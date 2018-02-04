«Заявление Баха абсолютно дискриминационное»

В олимпийском Пхенчхане завершилось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое преимущественно было посвящено ситуации вокруг российских спортсменов и решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненной дисквалификации 28 российских спортсменов и возвращении их результатов на Олимпиаде Сочи.

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После вынесения вердикта CAS олимпийский комитет мгновенно выступил с несогласием с решением суда и выразил свое разочарование.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало позицию МОК и отметило, что решение CAS может нанести удар по борьбе с допингом во всем мире.

Президент олимпийского комитета Томас Бах сделал несколько заявлений по результатам заседания исполкома, основным из которых стал призыв провести реформы CAS из-за тех решений, которые приняла судейская панель по российским спортсменам.

«МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления. Суд теряет доверие к себе со стороны других спортсменов», — заявил Бах на пресс-конференции.

Такие радикальные слова вызвали ответную реакцию российской стороны. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в ответ реформировать МОК и WADA.

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS, особенно после того, как МОК не устроило его решение.

Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании WADA и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур»,

— цитирует слова Матвиенко ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что такие слова Баха удручают и расстраивают.

«После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК, его заявление абсолютно дискриминационное. Суд оправдал только часть наших атлетов, справедливость восторжествовала, часть атлетов осталась под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю, никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности — в отличие от других институтов.

Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле»,

— подчеркнул Дегтярев.

Теперь МОК ждет мотивировочной части решения CAS по российским спортсменам и уже после этого будет предпринимать шаги. Не исключено, что комитет подаст апелляцию на вердикт CAS в Швейцарский федеральный суд.

Помимо животрепещущего вопроса о российских спортсменах, МОК на заседании в Пхенчхане также обсудил ряд других важных тем. В частности, был поднят вопрос о статусе бокса как олимпийского вида спорта.

Организация всерьез задумалась об исключении бокса из программы Олимпийских игр —2020 в Токио из-за обеспокоенности ситуацией в Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве AIBA. Мы можем подтвердить открытие расследования в отношении руководства AIBA. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК.

Решения относительно квоты на Олимпиаде в Токио носят окончательный характер.

МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020»,

— заявил Бах на пресс-конференции.

Бокс — один из старейших олимпийских видов спорта и входит в программу Игр с 1904 года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал заявление Баха и не поверил словам главы МОК.

«Бокс — флагман спорта. На Олимпиаде это одно из самых популярных единоборств. Как его можно убрать из программы? Маловероятно, что такое произойдет.

Это больше похоже на страшилку, МОК пытается запугать AIBA»,

— приводит слова Кремлева «Р-Спорт».

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля. Игры закончатся 25 февраля. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в качестве «Олимпийских атлетов из России» под олимпийским флагом.

Решение по приглашению на Игры 13 россиян, оправданных CAS, должно быть вынесено не позднее 5 февраля.

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