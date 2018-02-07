Норвежцам привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

Роботы захватили Олимпиаду

Зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане имеют все шансы стать самыми технологичными в истории. Спортсмены, журналисты и болельщики, заблаговременно прибывшие в Олимпийскую деревню, уже успели оценить огромное количество механических помощников.

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По коридорам зданий невозмутимо разъезжает робот-уборщик, который умеет аккуратно огибать приближающихся людей и неподвижные объекты, а также может заговорить при необходимости.

Машины очищают около 900 квадратных метров пола без передышки, а затем самостоятельно возвращаются для зарядки аккумулятора.

РИА Новости

Олимпийская деревня состоит из девяти корпусов с 922 номерами, так что возможность взвалить уборку на плечи роботов избавила от работы большое количество людей.

В главном пресс-центре также можно встретить робота-информатора, который по просьбе высвечивает на полу необходимые данные: например, время и погоду в Пхенчхане.

РИА Новости

Можно натолкнуться даже на робота в виде символа Игр-2018 — белого тигра Сухоранга, на «животе» которого разместился целый информационный стенд.

https://www.facebook.com/SSFRobot

Механические помощники выполняют и развлекательные функции. Так, воду в местных аквариумах рассекают роборыбы, глаза которых сверкают синим инфернальным огоньком.

А функции волонтеров частично возьмут на себя 12 роботов-переводчиков, которые владеют несколькими языками. Также на Олимпийской площади должно открыться кафе, роль официантов в котором будут исполнять опять же роботы.

https://www.facebook.com/SSFRobot

Южная Корея вложила около $1,5 млн в разработку и производство этих машин, чтобы обеспечить один из пяти пунктов концепции Игр-2018 — технологичность. Остальные пункты — это экономичность, экологичность, мир и культура.

Обнаженные люди с пулями вместо головы и другие арт-объекты

Приближающиеся Игры обещают оказаться беспрецедентными не только по своим технологическим изыскам, но и по размаху творческого вдохновения местных скульпторов, которым поручили украсить олимпийские объекты.

Прямо возле главного пресс-центра Олимпиады располагаются уже ставшие знаменитыми «Люди-пули»: у них отсутствуют головы, вместо которых красуются огромные патроны, зато все остальные части тела изображены очень детально и никакими элементами оружия уже не прикрываются.

РИА Новости

Доподлинно неизвестно, что хотел сказать автор. Хочется верить, что это метафора неудержимого стремления спортсменов к высшим достижениям, которое занимает все их мысли и оставляет беззащитным тело.

Внутри здания пресс-центра также можно увидеть любопытную инсталляцию под названием «Ноги Олимпиады», которая, должно быть, символизирует мир во всем мире и единение спортсменов во время Игр.

РИА Новости

Немало интересных арт-объектов можно обнаружить и на берегу Японского моря в городе Каннын, где пройдут олимпийские турниры по хоккею, керлингу, конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Так, одна из инсталляций напоминает монстра из стога сена,

РИА Новости

другая представляет из себя натюрморт из огромного черепа и нагромождения дощечек рядом,

третья воплощает дерево, которое словно перенесли из африканской саванны на зимние Игры, чтобы поддержать немногочисленных представителей самого жаркого континента.

РИА Новости

Олимпийский парк в Канныне также порадовал неожиданно уютной композицией из костра и пеньков, вокруг которых почему-то разместились вигвамы.

РИА Новости

Ливан — чемпион

Еще одним любопытным элементом предолимпийского периода является то, что на бесконечных репетициях церемоний награждения постоянно побеждает одна страна — Ливан.

Неизвестно, чем именно это государство привлекло организаторов Игр, но, по информации «Матч ТВ», именно флаг с изображением ливанского кедра регулярно поднимается выше всех остальных. Любопытно, что Ливан представят на Играх всего три атлета.

Третье место на репетициях регулярно занимает Мексика.

Россию встретили запрещенным флагом

Южная Корея доказала свою уникальность еще и тем, что, вопреки всем запретам Международного олимпийского комитета (МОК), встретила российских хоккеистов в аэропорту с триколором.

Напомним, флаг России официально запрещен МОК на Играх-2018. Отечественные атлеты допущены до главных стартов четырехлетия только под нейтральными цветами и в статусе «Олимпийцев из России». При этом даже с такими ограничениями на Олимпиаду пригласили далеко не всех — в настоящее время по данному поводу идут разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS), который может вынести свое решение 8 февраля.

Но все эти обстоятельства, судя по всему, не впечатлили гостеприимных корейцев, которые даже организовали в аэропорту профессиональное исполнение песни «Катюша» в честь российских хоккеистов.

На встрече хоккеистов поют гимн pic.twitter.com/mNSgS4V7Eg — Александр Рогулев (@a_rogulev) 6 февраля 2018 г.

Норвежская астма

Отдельно поразила нейтральных болельщиков сборная Норвегии, отправившаяся в Южную Корею в компании аж 6000 доз препаратов от астмы и десяти небулайзеров (специальных приспособлений , использующихся для проведения ингаляций — «Газета.Ru»).

Безопасность и здоровье атлетов, безусловно, должны быть превыше всего, однако некоторых подобное действительно внушительное число лекарств несколько озадачило — мол, неужели в чудесной скандинавской стране каждый первый спортсмен является астматиком?

В Пхенчхане побили олимпийский рекорд по презервативам

И последний любопытный факт: организаторы Пхенчхана-2018 побили примечательный олимпийский рекорд — им удалось раздать спортсменам и тренерам наибольшее количество презервативов в истории.

Атлетов и их наставников уже ожидают 110 тыс. упаковок — по 37 на каждого человека. Учитывая, что в Играх будет 16 соревновательных дней, это доза, достойная настоящих чемпионов.

Ранее в Сочи-2014 и в Ванкувере-2010 количество данных изделий не превышало 100 тыс.

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