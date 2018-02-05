Комиссия МОК отказалась пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян

Российская лыжница Наталья Матвеева, не получившая приглашение на Олимпийские игры 2018 года, не теряет надежды попасть на главный турнир четырехлетия. «Наоборот — я только пришла с тренировки, хорошо поработала. Завтра планирую пробежать соревнования, еще 9 февраля у меня старты. Наш тренер сказал, чтобы мы готовились к Олимпиаде. Не только мне, но и всем ребятам, и Сергею Устюгову. Мы ждем и готовимся к Играм в Корее. Все может произойти, мы не теряем надежду», — сказала Матвеева.