявил, что тот «сам справится».

Что же касается планов пары на церемонию Игр, то ее они, по словам Владимира, вынуждены пропустить.

«Хотели бы пойти, но у нас соревнования, надо выбирать», — заключил он.

Также стало известно, что в произвольной программа пара точно не выступит — российской команде здесь придется делать одну из двух предусмотренных правилами замен.

«Женя и Володя точно не выступят в произвольной программе командного турнира. Им предстоит выступать в личном турнире, он начнется сразу после командного», — рассказала тренер пары Нина Мозер.

Заменят спортсменов либо Наталья Забияко/Александр Энберт, либо Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Кроме того, специалист, комментируя выступление своих подопечных, заверила, что они могут показывать и еще более внушительные результаты.

«Благодаря такому прокату настроение после мужского турнира поднялось. Как они катались! Всех соперников своих обогнали, да еще с лучшим результатом сезона. А могут и еще лучше»,

— передает слова Мозер ТАСС.

Добавим, что завершится командный турнир 12 февраля, когда пройдут заключительные прокаты финала.

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