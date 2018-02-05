«МОК вне закона»: россиянам отказали в Играх. LIVE
Комиссия МОК отказалась пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян
В Кремле выразили сожаление в связи решением МОК не приглашать 15 россиян на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. «Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения на счет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что, при наличии мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по российским спортсменам, МОК мог принять другое решение по приглашению 15-и россиян. «Если бы, на мой взгляд, эта мотивировочная часть уже была, где подробно изложено то, что нет никаких доказательств, и наверняка бы описывалось, что все эти обвинения сделаны голословно, я считаю, тогда хотя бы у руководства МОК была бы возможность подробно изучить данный вопрос и принять, может быть, другое решение», — заявила Гарт.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков не понимает, почему чистые спортсмены должны пропускать Олимпийские игры. «Мотивировочная часть CAS будет опубликована уже после Олимпиады и до тех пор в этом вопросе не будет поставлена точка. По факту чистые и оправданные атлеты остаются за бортом Олимпиады. Где логика?» — заявил Терюшков.
Российская лыжница Наталья Матвеева, не получившая приглашение на Олимпийские игры 2018 года, не теряет надежды попасть на главный турнир четырехлетия. «Наоборот — я только пришла с тренировки, хорошо поработала. Завтра планирую пробежать соревнования, еще 9 февраля у меня старты. Наш тренер сказал, чтобы мы готовились к Олимпиаде. Не только мне, но и всем ребятам, и Сергею Устюгову. Мы ждем и готовимся к Играм в Корее. Все может произойти, мы не теряем надежду», — сказала Матвеева.
Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин поделился мнением о решении МОК не приглашать 15 российских спортсменов на Олимпийские игры. «На сегодняшний момент МОК ведет себя как феодал, который пускает и не пускает холопов на Олимпиаду. Мне не нравится такой подход. Олимпийскому комитету России, Министерству спорта и нашему Министерству иностранных дел необходимо засучить рукава и разработать план атаки. Нам нужны положительные новости. Теперь нашим спортсменам, которые поедут, нужно побеждать за себя и за всех отстраненных», — цитирует Созина «Чемпионат.com».
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комиссия изучала анонимные данные россиян, которым отказали в приглашении на Олимпийские игры. «Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно. Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них было только число и доступ к различным источникам информации», — сказал Бах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не понимает логику МОК. «После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» — написала Захарова в фейсбуке.
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не может найти объяснений решению МОК. «Это решение сложно комментировать, потому что оно не поддается объяснению нормального человеческого рассудка. CAS постановил, что наши спортсмены честные, и после этого МОК был обязан допустить их до Игр. Я сопоставляю факты: в день решения суда по нашим атлетам появилась информация, что власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций, в том числе МОК и Международную федерацию футбола. Думаю, это было давление на господина Томаса Баха (президента МОК), и МОК не смог сдержать удар, оттого такое решение; считаю, это неприкрытое крупномасштабное давление на нашу страну», — цитирует Свищева ТАСС.
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев считает, что МОК поставил себя вне закона. «Его решения принимаются без всякого объяснения, без какой-либо доказательной базы и фактов. Выходит, что спортсмены просто не понравились — «CAS снял с них обвинения, но мы их не допускаем». Но ведь МОК — не частная лавочка, его объективность должна быть на максимальном уровне. Такими решениями МОК изжил себя и поставил себя вне закона», — цитиует Газзаева RT.
По мнению депутата Государственной думы Николая Валуева, решение МОК по российским спортсменам и тренерам — это крах олимпизмы. «Ну что же, ООО МОК свой выбор сделало, тем самым расставив точки над «и». Кстати, помогли последним сомневающимся понять истинную причину таких решений. Это крах олимпизма!» — написал Валуев в твиттере.
Отказ в приглашении на игры получили Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (лыжный спорт) и конькобежцы Ольга Фаткулина, Александра Румянцева, Артем Кузнецов, саночница Татьяна Иванова. То же самое решение было вынесено и в отношении тренеров Сергея Чудинова и Альберта Демченко.
Оправданный Спортивным арбитражным судом (CAS) олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков заявил, что решение МОК его не удивило. «Это было ожидаемо, они говорили так, да и все к этому шло. Дальше будем судиться и через суды доказывать свою правоту. Сложа руки точно сидеть не будем», — цитирует Третьякова ТАСС.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня утром комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018. «Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным», — говорится в заявление МОК