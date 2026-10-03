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Булыкин рассказал, кто должен провести прощальный матч Дзюбы

Булыкин: «Спартак» и «Зенит» захотят провести прощальный матч Дзюбы
ФК «Акрон» Тольятти

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможном завершении карьеры рекордсменом по голам за национальную команду страны Артемом Дзюбой.

«Конечно, он мог еще поиграть и порадовать нас в этом сезоне. Но не смог договориться. С какими клубами, это лучше у него спросить. И, учитывая, что его никто не успел заявить, то теперь максимум в Кубке может поучаствовать. Я думаю, что он официально еще не сказал своего слова. И думаю, что когда он официально объявит о завершении, то там и РФС, и «Спартак», и «Зенит» проводят нашего легендарного футболиста, рекордсмена России по играм в РПЛ, по играм за сборную. Я думаю, что устроят хороший прощальный матч. Пока будем ждать новостей от Артема. Это было все сказано впопыхах на лестнице, и я думаю, что он еще объявит официально о завершении карьеры. Если такое произойдет, то обязательно будет прощальный матч», — отметил Булыкин.

В прошлом сезоне 38-летний Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» и отметился восемью голами и пятью голевыми передачами в 26 проведенных матчах, а также помог своей команде избежать вылета через стыковые матчи против волгоградского «Ротора».

Ранее Черчесов заявил, что Дзюбу нужно проводить прощальным матчем.

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